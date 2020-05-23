|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 26 жов, 2020 09:57
Мировые рынки неоднозначны из-за влияния противоречивых факторов
Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в понедельник из-за противоречивых факторов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы в пятницу завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне ожиданий мер поддержки экономики США.
Инвесторы также оценивают результаты заключительных теледебатов перед президентскими выборами США 3 ноября, на которых действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден еще раз подчеркнули разницу своих подходов к решению обсуждаемых вопросов.
Азиатские биржи в понедельник демонстрируют снижение в пределах 0,7% по основным индексам на обострении опасений по поводу дальнейшего развития пандемии коронавируса.
Европейские рынки прибавляют в пределах 1,2% на данных внутренней статистики и корпоративных новостях.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны в октябре снизился до 49,4 пункта с сентябрьских 50,4 пункта, что оказалось лучше прогноза в 49,3 пункта. Индексы PMI промышленности в еврозоне и Германии оказались также лучше ожиданий.
Объем розничных продаж в Великобритании в годовом выражении увеличился в сентябре на 4,7% при прогнозе роста только на 3,7%. В месячном выражении индикатор вырос на 1,5% при прогнозе роста на 0,4%.
Повлияли на индексы и новости компаний региона. В частности, производитель самолетов Airbus намерен нарастить ежемесячное производство своего самого популярного самолета A320neo со второй половины 2021 года.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:19
Мировые фондовые рынки во вторник идут вниз из-за все новых ограничений, принятых в разных странах в связи с распространением коронавируса.
Американские биржи накануне закрылись снижением в пределах 2,3% на фоне рекордного роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США.
Кроме того, инвесторы также продолжают следить за переговорами по пакету мер поддержки экономики страны. Участники рынка полагают, что конечная сумма пакета мер поддержки будет зависеть от результатов президентских выборов в стране, которые пройдут 3 ноября.
Азиатские биржи во вторник демонстрируют негативную динамику на опасениях за восстановление мировой экономики, пострадавшей из-за пандемии.
Европейские рынки теряют в среднем 2%, продолжая снижение предыдущего дня в связи с новыми карантинными ограничениями в ряде стран региона.
Так, в Италии принят новый пакет мер: остановлена работа театров и кинозалов и закрыты бары и рестораны в вечернее время. Правительство Испании ввело "режим повышенной готовности", который включает в себя ограничение на передвижение людей ночью. Кроме того, на рынке обсуждается вариант введения "легкого карантина" в Германии.
Кроме того, инвесторы негативно отреагировали на данные экономической статистики по индексу делового климата в Германии. Показатель сократился до 92,7 пункта по сравнению с 93,2 пункта в сентябре, и это стало первым снижением за полгода.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:29
Основные криптовалюты во вторник слабо колеблются, мало реагируя на преимущественно благоприятный новостной фон.
Так, например, ЦБ Швейцарии и Банк международных расчетов собираются протестировать цифровую валюту. Финансовые регуляторы представят концепцию криптовалюты центрального банка до конца 2020 года и исследуют возможности ее применения.
Кроме того, корпорация Toyota планирует выпустить свою цифровую валюту
ИТ-подразделение корпорации разработает токен и проведет его тестирование среди 2,5 тысяч сотрудников. Если проверка будет успешной, в будущем возможно внедрение этой технологии в бизнес-модель Toyota.
А обновление Ethereum 2.0 почти готово к запуску, сообщила аудиторская фирма Quantstamp. К такому заключению она пришла по итогам проверки клиента Teku, разработанного студией ConsenSys.
