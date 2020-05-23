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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:31
Мировые рынки растут, отыгрывая фактор президентских выборов в США
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся уверенно, продолжая отыгрывать фактор президентских выборов в США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 3,8% на внимании инвесторов к подсчету голосов на выборах президента страны. Окончательные итоги выборов пока не известны, но оба кандидата (и Дональд Трамп, и Джо Байден) заявляют о своей победе.
Азиатские биржи в четверг активно идут наверх, прибавляя более 1%, вслед за американскими биржевыми индикаторами.
Важным событием для рынков в четверг являются в том числе и заседания мировых центробанков. В частности, свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.
Европейские рынки также смотрятся позитивно, в частности, после публикации сильных данных макроэкономической статистики. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в октябре снизился до 50 пунктов с сентябрьских 50,4 пункта, тогда как на рынке ожидали снижения до 49,4 пункта.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:10
Основные криптовалюты в пятницу продолжают активный рост на фоне сохраняющегося позитивного фактора в виде президентских выборов в США. При этом стоимость биткоина превысила 15,5 тысяч долларов впервые с января 2018 года.
Кроме того, настроения инвесторов поддержала и новость о том, что жертвы мошеннических криптовалютных пирамид получат выплаты от Федеральной торговой комиссии США (FTC) на общую сумму свыше 470 тысяч долларов.
А министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало биткоины на сумму 1 млрд долларов на несуществующем рынке темной сети Silk Road.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 8,7% - до 15579 долларов с капитализацией 287,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,6% - до 429,5 долларов при капитализации 48,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,5% - до 0,2488 доллара, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,8% - до 60,9 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 441,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще продолжить свой рост под влиянием позитивных факторов, действующих на настроения инвесторов. Биткоин имеет шансы подняться выше психологической отметки 16000 долларов, Ethereum может дорасти до 435 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 62 долларов.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:32
Курс украинской гривны смог еще несколько укрепиться и поднялся к отметке 28,28 гривны за доллар на фоне оптимизма инвесторов на мировых рынках, связанного с выборами президента в США.
Вместе с тем, Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП. А минэкономики оценило спад ВВП страны по итогам девяти месяцев 2020 года в 5,5%, тогда как сокращение показателя за этот период ожидалось на уровне 6,5%.
Кроме того, министерство сохранило прогноз падения ВВП страны в 2020 году на 4,8%.
При этом министр финансов Украины заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться, подойдя к отметке 28,2 гривны за доллар, после этого вероятно возобновление снижения котировок.
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