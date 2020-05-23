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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 05 лис, 2020 12:31
Мировые рынки растут, отыгрывая фактор президентских выборов в США
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся уверенно, продолжая отыгрывать фактор президентских выборов в США.
Американские индексы накануне выросли в пределах 3,8% на внимании инвесторов к подсчету голосов на выборах президента страны. Окончательные итоги выборов пока не известны, но оба кандидата (и Дональд Трамп, и Джо Байден) заявляют о своей победе.
Азиатские биржи в четверг активно идут наверх, прибавляя более 1%, вслед за американскими биржевыми индикаторами.
Важным событием для рынков в четверг являются в том числе и заседания мировых центробанков. В частности, свое решение по ставке объявит Банк Англии, а вечером Федеральная резервная система США опубликует итоги своего двухдневного заседания.
Европейские рынки также смотрятся позитивно, в частности, после публикации сильных данных макроэкономической статистики. По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в октябре снизился до 50 пунктов с сентябрьских 50,4 пункта, тогда как на рынке ожидали снижения до 49,4 пункта.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:10
Основные криптовалюты в пятницу продолжают активный рост на фоне сохраняющегося позитивного фактора в виде президентских выборов в США. При этом стоимость биткоина превысила 15,5 тысяч долларов впервые с января 2018 года.
Кроме того, настроения инвесторов поддержала и новость о том, что жертвы мошеннических криптовалютных пирамид получат выплаты от Федеральной торговой комиссии США (FTC) на общую сумму свыше 470 тысяч долларов.
А министерство юстиции США объявило, что оно конфисковало биткоины на сумму 1 млрд долларов на несуществующем рынке темной сети Silk Road.
На фоне этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 8,7% - до 15579 долларов с капитализацией 287,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 5,6% - до 429,5 долларов при капитализации 48,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,5% - до 0,2488 доллара, его капитализация составила 11,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 9,8% - до 60,9 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 441,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре может еще продолжить свой рост под влиянием позитивных факторов, действующих на настроения инвесторов. Биткоин имеет шансы подняться выше психологической отметки 16000 долларов, Ethereum может дорасти до 435 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 62 долларов.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:32
Курс украинской гривны смог еще несколько укрепиться и поднялся к отметке 28,28 гривны за доллар на фоне оптимизма инвесторов на мировых рынках, связанного с выборами президента в США.
Вместе с тем, Рада Украины приняла в первом чтении бюджет на 2021 год с дефицитом 6% ВВП. А минэкономики оценило спад ВВП страны по итогам девяти месяцев 2020 года в 5,5%, тогда как сокращение показателя за этот период ожидалось на уровне 6,5%.
Кроме того, министерство сохранило прогноз падения ВВП страны в 2020 году на 4,8%.
При этом министр финансов Украины заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.
Вероятно, в ближайшее время гривна может еще несколько укрепиться, подойдя к отметке 28,2 гривны за доллар, после этого вероятно возобновление снижения котировок.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 17:03
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в пятницу 6 ноября к 15.13 GMT+3 падала на 2,7% до 39,81 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» перед выходными корректируется вниз после предыдущего роста на фоне надежд на появление определенности с выборами президента США.
Кроме того, на первый план опять выходят факторы коронавирусных рисков. Так, число выявленных заразившихся в США составило рекордные 103 тысяч человек в сутки.
Также стало известно, что госкомпания Saudi Aramco снизила отпускные декабрьские цены на нефть для покупателей из Азии на фоне "второй волны" коронавируса. Это сделано в условиях сомнения в восстановлении спроса на сырье на фоне карантинных мероприятий в связи с быстрым распространением коронавируса.
Декабрьские цены на нефть марки Arab Light для покупателей из Азии понижены на 10 центов, что меньше стоимости эталонного показателя на 50 центов. В прошлом месяце Saudi Aramco повышала цены на нефть этой марки на 10 центов.
Кроме того, саудовская компания снизила цены для покупателей из США, но повысила - для импортеров из Европы и Средиземноморского региона.
Еврокомиссия увеличила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на текущий год до 42,6 доллара за баррель, а на следующий год - до 44,6 доллара. В 2022 году ожидается рост показателя до 46,4 доллара за баррель. В предыдущем, весеннем прогнозе цена Brent ожидалась на уровне 38,4 доллара и 40,2 доллара в текущем и следующем годах соответственно. В 2019 году средняя стоимость барреля нефти Brent составляла 64,1 доллара.
Евросоюз и США начали совместную работу в сфере водородной энергетики, заявила глава отдела международных отношений генерального директората по энергетике Европейской комиссии Анн-Шарлотт Бурновий на вебинаре Европейской газовой ассоциации.
