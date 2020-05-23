Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:54

Основные криптовалюты в пятницу вновь вернулись к довольно широким колебаниям, перемещаясь из отрицательной области в положительную.

Поводом для роста стало в частности сообщение о том, что подразделение финансовой корпорации Fidelity Investments займется обслуживанием интересующихся криптовалютами азиатских инвесторов. С этой целью Fidelity Digital Asset Services начала сотрудничество с сингапурским поставщиком цифровых продуктов Stack Funds.

Кроме того, криптовалютная платформа Gatehub и биржа Bitstamp согласились начать процесс урегулирования спора с клиентом, предъявившим им иск на 4,9 млн долларов из-за убытков, которые он понес во время торговли биткоином при помощи предоставляемых ими сервисов.

А компания Ripple намерена инвестировать в MoneyTap, совместное предприятия с японской финансовой корпорацией SBI Holdings.

На фоне этих благоприятных для рынка известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,7% - до 13465 долларов с капитализацией 249,3 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,4% - до 386,2 доллара при капитализации 43,7 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,5% - до 0,2395 доллара, его капитализация составила 10,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 3,1% - до 54,6 доллара с капитализацией 3,6 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 393,9 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит совершать достаточно широкие колебания, постоянно меняя направление движения. Но все же можно ожидать, что биткоин не отойдет далеко от отметки 13500 долларов, Ethereum будет держаться вблизи уровня 390 долларов, XRP - у 0,24 доллара, а Litecoin - у 55 долларов.

Аналитики ГК Forex Club

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