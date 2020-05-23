Мировые рынки растут, отыгрывая фактор президентских выборов в США
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся уверенно, продолжая отыгрывать фактор президентских выборов в США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 3,8% на внимании инвесторов к подсчету голосов на выборах президента страны. Окончательные итоги выборов пока не известны, но оба кандидата (и Дональд Трамп, и Джо Байден) заявляют о своей победе.
Азиатские биржи в четверг активно идут наверх, прибавляя более 1%, вслед за американскими биржевыми индикаторами.
Важным событием для рынков в четверг являются в том числе и заседания мировых центробанков. В частности, свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.
Европейские рынки также смотрятся позитивно, в частности, после публикации сильных данных макроэкономической статистики. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в октябре снизился до 50 пунктов с сентябрьских 50,4 пункта, тогда как на рынке ожидали снижения до 49,4 пункта.
Аналитики ГК Forex Club