Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:03

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 6 ноября к 15.13 GMT+3 падала на 2,7% до 39,81 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» перед выходными корректируется вниз после предыдущего роста на фоне надежд на появление определенности с выборами президента США.

Кроме того, на первый план опять выходят факторы коронавирусных рисков. Так, число выявленных заразившихся в США составило рекордные 103 тысяч человек в сутки.

Также стало известно, что госкомпания Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для покупателей из Азии на фоне "второй волны" коронавируса. Это сделано в условиях сомнения в восстановлении спроса на сырье на фоне карантинных мероприятий в связи с быстрым распространением коронавируса.

Декабрьские цены на нефть марки Arab Light для покупателей из Азии понижены на 10 центов, что меньше стоимости эталонного показателя на 50 центов. В прошлом месяце Saudi Aramco повышала цены на нефть этой марки на 10 центов.

Кроме того, саудовская компания снизила цены для покупателей из США, но повысила - для импортеров из Европы и Средиземноморского региона.

Еврокомиссия увеличила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 42,6 доллара за баррель, а на следующий год - до 44,6 доллара. В 2022 году ожидается рост показателя до 46,4 доллара за баррель. В предыдущем, весеннем прогнозе цена Brent ожидалась на уровне 38,4 доллара и 40,2 доллара в текущем и следующем годах соответственно. В 2019 году средняя стоимость барреля нефти Brent составляла 64,1 доллара.

Евросоюз и США начали совместную работу в сфере водородной энергетики, заявила глава отдела международных отношений генерального директората по энергетике Европейской комиссии Анн-Шарлотт Бурновий на вебинаре Европейской газовой ассоциации.

Участники рынка не выразили достаточной заинтересованности в мощностях СПГ-терминала Uniper в немецком Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония, Северное море), и компания намерена пересмотреть концепцию этого проекта. В частности, оценивается возможность прямого импорта водорода через Вильгельмсхафен в долгосрочной перспективе.

Аналитики ГК Forex Club

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