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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:04
Криптовалюта укрепляется на новостях об интересе инвесторов к цифровым активам
Основные криптовалюты дорожают в пятницу, а стоимость биткоина уже достигла максимума с начала сентября. Позитивная динамика наблюдается на фоне новостей, свидетельствующих о росте интереса к цифровым валютам.
В частности, стало известно, что китайские майнеры начали массово скупать видеокарты, подразделение компании XFX в Китае уже распродало почти весь запас продукции.
Кроме того, крайне позитивно отчиталась за III квартал инвесткомпания Grayscale Investments. За отчетный период приток инвестиций в криптовалютные фонды под ее управлением составил рекордные 1,05 млрд долларов.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,1% - до 11509 долларов с капитализацией 212,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,2% - до 377,8 доллара при капитализации 42,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,2% - до 0,2467 доллара, его капитализация составила 11,2 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,1% - до 49,7 доллара с капитализацией 3,3 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 362,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать умеренно позитивную динамику, хотя не исключены и существенные колебания в случае поступления неблагоприятных новостей. В целом, на рынке назрела необходимость коррекционного подъема после того, как цены основных криптовалют достаточно существенно просели.
Можно ожидать, что курс биткоина вскоре поднимется к отметке 11600 долларов, Ethereum имеет шансы дорасти до 380 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 52 долларов.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 10:46
Мировые рынки в основном снижаются из-за плохой статистики и коронавируса
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном смотрятся негативно из-за непрекращающегося распространения коронавируса и слабой статистики по рынку труда США.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,2% на фоне неожиданного роста безработицы в США. Показатель за неделю увеличился по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели на 53 тысячи, до 898 тысяч заявок. При этом на рынке ожидали, напротив, снижения показателя на 15 тысяч заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 825 тысяч.
Также давление на биржевые индексы оказала новая волна коронавируса в Европе и отсутствие нового пакета по стимулированию экономики США.
Азиатские биржи в пятницу теряют до 1% по основным индексам в то время, как участники торгов продолжают следить за переговорами о поддержке американской экономики. Как стало известно на рынке, американский президент Дональд Трамп внес предложение об увеличении суммы пакета. Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 трлн долларов. Также президент заявил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его. При этом инвесторы по-прежнему считают, что решение не будет принято до президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.
Европейские рынки немного восстанавливают свои позиции после того, как ранее на текущей неделе президент Франции объявил о введении комендантского часа в ряде городов страны. В Германии же власти договорились о порядке ужесточения ограничительных мер в случае критической динамики роста заболеваемости. Правительство Великобритании в четверг объявило об ужесточении ограничений в Лондоне из-за роста количества заражений коронавирусом в городе.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:33
Гривна стабильна, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в 8 областных центрах Украины
Курс украинской гривны почти не меняется, торгуясь на уровне 28,35 гривны за доллар. Практически нулевая динамика наблюдается, несмотря на негативные новости о том, что сразу восемь областных центров Украины попали в «красную» зону карантина из-за коронавируса. Ограничения начнут действовать с 19 октября.
Правительство Украины в марте из-за вспышки новой инфекции ввело общенациональный карантин, но в мае ряд ограничительных мер решено было смягчить. Власти решили прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения коронавирусной инфекцией устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца текущего года.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность, игнорируя внешний негатив, и будет держаться в диапазоне 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 15:12
Обзор: коронавирус продолжает давить на нефть
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в пятницу 16 октября к 14.30 GMT+3 падала на 1% до 42,75 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» снижается второй день подряд. Игроки отмечают продолжающийся рост коронавирусных рисков, подавляющих спрос на энергоресурсы.
Кроме того, Ливия продолжает наращивать добычу и за последние несколько дней увеличила производство нефти в 1,5 раза до 500 тысяч баррелей в сутки - после ее возобновления в сентябре.
Наконец, инвесторы опасаются, что текущие договоренности ОПЕК+ по сокращению добычи в этих условиях могут оказаться недостаточными. Заседание министерского комитета ОПЕК+ состоится 19 октября, ранее поступали новости, что альянс может продолжить плавное наращивание добычи, несмотря на вторую волну коронавируса.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю снизились на 3,8 миллиона баррелей (0,8%) до 489,1 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны при ожиданиях аналитиками снижения на 2,8 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США снизились за неделю на 1,6 миллиона баррелей (0,7%) до 225,1 миллиона баррелей, что совпало с прогнозом. Запасы дистиллятов упали на 7,2 миллиона баррелей (4,2%) до 164,6 миллиона баррелей при прогнозах снижения лишь на 2,1 миллиона баррелей.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли за неделю на 2,9 миллиона баррелей до 59,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 1,2 миллиона баррелей, или на 0,2% до 640,8 миллиона баррелей нефти.
