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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:27
Основные криптовалюты в среду демонстрируют довольно позитивную динамику в то время, как участники рынка в последние дни все так и не могут окончательно определиться с направлением дальнейшего движения из-за противоречивых новостных сигналов.
В частности, инвесторы заметили, что средний размер комиссии за транзакцию в Ethereum упал до минимума с середины июля. Более низкие комиссии означают, что в блокчейне этой криптовалюты проводится меньше транзакций.
Вместе с тем, разработчик сети рассказал, что депозитные контракты Ethereum 2.0 запустят в течение нескольких дней, а возможность стекинга криптовалюты станет доступна пользователям в течение 2020 года.
А гендиpeктop компании Ripple Бpэд Гapлингxaуc выcкaзaл идeю o тoм, чтo пpeзидeнт Китаяя мoжeт peopгaнизoвaть блoкчeйн биткoинa, ecли пoтepяeт oгpoмную cумму дeнeг в вeдущeй кpиптoвaлютe.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, вырос на 4,1% - до 12224 долларов, преодолев психологическую отметку 12000, с капитализацией 225,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 378,9 доллара при капитализации 42,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 0,2488, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,6% - до 49,2 доллара при капитализации 3,2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 372,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит свои колебания, постоянно меняя направление движения в зависимости от тональности поступающих со всех сторон новостей. Можно ожидать, что биткоин будет двигаться вблизи отметки 12000, Ethereum - около уровня 375 долларов, а Litecoin - у 48 долларов.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 10:32
Мировые рынки растут в ожидании принятия мер по поддержке экономики США
Мировые фондовые рынки в среду в основном идут наверх, так как инвесторы надеются на какие-то конкретные шаги по согласованию мер поддержки американской экономики.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,5% в то время, как инвесторы следят за продолжающимися переговорами между демократами и Белым домом о новом пакете мер по стимулированию экономики США. Спикер палаты представителе Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели переговоры в начале недели, после чего Пелоси заявила, что настроена оптимистично по достижению соглашения, но предстоит еще много работы.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с президентскими выборами в США, которые состоятся уже 3 ноября. Финальные дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах, демократом Джо Байденом, пройдут в четверг.
Американские биржи в среду растут до 1,1% вслед за американскими торговыми площадками.
Европейские рынки начали торговую сессию разнонаправленно после негативной динамики накануне в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. На фоне ухудшения ситуации в разных странах Европы начинают действовать новые карантинные ограничения.
Вместе с тем, биржевые индикаторы отреагировали и корпоративные новости. В частности, швейцарская компания Logitech повысила краткосрочный прогноз выручки, а финансовый холдинг UBS опубликовал данные о росте чистой прибыли за квартал сразу в 2 раза.
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Додано: Сер 21 жов, 2020 11:34
Курс украинской гривны практически застыл на месте и торгуется на отметке 28,32 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается все последнее время, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Украине и в других странах мира, а также с соответствующими карантинными мерами.
Национальная валюта также не отреагировала на новость о том, что "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций из-за обеспокоенности инвесторов политической и экономической ситуацией в стране.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит держаться на достигнутых ранее позициях и вряд ли выйдет из коридора 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 08:57
Гривна стабильна, несмотря на отказ "Нафтогаза" от размещения евробондов
Курс украинской гривны немного подрос и поднялся к отметке 28,24 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается в рамках колебаний гривны в диапазоне 28,2-28,4 гривны.
При этом национальная валюта не отреагировала на негативное известие о том, что Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций из-за обеспокоенности инвесторов политической и экономической ситуацией в стране. Доходность по выпуску с погашением в феврале 2027 года ранее была установлена на уровне 8,95% годовых. Объем размещения ожидался в размере 500 млн долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и вряд ли уйдет ниже отметки 28,4 гривны за доллар.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 09:02
Основные криптовалюты в четверг существенно растут в цене, а курс биткоина поднялся к локальным максимумам и рвется к психологической отметке 13000 долларов. Такая крайне позитивная динамика наблюдается на фоне новостей о том, что платежный сервис PayPal добавит к себе функционал по покупке и продаже криптовалют. Он подразумевает работу как с биткоином, так и с Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Кроме того, британская компания Mode объявила о «значительных вложениях» в биткоин в рамках обновления своей инвестиционной стратегии. Она перевела порядка 10% своих денежных резервов в эту криптовалюту в рамках долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты».
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,5% - до 12750 долларов с капитализацией 236,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,8% - до 393,3 доллара при капитализации 44,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,6% - до 0,2552 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 11,5% - до 54,7 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 386,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, криптовалюты сейчас получили импульс для активного роста котировок. Между тем, подъем наверняка будет временным, и вскоре начнется коррекционное снижение. В этом случае биткоин опустится к отметке 12500 долларов, Ethereum скатится вниз до 390 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 53 долларов.
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