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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:21
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 30 октября к 14.56 GMT+3 снижалась на 0,5% до 38,06 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» пытается «нащупать» дно и стабилизироваться после ощутимого провала в предыдущие дни. Так, всего за 2 торговые сессии он обвалился более чем на 9,5% - к минимуму с июня 37,26 доллара. Инвесторы продолжают оценивать перспективы баланса спроса и предложения на рынке нефти.
Чистый убыток второй по величине американской нефтегазовой компании Chevron по итогам девяти месяцев составил 4,878 миллиарда долларов против прибыли в 9,534 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 2,63 доллара против прибыли в 5,02 доллара годом ранее. Общая выручка компании сократилась на 37% в годовом выражении до 69,446 миллиарда долларов. Объем добычи Chevron при этом сократился на 1,1% в годовом выражении до 3,018 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. По итогам третьего квартала убыток составил 207 миллионов долларов против прибыли в 2,58 миллиарда долларов годом ранее. Разводненный убыток на акцию равнялся 0,12 доллара против прибыли в 1,36 доллара год назад. Выручка снизилась на 32,3% до 24,451 миллиарда долларов при прогнозе в 25,61 миллиарда. Объем добычи Chevron за квартал упал на 6,5% в годовом исчислении до 2,834 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
ConocoPhillips за 9 месяцев показала убыток 1,929 миллиарда долларов против прибыли в 6,469 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию убыток составил 1,79 доллара против прибыли в 5,72 доллара годом ранее. Выручка снизилась в годовом выражении в 2 раза до 13,207 миллиарда долларов.
В третьем квартале ConocoPhillips получила чистый убыток в 450 миллионов долларов против прибыли в 3,056 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну акцию он составил 0,42 доллара против прибыли в 2,74 доллара годом ранее. Квартальная выручка сократилась в 2,3 раза до 4,38 миллиарда долларов. Добыча углеводородов ConocoPhillips при этом равнялась 1,066 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 08:39
Гривна дешевеет из-за сокращения прибыли украинских банков
Курс украинской гривны еще несколько припал, опустившись до отметки 28,52 гривны за доллар, несмотря на то, что Национальный банк Украины улучшил оценку падения ВВП по итогам июля-сентября 2020 года до 6,2% с 7,4%.
На это повлияло, в частности, восстановление экономической активности, которое стало возможным вследствие отмены жестких карантинных ограничений.
Вместе с тем, на курс гривны негативно повлияло известие о том, что прибыль украинских банков за девять месяцев текущего года сократилась на 22%, до 37,6 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит снижаться в цене из-за сложной ситуации как на внутреннем, так и на внешних рынках и будет стремиться к отметке 28,6 гривны за доллар.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:45
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 2 ноября к 15.02 GMT+3 снижалась на 2,2% до 37,09 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» в начале недели уже опускался до 35,76 доллара – минимума с мая, когда цена восстанавливалась после мартовско-апрельского провала, произошедшего из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении сокращения добычи нефти после 31 марта и это на фоне разворачивающегося тогда коронавируса.
Сейчас ситуация на рынке схожая в том смысле, что многие страны Евросоюза заявили об ограничительных мерах в связи с быстрым распространением коронавируса в рамках второй волны.
Во Франции число новых заражений, по данным на воскресенье, превысило 46 тысяч. Тем временем в США, которые являются крупнейшим потребителем нефти в мире, суточный показатель заражений COVID-19 составил более 81 тысячи. Число новых случаев заражения в Италии за сутки закрепилось вблизи рекордной 31 тысячи, что усиливает риски локдауна в стране.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении общенационального карантина с 30 октября. Ограниченный карантин" из-за пандемии коронавируса введен в Германии со 2 ноября, он продлится до конца месяца. В середине ноября власти страны проведут анализ мер с целью их корректировки, однако скорое смягчение мер маловероятно. Премьер Британии Борис Джонсон 31 октября объявил об ужесточении карантинных мер с 5 ноября по 2 декабря. В регионе вводятся меры, фактически аналогичные весеннему локдауну.
Дополнительным фактором давления на нефть стали слова главы ливийской Национальной нефтяной компании (National Oil Corporation, NOC) Мустафы Саналла о том, что добыча в стране уже достигла 800 тысяч баррелей нефти в сутки, при этом Ливия намерена продолжить наращивать добычу в ближайшие месяцы - до 1,3 миллиона баррелей в сутки.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 08:50
Основные криптовалюты во вторник снижаются в преддверии президентских выборов в США, которые являются сейчас одним из основных факторов влияния на финансовые рынки.
Кроме того, негативом для криптоинвесторов стало заявление главы Народного банка Китая о неготовности к запуску цифрового юаня. Он рассказал о подробностях тестирования новой валюты и объяснил, что мешает ее полномасштабному выпуску прямо сейчас.
Вместе с тем, стало известно, что Центробанк Австралии изучит потенциал выпуска национальной криптовалюты. Представитель финансового регулятора рассказал, какой сферы коснутся исследования и когда будет представлена ее первая концепция.
А власти Венесуэлы анонсировали обновление национальной платежной платформы Patria. Одно из ключевых изменений состоит в том, что она будет поддерживать кошельки биткоина и Litecoin.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 2,1% - до 13402 долларов с капитализацией 248,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,8% - до 374,9 доллара при капитализации 42,4 млрд долларов. XRP опустился в цене на 4,1% - до 0,2228 доллара, его капитализация составила 10,4 млрд долларов. Litecoin ослабел на 6,3% - до 52,1 доллара с капитализацией 3,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 386,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, дальнейшая динамика рынка будет во многом зависеть от итогов президентских выборов в США. В ближайшее же время биткоин рискует упасть 13200 долларов, Ethereum - до 370 долларов, XRP - до 0,22 доллара, а Litecoin - до 50 долларов.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 08:58
Гривна продолжает слабеть из-за внутренних политических проблем в Украине
Курс украинской гривны еще снизился и торгуется на уровне 28,64 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается из-за проблем с Конституционным судом в Украине. В частности, президент страны заявил, что не намерен отзывать свой законопроект о роспуске КС. Ранее он внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм.
