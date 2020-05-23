|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:27
Основные криптовалюты в среду демонстрируют довольно позитивную динамику в то время, как участники рынка в последние дни все так и не могут окончательно определиться с направлением дальнейшего движения из-за противоречивых новостных сигналов.
В частности, инвесторы заметили, что средний размер комиссии за транзакцию в Ethereum упал до минимума с середины июля. Более низкие комиссии означают, что в блокчейне этой криптовалюты проводится меньше транзакций.
Вместе с тем, разработчик сети рассказал, что депозитные контракты Ethereum 2.0 запустят в течение нескольких дней, а возможность стекинга криптовалюты станет доступна пользователям в течение 2020 года.
А гендиpeктop компании Ripple Бpэд Гapлингxaуc выcкaзaл идeю o тoм, чтo пpeзидeнт Китаяя мoжeт peopгaнизoвaть блoкчeйн биткoинa, ecли пoтepяeт oгpoмную cумму дeнeг в вeдущeй кpиптoвaлютe.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, вырос на 4,1% - до 12224 долларов, преодолев психологическую отметку 12000, с капитализацией 225,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 378,9 доллара при капитализации 42,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,1% - до 0,2488, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,6% - до 49,2 доллара при капитализации 3,2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 372,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит свои колебания, постоянно меняя направление движения в зависимости от тональности поступающих со всех сторон новостей. Можно ожидать, что биткоин будет двигаться вблизи отметки 12000, Ethereum - около уровня 375 долларов, а Litecoin - у 48 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 10:32
Мировые рынки растут в ожидании принятия мер по поддержке экономики США
Мировые фондовые рынки в среду в основном идут наверх, так как инвесторы надеются на какие-то конкретные шаги по согласованию мер поддержки американской экономики.
Американские индексы накануне выросли в пределах 0,5% в то время, как инвесторы следят за продолжающимися переговорами между демократами и Белым домом о новом пакете мер по стимулированию экономики США. Спикер палаты представителе Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели переговоры в начале недели, после чего Пелоси заявила, что настроена оптимистично по достижению соглашения, но предстоит еще много работы.
Инвесторы также продолжают следить за ситуацией с президентскими выборами в США, которые состоятся уже 3 ноября. Финальные дебаты между действующим президентом Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах, демократом Джо Байденом, пройдут в четверг.
Американские биржи в среду растут до 1,1% вслед за американскими торговыми площадками.
Европейские рынки начали торговую сессию разнонаправленно после негативной динамики накануне в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. На фоне ухудшения ситуации в разных странах Европы начинают действовать новые карантинные ограничения.
Вместе с тем, биржевые индикаторы отреагировали и корпоративные новости. В частности, швейцарская компания Logitech повысила краткосрочный прогноз выручки, а финансовый холдинг UBS опубликовал данные о росте чистой прибыли за квартал сразу в 2 раза.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 жов, 2020 11:34
Курс украинской гривны практически застыл на месте и торгуется на отметке 28,32 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается все последнее время, несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом в Украине и в других странах мира, а также с соответствующими карантинными мерами.
Национальная валюта также не отреагировала на новость о том, что "Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций из-за обеспокоенности инвесторов политической и экономической ситуацией в стране.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит держаться на достигнутых ранее позициях и вряд ли выйдет из коридора 28,3-28,4 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 08:57
Гривна стабильна, несмотря на отказ "Нафтогаза" от размещения евробондов
Курс украинской гривны немного подрос и поднялся к отметке 28,24 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается в рамках колебаний гривны в диапазоне 28,2-28,4 гривны.
При этом национальная валюта не отреагировала на негативное известие о том, что Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций из-за обеспокоенности инвесторов политической и экономической ситуацией в стране. Доходность по выпуску с погашением в феврале 2027 года ранее была установлена на уровне 8,95% годовых. Объем размещения ожидался в размере 500 млн долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и вряд ли уйдет ниже отметки 28,4 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 09:02
Основные криптовалюты в четверг существенно растут в цене, а курс биткоина поднялся к локальным максимумам и рвется к психологической отметке 13000 долларов. Такая крайне позитивная динамика наблюдается на фоне новостей о том, что платежный сервис PayPal добавит к себе функционал по покупке и продаже криптовалют. Он подразумевает работу как с биткоином, так и с Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.
Кроме того, британская компания Mode объявила о «значительных вложениях» в биткоин в рамках обновления своей инвестиционной стратегии. Она перевела порядка 10% своих денежных резервов в эту криптовалюту в рамках долгосрочной стратегии «защиты активов инвесторов от обесценивания валюты».
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,5% - до 12750 долларов с капитализацией 236,5 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,8% - до 393,3 доллара при капитализации 44,4 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,6% - до 0,2552 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin подскочил сразу на 11,5% - до 54,7 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 386,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, криптовалюты сейчас получили импульс для активного роста котировок. Между тем, подъем наверняка будет временным, и вскоре начнется коррекционное снижение. В этом случае биткоин опустится к отметке 12500 долларов, Ethereum скатится вниз до 390 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 53 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 жов, 2020 18:45
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в четверг 22 октября к 15.25 GMT+3 растет на 0,5% до 41,92 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» корректируется после падения накануне, доходившего почти до 4% - в район 41,5 доллара.
Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 1 миллион баррелей (0,2%) до 488,1 миллиона баррелей, что практически совпало с прогнозами аналитиков.
Запасы бензина при этом неожиданно выросли за прошлую неделю - на 1,9 миллиона баррелей (0,8%) до 227 миллионов баррелей при ожиданиях снижения показателя на 1,8 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом упали на 3,8 миллиона баррелей (2,3%) составив 160,7 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение лишь на 1,7 миллиона баррелей.
При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли за неделю на 1 миллион баррелей до 60,4 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю сократился на 0,8 миллиона баррелей (0,1%) до 640,1 миллиона баррелей нефти, также оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю сократилась на 600 тысяч баррелей до 9,9 миллиона баррелей в сутки, а средняя за последние четыре недели величина равнялась 10,525 миллиона баррелей в сутки, посчитало минэнерго.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон считает, что субсидии на проекты в области ископаемых видов топлива в Евросоюзе остаются высокими, их нужно прекратить. В 2018 году они равнялись около 50 миллиардов евро, что соответствовало трети от всех субсидий на энергетику.
Лидеры стран Евросоюза в декабре прошлого года договорились о переходе ЕС к 2050 году к климатической нейтральности - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу в союзе должен стать нулевым. Профильный комитет Европарламента в сентябре попросил страны ЕС к 2026 году прекратить субсидирование проектов в области ископаемых видов топлива.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:19
Гривна стоит на месте после того, как Нацбанк Украины улучшил прогноз по инфляции
Курс украинской гривны по-прежнему практически не меняется и торгуется на уровне 28,31 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается после того, как Национальный банк Украины улучшил прогноз инфляции в стране в 2020 году с 5% до 4,1% и ухудшил с 5% до 6,5% в 2021 году.
По данным регулятора, ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться практически полностью стабильной и вряд ли далеко отойдет от отметки 28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:24
Криптовалюты смотрятся неплохо на возврате биржи Kraken в Японию
Основные криптовалюты в пятницу прибавляют в цене, а биткоин держится лишь чуть ниже психологической отметки 13000 долларов после того, как криптовалютная биржа Kraken спустя два с половиной года вновь открывает торговые сервисы в Японии в рамках расширения бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Теперь резидентам Японии будет доступна спотовая торговля и депозиты в в основных криптовалютах, а также торговые пары этих валют с японской иеной.
Вместе с тем, негатив на рынок принесло известие о том, что биржа DragonEx без предупреждения отключила вывод криптовалют. Она заявила, что готовится к закрытию из-за накопившихся долгов и «кризиса доверия» к торговым платформам.
Криптовалюту Ethereum же несколько поддержала новость о том, что в ее блокчейне запустили токенизированную версию криптовалюты Zcash.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,4% - до 12936 долларов с капитализацией 239,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,2% - до 413,4 доллара при капитализации 46,8 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,1% - до 0,2577 доллара, его капитализация составила 11,7 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,7% - до 54,5 долларов с капитализацией 3,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх при поддержке поступающих на него благоприятных новостей. При позитивном сценарии развития событий биткоин имеет шансы вновь подняться выше психологического уровня 13000 долларов, Ethereum может дорасти до 415 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 56 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:17
Основные криптовалюты в понедельник в основном снижаются в цене на фоне вскрывшегося факта, что вымогатели еще в 2017 году требовали у Ripple Labs 5 млн XRP за неразглашение компрометирующих материалов.
Вместе с тем, позитивным сигналом для рынка стал успех игры Ethereum VR с участием Atari и Care Bears, в которой можно купить участки виртуальной земли за 76 тысяч долларов.
Кроме того, бывший исследователь Ethereum Foundation Вирджил Гриффит подал ходатайство о снятии с него обвинений в сговоре с целью нарушения санкционных законов США на том основании, что прокуроры не смогли должным образом установить его преступление.
На фоне всех этих новостей курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 1,5% - до 13110 долларов с капитализацией 242,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,7% - до 409,8 доллара при капитализации 46,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 0,1% - до 0,2561 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin ослабел на 0,4% - до 58,7 доллара с капитализацией 3,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 397,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас вошел в стадию консолидации после роста предыдущих дней. В ближайшее время биткоин вряд ли далеко отойдет от психологической отметки 13000 долларов, Ethereum будет держаться вблизи уровня 410 долларов, XRP - около 0,25 доллара, а Litecoin - у 58 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:25
Гривна практически не отреагировала на первые итоги местных выборов в Украине
Курс гривны по-прежнему практически не меняется и держится на уровне 28,33 гривны за доллар на фоне первых итогов местных выборов в Украине.
Согласно данным exit poll, борьба за кресла мэров самых крупных украинских городов - Киева, Одессы, Днепра и Львова - продолжится во втором туре, а действующий городской глава Харькова Геннадий Кернес одержал победу уже в первом туре голосования. По данным ЦИК, явка на местных выборах составила около 37%.
Вероятно, в ближайшее время участники национального валютного рынка продолжат следить за публикацией итогов местных выборов, но гривна вряд ли сильно изменится в цене и продолжит движение вблизи отметки 28,3 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2265
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|324
|113539
|
|
|362
|97483
|
|
|575
|253044
|
Суб 23 тра, 2020 20:20
varlo
|