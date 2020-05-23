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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:04
Криптовалюта укрепляется на новостях об интересе инвесторов к цифровым активам
Основные криптовалюты дорожают в пятницу, а стоимость биткоина уже достигла максимума с начала сентября. Позитивная динамика наблюдается на фоне новостей, свидетельствующих о росте интереса к цифровым валютам.
В частности, стало известно, что китайские майнеры начали массово скупать видеокарты, подразделение компании XFX в Китае уже распродало почти весь запас продукции.
Кроме того, крайне позитивно отчиталась за III квартал инвесткомпания Grayscale Investments. За отчетный период приток инвестиций в криптовалютные фонды под ее управлением составил рекордные 1,05 млрд долларов.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11509 долларов с капитализацией 212,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,2% - до 377,8 доллара при капитализации 42,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,2% - до 0,2467 доллара, его капитализация составила 11,2 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,1% - до 49,7 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 362,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать умеренно позитивную динамику, хотя не исключены и существенные колебания в случае поступления неблагоприятных новостей. В целом, на рынке назрела необходимость коррекционного подъема после того, как цены основных криптовалют достаточно существенно просели.
Можно ожидать, что курс биткоина вскоре поднимется к отметке 11600 долларов, Ethereum имеет шансы дорасти до 380 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:46
Мировые рынки в основном снижаются из-за плохой статистики и коронавируса
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном смотрятся негативно из-за непрекращающегося распространения коронавируса и слабой статистики по рынку труда США.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% на фоне неожиданного роста безработицы в США. Показатель за неделю увеличился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 53 тысячи, до 898 тысяч заявок. При этом на рынке ожидали, напротив, снижения показателя на 15 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 825 тысяч.
Также давление на биржевые индексы оказала новая волна коронавируса в Европе и отсутствие нового пакета по стимулированию экономики США.
Азиатские биржи в пятницу теряют до 1% по основным индексам в то время, как участники торгов продолжают следить за переговорами о поддержке американской экономики. Как стало известно на рынке, американский президент Дональд Трамп внес предложение об увеличении суммы пакета. Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 трлн долларов. Также президент заявил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его. При этом инвесторы по-прежнему считают, что решение не будет принято до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Европейские рынки немного восстанавливают свои позиции после того, как ранее на текущей неделе президент Франции объявил о введении комендантского часа в ряде городов страны. В Германии же власти договорились о порядке ужесточения ограничительных мер в случае критической динамики роста заболеваемости. Правительство Великобритании в четверг объявило об ужесточении ограничений в Лондоне из-за роста количества заражений коронавирусом в городе.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:33
Гривна стабильна, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в 8 областных центрах Украины
Курс украинской гривны почти не меняется, торгуясь на уровне 28,35 гривны за доллар. Практически нулевая динамика наблюдается, несмотря на негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в «красную» зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября.
Правительство Украины в марте из-за вспышки новой инфекции ввело общенациональный карантин, но в мае ряд ограничительных мер решено было смягчить. Власти решили прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца текущего года.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность, игнорируя внешний негатив, и будет держаться в диапазоне 28,3-28,4 гривны за доллар.
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