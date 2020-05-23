Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:46

Мировые рынки в основном снижаются из-за плохой статистики и коронавируса

Мировые фондовые рынки в пятницу в основном смотрятся негативно из-за непрекращающегося распространения коронавируса и слабой статистики по рынку труда США.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% на фоне неожиданного роста безработицы в США. Показатель за неделю увеличился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 53 тысячи, до 898 тысяч заявок. При этом на рынке ожидали, напротив, снижения показателя на 15 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 825 тысяч.

Также давление на биржевые индексы оказала новая волна коронавируса в Европе и отсутствие нового пакета по стимулированию экономики США.

Азиатские биржи в пятницу теряют до 1% по основным индексам в то время, как участники торгов продолжают следить за переговорами о поддержке американской экономики. Как стало известно на рынке, американский президент Дональд Трамп внес предложение об увеличении суммы пакета. Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 трлн долларов. Также президент заявил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его. При этом инвесторы по-прежнему считают, что решение не будет принято до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Европейские рынки немного восстанавливают свои позиции после того, как ранее на текущей неделе президент Франции объявил о введении комендантского часа в ряде городов страны. В Германии же власти договорились о порядке ужесточения ограничительных мер в случае критической динамики роста заболеваемости. Правительство Великобритании в четверг объявило об ужесточении ограничений в Лондоне из-за роста количества заражений коронавирусом в городе.

Аналитики ГК Forex Club

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