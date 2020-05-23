|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:57
Мировые рынки неоднозначны из-за влияния противоречивых факторов
Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник из-за противоречивых факторов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы в пятницу завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки экономики США.
Инвесторы также оценивают результаты заключительных теледебатов перед президентскими выборами США 3 ноября, на которых действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов.
Азиатские биржи в понедельник демонстрируют снижение в пределах 0,7% по основным индексам на обострении опасений по поводу дальнейшего развития пандемии коронавируса.
Европейские рынки прибавляют в пределах 1,2% на данных внутренней статистики и корпоративных новостях.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в октябре снизился до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта, что оказалось лучше прогноза в 49,3 пункта. Индексы PMI промышленности в еврозоне и Германии оказались также лучше ожиданий.
Объем розничных продаж в Великобритании в годовом выражении увеличился в сентябре на 4,7% при прогнозе роста только на 3,7%. В месячном выражении индикатор вырос на 1,5% при прогнозе роста на 0,4%.
Повлияли на индексы и новости компаний региона. В частности, производитель самолетов Airbus намерен нарастить ежемесячное производство своего самого популярного самолета A320neo со второй половины 2021 года.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:19
Мировые фондовые рынки во вторник идут вниз из-за все новых ограничений, принятых в разных странах в связи с распространением коронавируса.
Американские биржи накануне закрылись снижением в пределах 2,3% на фоне рекордного роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США.
Кроме того, инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики страны. Участники рынка полагают, что конечная сумма пакета мер поддержки будет зависеть от результатов президентских выборов в стране, которые пройдут 3 ноября.
Азиатские биржи во вторник демонстрируют негативную динамику на опасениях за восстановление мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.
Европейские рынки теряют в среднем 2%, продолжая снижение предыдущего дня в связи с новыми карантинными ограничениями в ряде стран региона.
Так, в Италии принят новый пакет мер: остановлена работа театров и кинозалов и закрыты бары и рестораны в вечернее время. Правительство Испании ввело "режим повышенной готовности", который включает в себя ограничение на передвижение людей ночью. Кроме того, на рынке обсуждается вариант введения "легкого карантина" в Германии.
Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на данные экономической статистики по индексу делового климата в Германии. Показатель сократился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре, и это стало первым снижением за полгода.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:29
Основные криптовалюты во вторник слабо колеблются, мало реагируя на преимущественно благоприятный новостной фон.
Так, например, ЦБ Швейцарии и Банк международных расчетов собираются протестировать цифровую валюту. Финансовые регуляторы представят концепцию криптовалюты центрального банка до конца 2020 года и исследуют возможности ее применения.
Кроме того, корпорация Toyota планирует выпустить свою цифровую валюту
ИТ-подразделение корпорации разработает токен и проведет его тестирование среди 2,5 тысяч сотрудников. Если проверка будет успешной, в будущем возможно внедрение этой технологии в бизнес-модель Toyota.
А обновление Ethereum 2.0 почти готово к запуску, сообщила аудиторская фирма Quantstamp. К такому заключению она пришла по итогам проверки клиента Teku, разработанного студией ConsenSys.
Несмотря на эти преимущественно позитивные новости, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,1% - до 13085 долларов с капитализацией 242,7 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,5% - до 392,9 доллара при капитализации 44,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,9% - до 0,2478 доллара, его капитализация достигла отметки 11,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,2% - до 56,8 доллара с капитализацией 3,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит колебаться, несмотря на новостной позитив. Можно ожидать, что биткоин пока удержится выше психологической отметки 13000 долларов, Ethereum будет двигаться вблизи отметки 390 долларов, XRP - недалеко от уровня 0,24 доллара, а Litecoin - у 55 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2268
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|324
|113596
|
|
|362
|97505
|
|
|575
|253058
|
Суб 23 тра, 2020 19:20
varlo
|