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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:21
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 30 октября к 14.56 GMT+3 снижалась на 0,5% до 38,06 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» пытается «нащупать» дно и стабилизироваться после ощутимого провала в предыдущие дни. Так, всего за 2 торговые сессии он обвалился более чем на 9,5% - к минимуму с июня 37,26 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке нефти.
Чистый убыток второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам девяти месяцев составил 4,878 миллиарда долларов против прибыли в 9,534 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,63 доллара против прибыли в 5,02 доллара годом ранее. Общая выручка компании сократилась на 37% в годовом выражении до 69,446 миллиарда долларов. Объем добычи Chevron при этом сократился на 1,1% в годовом выражении до 3,018 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам третьего квартала убыток составил 207 миллионов долларов против прибыли в 2,58 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию равнялся 0,12 доллара против прибыли в 1,36 доллара год назад. Выручка снизилась на 32,3% до 24,451 миллиарда долларов при прогнозе в 25,61 миллиарда. Объем добычи Chevron за квартал упал на 6,5% в годовом исчислении до 2,834 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
ConocoPhillips за 9 месяцев показала убыток 1,929 миллиарда долларов против прибыли в 6,469 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию убыток составил 1,79 доллара против прибыли в 5,72 доллара годом ранее. Выручка снизилась в годовом выражении в 2 раза до 13,207 миллиарда долларов.
В третьем квартале ConocoPhillips получила чистый убыток в 450 миллионов долларов против прибыли в 3,056 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию он составил 0,42 доллара против прибыли в 2,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась в 2,3 раза до 4,38 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ConocoPhillips при этом равнялась 1,066 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:39
Гривна дешевеет из-за сокращения прибыли украинских банков
Курс украинской гривны еще несколько припал, опустившись до отметки 28,52 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины улучшил оценку падения ВВП по итогам июля-сентября 2020 года до 6,2% с 7,4%.
На это повлияло, в частности, восстановление экономической активности, которое стало возможным вследствие отмены жестких карантинных ограничений.
Вместе с тем, на курс гривны негативно повлияло известие о том, что прибыль украинских банков за девять месяцев текущего года сократилась на 22%, до 37,6 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит снижаться в цене из-за сложной ситуации как на внутреннем, так и на внешних рынках и будет стремиться к отметке 28,6 гривны за доллар.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:45
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 2 ноября к 15.02 GMT+3 снижалась на 2,2% до 37,09 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» в начале недели уже опускался до 35,76 доллара – минимума с мая, когда цена восстанавливалась после мартовско-апрельского провала, произошедшего из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении сокращения добычи нефти после 31 марта и это на фоне разворачивающегося тогда коронавируса.
Сейчас ситуация на рынке схожая в том смысле, что многие страны Евросоюза заявили об ограничительных мерах в связи с быстрым распространением коронавируса в рамках второй волны.
Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Тем временем в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, суточный показатель заражений COVID-19 составил более 81 тысячи. Число новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна в стране.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса введен в Германии со 2 ноября, он продлится до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки, однако скорое смягчение мер маловероятно. Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну.
Дополнительным фактором давления на нефть стали слова главы ливийской Национальной нефтяной компании (National Oil Corporation, NOC) Мустафы Саналла о том, что добыча в стране уже достигла 800 тысяч баррелей нефти в сутки, при этом Ливия намерена продолжить наращивать добычу в ближайшие месяцы - до 1,3 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 08:50
Основные криптовалюты во вторник снижаются в преддверии президентских выборов в США, которые являются сейчас одним из основных факторов влияния на финансовые рынки.
Кроме того, негативом для криптоинвесторов стало заявление главы Народного банка Китая о неготовности к запуску цифрового юаня. Он рассказал о подробностях тестирования новой валюты и объяснил, что мешает ее полномасштабному выпуску прямо сейчас.
Вместе с тем, стало известно, что Центробанк Австралии изучит потенциал выпуска национальной криптовалюты. Представитель финансового регулятора рассказал, какой сферы коснутся исследования и когда будет представлена ее первая концепция.
А власти Венесуэлы анонсировали обновление национальной платежной платформы Patria. Одно из ключевых изменений состоит в том, что она будет поддерживать кошельки биткоина и Litecoin.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,1% - до 13402 долларов с капитализацией 248,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,8% - до 374,9 доллара при капитализации 42,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 4,1% - до 0,2228 доллара, его капитализация составила 10,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,3% - до 52,1 доллара с капитализацией 3,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 386,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от итогов президентских выборов в США. В ближайшее же время биткоин рискует упасть 13200 долларов, Ethereum - до 370 долларов, XRP - до 0,22 доллара, а Litecoin - до 50 долларов.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 08:58
Гривна продолжает слабеть из-за внутренних политических проблем в Украине
Курс украинской гривны еще снизился и торгуется на уровне 28,64 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается из-за проблем с Конституционным судом в Украине. В частности, президент страны заявил, что не намерен отзывать свой законопроект о роспуске КС. Ранее он внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще упадет в цене, и следующим уровнем для нее станет отметка 28,7 гривны за доллар.
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