Вероятно, в ближайшее время гривна еще упадет в цене, и следующим уровнем для нее станет отметка 28,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:44
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 3 ноября к 15.23 GMT+3 росла на 3,4% до 40,28 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает восстанавливаться после обновления накануне минимума с мая в районе 35,7 доллара и уже вернул психологически значимый уровень 40 долларов за баррель. Поддержка приходит от снижения курса доллара на forex, что традиционно является позитивным фактором для сырьевых товаров.
Нефтяные «быки» также опираются на новости о том, что главы министерств энергетики стран ОПЕК+ обсуждают с нефтяными компаниями варианты отсрочки до конца первого квартала 2021 года смягчения соглашения о сокращении нефтедобычи альянсом.
Saudi Aramco в первые девять месяцев текущего года добывала 9,2 миллиона баррелей в сутки. Общая добыча углеводородов саудовской госкомпанией при этом равнялась 12,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Курс евро против доллара торгуется на forex в плюсе - выше уровня 1,17. Игроки рынка заранее ставят на возврат аппетита к риску в связи с ожидаемым наступлением определённости после президентских выборов в США. Этот процесс сопровождается выходом из американской валюты, которую традиционно используют как защитный актив или "убежище".
При этом вероятная победа Байдена будет означать усиление стимулирования экономики США и девальвационный подход к внешней торговле.
К 15.30 GMT+3 курс европейской валюты повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,6% и равнялся 1,1705 доллара.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 08:40
Гривна растет на поддержке действий властей Украины со стороны ЕС
Курс украинской гривны немного подрос и торгуется на уровне 28,56 гривны за доллар после заявления представителя Евросоюза о том, что решение Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционных норм нарушает международные обязательства Украины, в том числе, в отношении ЕС.
Таким образом, действия украинских властей получили некоторую поддержку со стороны Европы.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на дальнейшее укрепление и может подняться к отметке 28,5 гривен за доллар.
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Додано: Сер 04 лис, 2020 09:38
Мировые рынки активно растут в ожидании итогов выборов президента США
Мировые фондовые рынки в среду смотрятся очень неплохо в то время, как инвесторы ждут итогов выборов американского президента.
Американские индексы накануне выросли в пределах 2%, в то время как участники рынка следят за ходом выборов президента США и ожидают победы кандидата от демократов Джо Байдена.
Вместе с тем, неблагоприятными для рынка стали корпоративные новости. Так, стало известно, что Шанхайская и Гонконгская фондовая биржи отсрочили запланированное на 5 ноября рекордное IPO финтех-компании Ant Group, подразделения китайской интернет-компании Alibaba.
Азиатские биржи в среду растут в пределах 0,6% на фоне подсчета голосов на выборах президента США.
Японский рынок при этом демонстрирует самый заметный рост, поскольку во вторник, когда остальные биржи региона выросли в пределах 2%, а торгов в Японии не было в связи с выходным днем.
Европейские рынки в среду также смотрятся достаточно позитивно в том числе и на корпоративных новостях. Акции французской банковско-финансовой группы BNP Paribas подорожали после публикации финансового отчета. Чистая прибыль группы в III квартале опустилась на 2,3% в годовом выражении, всего до 1,89 млрд евро при прогнозе в 1,57 млрд евро. Кроме того, показатель выручки также оказался лучше ожиданий.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 07:28
Основные криптовалюты в среду продолжают расти в цене на факторе президентских выборов в США. Их результаты в ряде штатов пока неизвестны, но действующий президент Дональд Трамп заявил о своей победе. При этом, по данным предварительных подсчетов, лидирует все же кандидат от демократов Джо Байден.
При этом негативным сигналом для рынка стало сообщение о том, что суд в Калифорнии обязал Telegram выплатить почти 625 тысяч долларов судебных расходов стартапу Lantah LLC. С этим стартапом у компании возник спор из-за торговой марки Gram.
Кроме того, сложность майнинга Биткоина опустилась на 16% — это второй по величине обвал этого показателя за всю историю криптовалюты. Сложность, которая напрямую связана с хешрейтом, опускается, когда майнеры отключают свое оборудование от сети.
На фоне всех этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,2% - до 14351 долларов (это соответствует максимумам начала 2018 года) при капитализации 264,6 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,9% - до 405,9 доллара с капитализацией 45,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,4% - до 0,238 доллара, его капитализация составила 10,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,7% - до 55,4 доллара при капитализации 3,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 410,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов,. рынок вскоре продолжит идти наверх, пока полностью не отыграет влияние фактора выборов в США. Биткоин вскоре может подойти к отметке 14500 долларов, Ethereum имеет шансы подорожать до 410 долларов, XRP - до 0,24 доллара, а Litecoin - до 57 долларов.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 07:32
Курс украинской гривны довольно значительно укрепился, поднявшись до отметки 28,38 гривны за доллар.
Из внутренних событий влияние на курс гривны оказало сообщение о том, что кабмин Украины 6 ноября представит результаты аудита государства. Также будет представлена стратегия экономического развития страны до 2030 года.
В целом же оптимизм инвесторов на внутреннем валютном рынке объясняется позитивом на мировых площадках, связанным с фактором президентских выборов в США.
Вероятно, в ближайшее время гривна имеет шансы на еще некоторый рост и может подняться к отметке 28,3 гривны за доллар.
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