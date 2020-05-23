Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:21

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 30 октября к 14.56 GMT+3 снижалась на 0,5% до 38,06 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» пытается «нащупать» дно и стабилизироваться после ощутимого провала в предыдущие дни. Так, всего за 2 торговые сессии он обвалился более чем на 9,5% - к минимуму с июня 37,26 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке нефти.

Чистый убыток второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам девяти месяцев составил 4,878 миллиарда долларов против прибыли в 9,534 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,63 доллара против прибыли в 5,02 доллара годом ранее. Общая выручка компании сократилась на 37% в годовом выражении до 69,446 миллиарда долларов. Объем добычи Chevron при этом сократился на 1,1% в годовом выражении до 3,018 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам третьего квартала убыток составил 207 миллионов долларов против прибыли в 2,58 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию равнялся 0,12 доллара против прибыли в 1,36 доллара год назад. Выручка снизилась на 32,3% до 24,451 миллиарда долларов при прогнозе в 25,61 миллиарда. Объем добычи Chevron за квартал упал на 6,5% в годовом исчислении до 2,834 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

ConocoPhillips за 9 месяцев показала убыток 1,929 миллиарда долларов против прибыли в 6,469 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию убыток составил 1,79 доллара против прибыли в 5,72 доллара годом ранее. Выручка снизилась в годовом выражении в 2 раза до 13,207 миллиарда долларов.

В третьем квартале ConocoPhillips получила чистый убыток в 450 миллионов долларов против прибыли в 3,056 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию он составил 0,42 доллара против прибыли в 2,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась в 2,3 раза до 4,38 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ConocoPhillips при этом равнялась 1,066 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики ГК Forex Club

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