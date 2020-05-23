Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:10

Основные криптовалюты в пятницу продолжают активный рост на фоне сохраняющегося позитивного фактора в виде президентских выборов в США. При этом стоимость биткоина превысила 15,5 тысяч долларов впервые с января 2018 года.

Кроме того, настроения инвесторов поддержала и новость о том, что жертвы мошеннических криптовалютных пирамид получат выплаты от Федеральной торговой комиссии США (FTC) на общую сумму свыше 470 тысяч долларов.

А министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало биткоины на сумму 1 млрд долларов на несуществующем рынке темной сети Silk Road.

На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 8,7% - до 15579 долларов с капитализацией 287,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,6% - до 429,5 долларов при капитализации 48,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,5% - до 0,2488 доллара, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,8% - до 60,9 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 441,1 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще продолжить свой рост под влиянием позитивных факторов, действующих на настроения инвесторов. Биткоин имеет шансы подняться выше психологической отметки 16000 долларов, Ethereum может дорасти до 435 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 62 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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