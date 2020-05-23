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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 226227228229
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 10:57

Мировые рынки неоднозначны

Мировые рынки неоднозначны из-за влияния противоречивых факторов﻿

Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник из-за противоречивых факторов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы в пятницу завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки экономики США.
Инвесторы также оценивают результаты заключительных теледебатов перед президентскими выборами США 3 ноября, на которых действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов.
Азиатские биржи в понедельник демонстрируют снижение в пределах 0,7% по основным индексам на обострении опасений по поводу дальнейшего развития пандемии коронавируса.
Европейские рынки прибавляют в пределах 1,2% на данных внутренней статистики и корпоративных новостях.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в октябре снизился до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта, что оказалось лучше прогноза в 49,3 пункта. Индексы PMI промышленности в еврозоне и Германии оказались также лучше ожиданий.
Объем розничных продаж в Великобритании в годовом выражении увеличился в сентябре на 4,7% при прогнозе роста только на 3,7%. В месячном выражении индикатор вырос на 1,5% при прогнозе роста на 0,4%.
Повлияли на индексы и новости компаний региона. В частности, производитель самолетов Airbus намерен нарастить ежемесячное производство своего самого популярного самолета A320neo со второй половины 2021 года.

Аналитики ГК Forex Club
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