Додано: Сер 21 жов, 2020 10:27

Основные криптовалюты в среду демонстрируют довольно позитивную динамику в то время, как участники рынка в последние дни все так и не могут окончательно определиться с направлением дальнейшего движения из-за противоречивых новостных сигналов.

В частности, инвесторы заметили, что средний размер комиссии за транзакцию в Ethereum упал до минимума с середины июля. Более низкие комиссии означают, что в блокчейне этой криптовалюты проводится меньше транзакций.

Вместе с тем, разработчик сети рассказал, что депозитные контракты Ethereum 2.0 запустят в течение нескольких дней, а возможность стекинга криптовалюты станет доступна пользователям в течение 2020 года.

А гендиpeктop компании Ripple Бpэд Гapлингxaуc выcкaзaл идeю o тoм, чтo пpeзидeнт Китаяя мoжeт peopгaнизoвaть блoкчeйн биткoинa, ecли пoтepяeт oгpoмную cумму дeнeг в вeдущeй кpиптoвaлютe.

На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, вырос на 4,1% - до 12224 долларов, преодолев психологическую отметку 12000, с капитализацией 225,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 378,9 доллара при капитализации 42,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 0,2488, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,6% - до 49,2 доллара при капитализации 3,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 372,4 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит свои колебания, постоянно меняя направление движения в зависимости от тональности поступающих со всех сторон новостей. Можно ожидать, что биткоин будет двигаться вблизи отметки 12000, Ethereum - около уровня 375 долларов, а Litecoin - у 48 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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