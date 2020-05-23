Додано: Пон 19 жов, 2020 09:16

Криптовалюта перемещается из минуса в плюс на проблемах с очередной криптобиржей

Основные криптовалюты в понедельник продолжают смотреться достаточно неуверенно, хотя им и удалось на время выйти в положительную область.

Негатив на рынок привнесло известие о том, что цифровая биржа OKEx без предупреждения приостановила вывод криптовалюты со своей торговой площадки.

Руководство биржи, входящей в число лидеров рынка, позднее сообщило о сохранности средств пользователей и назвало причину отключения вывода активов. Оказывается, один из держателей приватного ключа, необходимого для подтверждения операций, не выходит на связь, поскольку сотрудничает с правоохранительными органами.

Еще одной неблагоприятной новостью для рынка стало сообщение о том, что тестовая сеть Ethereum 2.0 снова обвалилась на фоне снижения участия валидаторов до 1,5%.

На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, все же смог немного подрасти, прибавив 0,3% и подтянувшись до отметки 11433 доллара с капитализацией 211,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,3% - до 373,8 доллара при капитализации 42,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 0,2408 доллара, его капитализация составила 10,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 46,9 доллара с капитализацией 3,1 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 358,7 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит смотреться достаточно неуверенно, совершая широкие колебания и постоянно перемещаясь из минуса в плюс. Тем не менее, биткоин имеет шансы удержаться вблизи отметки 11400 долларов, Ethereum - не отойдет далеко от 370 долларов, XRP - будет двигаться недалеко от 0,24 доллара, а Litecoin - у 47 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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