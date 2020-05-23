Додано: Чет 22 жов, 2020 18:45

Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 22 октября к 15.25 GMT+3 растет на 0,5% до 41,92 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» корректируется после падения накануне, доходившего почти до 4% - в район 41,5 доллара.

Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 1 миллион баррелей (0,2%) до 488,1 миллиона баррелей, что практически совпало с прогнозами аналитиков.

Запасы бензина при этом неожиданно выросли за прошлую неделю - на 1,9 миллиона баррелей (0,8%) до 227 миллионов баррелей при ожиданиях снижения показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом упали на 3,8 миллиона баррелей (2,3%) составив 160,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение лишь на 1,7 миллиона баррелей.

При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли за неделю на 1 миллион баррелей до 60,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 0,8 миллиона баррелей (0,1%) до 640,1 миллиона баррелей нефти, также оценило минэнерго.

Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 600 тысяч баррелей до 9,9 миллиона баррелей в сутки, а средняя за последние четыре недели величина равнялась 10,525 миллиона баррелей в сутки, посчитало минэнерго.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что субсидии на проекты в области ископаемых видов топлива в Евросоюзе остаются высокими, их нужно прекратить. В 2018 году они равнялись около 50 миллиардов евро, что соответствовало трети от всех субсидий на энергетику.

Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Профильный комитет Европарламента в сентябре попросил страны ЕС к 2026 году прекратить субсидирование проектов в области ископаемых видов топлива.

Аналитики ГК Forex Club

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