Несмотря на эти преимущественно позитивные новости, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,1% - до 13085 долларов с капитализацией 242,7 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,5% - до 392,9 доллара при капитализации 44,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,9% - до 0,2478 доллара, его капитализация достигла отметки 11,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 2,2% - до 56,8 доллара с капитализацией 3,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,9 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшее время рынок продолжит колебаться, несмотря на новостной позитив. Можно ожидать, что биткоин пока удержится выше психологической отметки 13000 долларов, Ethereum будет двигаться вблизи отметки 390 долларов, XRP - недалеко от уровня 0,24 доллара, а Litecoin - у 55 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:34
Гривна практически не отреагировала на прошедшие в Украине местные выборы
Курс украинской гривны во вторник, как и в последние недели, по-прежнему сохраняет свою стабильность, торгуясь на уровне 28,34 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается все последнее время, и на нее не повлияли прошедшие в Украине местные выборы.
Вероятно, в ближайшее время практически нулевое движение котировок гривны сохранится, и национальная валюта вряд ли выйдет из узкого диапазона 28,3-28,4 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:31
Мировые рынки колеблются, но в целом инвесторы настроены негативно
Мировые фондовые рынки в среду колеблются из-за противоречивых факторов, но в основном на них царит пессимизм в связи с усугублением ситуации с пандемией коронавируса.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно, что было связано во многом с рекордным всплеском случаев заражений коронавирусной инфекцией. При этом инвесторы пока воздерживаются от активных действий в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября.
Азиатские биржи в среду также не показывают единой динамики из-за неопределенности с пакетом мер поддержки экономики США. Участники рынка полагают, что конкретное решение не будет принято до проведения выборов в стране.
Европейские рынки теряют до 1,8% по основным индексам, в частности, после того, как Великобритании начали вводить локальные локдауны в регионах. По данным властей, уже около 8 млн граждан страны находятся в регионах с самым высоким уровнем опасности.
Отдельные части Испании также объявили об изоляции. Во Франции тем временем правительство обсуждает вопрос нового ужесточения ограничительных мер.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 жов, 2020 09:52
Гривна снижается на данных по госдолгу Украины на конец сентября
Курс украинской гривны незначительно снизился и опустился до отметки 28,38 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что государственный долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 2,3 триллиона гривен или 82,89 млрд долларов.
В течение сентября сумма госдолга долга страныувеличилась в гривневом эквиваленте на 4,55 млрд гривен, а в долларовом эквиваленте этот показатель уменьшился на 2,3 млрд долларов..
Министерство финансов ранее сообщало, что Украина в текущем году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, а пиковые выплаты приходятся на III квартал – 6,3 млрд.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько подешеветь, но вряд ли опустится ниже отметки 28,4 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:30
Основные криптовалюты в четверг довольно активно дешевеют после того, как глава платежной системы Mastercard предупредил об опасности биткоина. Он заявил, что криптовалюта отпугивает людей своей волатильностью.
Кроме того, исследователи назвали угрозу для обновленный сети Ethereum 2.0. В компании Consensys заявили, что популярность DeFi-сектора негативно скажется на интересе к альткоину.
Вместе с тем, хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что специализирующаяся на криптовалютном пространстве банковская компания Avanti Financial Group получила лицензию Банковского совета американского штата Вайоминг.
На фоне всех этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 4% - до 13228 долларов с капитализацией 244,7 млрд долларов. Ethereum подешевел на 4,3% - до 390,5 долларов при капитализации 44,1 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,9% - до 0,245 доллара, его капитализация составила 11,1 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,1% - до 55,9 доллара с капитализацией 3,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз, пока не отыграет влияние всех негативных новостей. В этом случае биткоин может еще опуститься до 13000 долларов, Ethereum - подешеветь до 385 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 54 долларов.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 жов, 2020 09:34
Курс гривны еще несколько снизился, но незначительно, опустившись до отметки 28,41 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины продлил до 31 декабря режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в системе гражданской обороны, который ранее действовал до 31 октября.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции ввело общенациональный карантин, этим же решением в системе гражданской обороны на территории страны был введен режим чрезвычайной ситуации.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит реагировать на ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и теперь будет стремиться к отметке 28,5 гривен за доллар.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|324
|113623
|
|
|362
|97525
|
|
|575
|253084
|
Суб 23 тра, 2020 19:20
varlo
|