Добыча нефти в США за прошлую неделю составила в среднем 10,5 миллиона баррелей в день, сократившись на 500 тысяч баррелей. Средняя за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,725 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:16
Криптовалюта перемещается из минуса в плюс на проблемах с очередной криптобиржей
Основные криптовалюты в понедельник продолжают смотреться достаточно неуверенно, хотя им и удалось на время выйти в положительную область.
Негатив на рынок привнесло известие о том, что цифровая биржа OKEx без предупреждения приостановила вывод криптовалюты со своей торговой площадки.
Руководство биржи, входящей в число лидеров рынка, позднее сообщило о сохранности средств пользователей и назвало причину отключения вывода активов. Оказывается, один из держателей приватного ключа, необходимого для подтверждения операций, не выходит на связь, поскольку сотрудничает с правоохранительными органами.
Еще одной неблагоприятной новостью для рынка стало сообщение о том, что тестовая сеть Ethereum 2.0 снова обвалилась на фоне снижения участия валидаторов до 1,5%.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, все же смог немного подрасти, прибавив 0,3% и подтянувшись до отметки 11433 доллара с капитализацией 211,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,3% - до 373,8 доллара при капитализации 42,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 0,2408 доллара, его капитализация составила 10,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 46,9 доллара с капитализацией 3,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 358,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит смотреться достаточно неуверенно, совершая широкие колебания и постоянно перемещаясь из минуса в плюс. Тем не менее, биткоин имеет шансы удержаться вблизи отметки 11400 долларов, Ethereum - не отойдет далеко от 370 долларов, XRP - будет двигаться недалеко от 0,24 доллара, а Litecoin - у 47 долларов.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:23
Гривна остается стабильной на фоне сотрудничества Украины и Турции в сфере торговли
Курс украинской гривны по-прежнему держится довольно уверенно, торгуясь на уровне 28,36 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается, в частности, после того, как Турция и Украина договорились ускорить заключение договора о свободной торговле.
Вместе с тем, от роста курса гривну удерживает по-прежнему довольно сложная ситуация с коронавирусом в стране. Суточный прирост числа заболевших составляет более 5 тысяч человек. В некоторых регионах Украины введены карантинные меры, которые оказывают серьезный негативный эффект для экономики страны.
Вероятно, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса в Украине, гривна в ближайшей перспективе все же продолжит оставаться относительно стабильной и по-прежнему будет двигаться в диапазоне 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: Пон 19 жов, 2020 11:47
Мировые рынки подрастают на данных по промышленности Китая
Мировые фондовые рынки немного подрастают в понедельник на преимущественно неплохой статистике из Китая.
Американские индексы в пятницу не показали единой динамики после публикации данных по экономике США. Розничные продажи в стране за сентябрь увеличились в месячном выражении на 1,9% после роста на 0,6% в августе, хотя на рынке ждали роста на 0,7%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос в октябре, по первой оценке, до 81,2 пункта с 80,4 пункта в сентябре при прогнозе в 80,5 пункта. Объем промышленного производства в сентябре снизился на 0,6% к предыдущему месяцу против роста на 0,4% в августе, в то время как ожидался рост на 0,5%. Дефицит бюджета США по итогам 2019-2020 финансового года вырос почти в три раза, до рекордных 3,1 трлн долларов.
Пессимизм инвесторов был также связан с безуспешным ходом переговоров по новым мерам поддержки экономики США.
Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 1% по основным индексам. Инвесторы оценивают данные по китайскому ВВП и промышленному производству в стране.
ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, а за девять месяцев - на 0,7%. Данные оказались хуже прогнозов, что вызвало снижение китайских индексов.
Вместе с тем инвесторы с оптимизмом восприняли данные по промышленности Китая. Промышленное производство в стране за три квартала выросло на 1,2% в годовом выражении, а в III квартале подъем ускорился на 1,4 процентных пункта по сравнению со II кварталом – до 5,8%.
Европейские рынки в понедельник немного подрастают, отыгрывая негативную динамику конца прошлой недели. В пятницу участники рынка обратили внимание на заявление премьера Великобритании о готовности к тому, что соглашения о свободной торговле с Евросоюзом у британской стороны не будет.
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