Додано: Чет 22 жов, 2020 09:02

Основные криптовалюты в четверг существенно растут в цене, а курс биткоина поднялся к локальным максимумам и рвется к психологической отметке 13000 долларов. Такая крайне позитивная динамика наблюдается на фоне новостей о том, что платежный сервис PayPal добавит к себе функционал по покупке и продаже криптовалют. Он подразумевает работу как с биткоином, так и с Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Кроме того, британская компания Mode объявила о «значительных вложениях» в биткоин в рамках обновления своей инвестиционной стратегии. Она перевела порядка 10% своих денежных резервов в эту криптовалюту в рамках долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты».

На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,5% - до 12750 долларов с капитализацией 236,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,8% - до 393,3 доллара при капитализации 44,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,6% - до 0,2552 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 11,5% - до 54,7 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 386,8 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, криптовалюты сейчас получили импульс для активного роста котировок. Между тем, подъем наверняка будет временным, и вскоре начнется коррекционное снижение. В этом случае биткоин опустится к отметке 12500 долларов, Ethereum скатится вниз до 390 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 53 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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