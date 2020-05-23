Додано: Пон 19 жов, 2020 11:47

Мировые рынки подрастают на данных по промышленности Китая﻿

Мировые фондовые рынки немного подрастают в понедельник на преимущественно неплохой статистике из Китая.

Американские индексы в пятницу не показали единой динамики после публикации данных по экономике США. Розничные продажи в стране за сентябрь увеличились в месячном выражении на 1,9% после роста на 0,6% в августе, хотя на рынке ждали роста на 0,7%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета вырос в октябре, по первой оценке, до 81,2 пункта с 80,4 пункта в сентябре при прогнозе в 80,5 пункта. Объем промышленного производства в сентябре снизился на 0,6% к предыдущему месяцу против роста на 0,4% в августе, в то время как ожидался рост на 0,5%. Дефицит бюджета США по итогам 2019-2020 финансового года вырос почти в три раза, до рекордных 3,1 трлн долларов.

Пессимизм инвесторов был также связан с безуспешным ходом переговоров по новым мерам поддержки экономики США.

Азиатские биржи в понедельник растут в пределах 1% по основным индексам. Инвесторы оценивают данные по китайскому ВВП и промышленному производству в стране.

ВВП Китая в III квартале вырос на 4,9% в годовом выражении, а за девять месяцев - на 0,7%. Данные оказались хуже прогнозов, что вызвало снижение китайских индексов.

Вместе с тем инвесторы с оптимизмом восприняли данные по промышленности Китая. Промышленное производство в стране за три квартала выросло на 1,2% в годовом выражении, а в III квартале подъем ускорился на 1,4 процентных пункта по сравнению со II кварталом – до 5,8%.

Европейские рынки в понедельник немного подрастают, отыгрывая негативную динамику конца прошлой недели. В пятницу участники рынка обратили внимание на заявление премьера Великобритании о готовности к тому, что соглашения о свободной торговле с Евросоюзом у британской стороны не будет.

Аналитики ГК Forex Club

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