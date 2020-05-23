Додано: Вів 27 жов, 2020 10:29

Основные криптовалюты во вторник слабо колеблются, мало реагируя на преимущественно благоприятный новостной фон.

Так, например, ЦБ Швейцарии и Банк международных расчетов собираются протестировать цифровую валюту. Финансовые регуляторы представят концепцию криптовалюты центрального банка до конца 2020 года и исследуют возможности ее применения.

Кроме того, корпорация Toyota планирует выпустить свою цифровую валюту

ИТ-подразделение корпорации разработает токен и проведет его тестирование среди 2,5 тысяч сотрудников. Если проверка будет успешной, в будущем возможно внедрение этой технологии в бизнес-модель Toyota.

А обновление Ethereum 2.0 почти готово к запуску, сообщила аудиторская фирма Quantstamp. К такому заключению она пришла по итогам проверки клиента Teku, разработанного студией ConsenSys.

Несмотря на эти преимущественно позитивные новости, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,1% - до 13085 долларов с капитализацией 242,7 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,5% - до 392,9 доллара при капитализации 44,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,9% - до 0,2478 доллара, его капитализация достигла отметки 11,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,2% - до 56,8 доллара с капитализацией 3,7 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,9 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит колебаться, несмотря на новостной позитив. Можно ожидать, что биткоин пока удержится выше психологической отметки 13000 долларов, Ethereum будет двигаться вблизи отметки 390 долларов, XRP - недалеко от уровня 0,24 доллара, а Litecoin - у 55 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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