Участники рынка не выразили достаточной заинтересованности в мощностях СПГ-терминала Uniper в немецком Вильгельмсхафене (Нижняя Саксония, Северное море), и компания намерена пересмотреть концепцию этого проекта. В частности, оценивается возможность прямого импорта водорода через Вильгельмсхафен в долгосрочной перспективе.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 07:26
Криптовалюта держится на максимумах после победа Байдена на выборах в США
Основные криптовалюты в понедельник продолжают свой рост, отыгрывая победу кандидата от демократической партии Джо Байдена в президентских выборах США.
На время биткоин вплотную подходил к психологической отметке 16 тысяч долларов, что является максимальным уровнем этой криптовалюты за последние три года.
Инвесторы ждут, что после победы Байдена наконец-то будут приняты меры по поддержке экономики США, и это приведет к девальвации доллара и перетоку денег в цифровые активы.
В свою очередь представители инвесгиганта JPMorgan заявили, что биткоин-траст компании Grayscale Investments превосходит торгуемые на бирже фонды (ETF) на базе золота, в том числе и благодаря участию институциональных инвесторов.
Вместе с тем, некоторый негатив на рынок привнесла новость о том, что министерство юстиции США собирается конфисковать биткоины на рекордную для таких активов сумму - более 1 млрд долларов. Раньше эти цифровые деньги принадлежали основателю интернет-магазина наркотиков Silk Road, а впоследствии их похитили хакеры.
На фоне всех этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,2% - до 15474 долларов с капитализацией 286,8 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,4% - до 453,8 доллара при капитализации 12,9 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,9% - до 0,2526 доллара, его капитализация составила 2,3 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,4% - до 60,9 доллара с капитализацией 2,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 445,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре имеет шансы на продолжение роста, но темпы подъема будут более умеренными. Биткоин продолжит удерживаться вблизи отметки 15500 долларов, Ethereum - у 450 долларов, XRP не отойдет далеко от уровня 0,25 доллара, а Litecoin - от 61 доллара.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 07:37
Курс украинской гривны еще укрепился и поднялся к отметке 28,15 гривны за доллар после того, как глава Национального банка Украины отправился с рабочим визитом в Вашингтон для встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международной финансовой корпорации.
Ранее министр финансов заявил, что МВФ может потребовать от страны досрочно вернуть кредиты из-за решения Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы.
Вместе с тем, международные резервы Украины в октябре сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов. По итогам сентября они составляли 26,5 млрд долларов.
Вероятно, сейчас гривна вошла в восходящий тренд и, несмотря на негативные новости, вскоре продолжит свой рост - вплоть до психологической отметки 28 гривен за доллар.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:23
Мировые рынки растут на итогах президентских выборов в США
Мировые фондовые рынки в понедельник продолжают расти на итогах президентских выборов в США и в ожидании мер поддержки американской экономики.
Американские индексы в пятницу подросли, показав недельный подъем на 7-9%, на оптимизме инвесторов вокруг выборов президента США. Участники рынка позитивно восприняли победу кандидата от демократической партии Джо Байдена. Вместе с тем, предвыборный штаб его соперника Дональда Трампа подал судебные иски в ряде штатов, оспаривая подсчет голосов. Политическая неопределенность в стране, конечно, негативно скажется на динамике фондового рынка.
Азиатские биржи в понедельник прибавляют в пределах 2% по основным индексам, последовав наверх за американскими рынками. Инвесторы полагают, что если контроль над конгрессом США поделится между представителями республиканской и демократической партий, повышение налогов, которое планирует ввести Байден, будет отложено, что поспособствует росту на фондовых рынках.
Европейские рынки смотрятся позитивно, несмотря на усиление мер против коронавируса в некоторых странах региона.
При этом давление на них оказала статистика по экономике Германии. Так, промышленное производство в стране в сентябре показало более слабый рост к августу по сравнению с прогнозами - на 1,6% вместо ожидавшихся 2,7%.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 15:30
Обзор: нефть взмыла на 9% к $43 на новостях о вакцине Pfizer и BioNTech
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 9 ноября к 16.13 GMT+3 росла на 9% до 43 долларов за баррель марки Brent (обновив максимум с 20 октября – на отметке 43,09 доллара).
Рынок «черного золота» реагирует бурным ростом на сообщения об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. В ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре. Это дает надежду на скорое восстановление экономической активности и соответственно - на повышение спроса на углеводороды.
Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики. В частности, возможно продление сделки до конца 2022 года с текущими параметрами. Сейчас альянс добывает на 7,7 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года. С начала следующего года показатель его члены собирались понизить до 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Добыча нефти в Ливии превысила 1 миллион баррелей в сутки, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии. Однако NOC не гарантирует поддержание достигнутого уровня добычи, более того, он может быть уменьшен или полностью приостановлен из-за препон со стороны ряда противников увеличения добычи нефти Ливией, заявила она.
Тегеран проведет переговоры с Анкарой по поводу продления договора на поставки газа в Турцию. В этом году поставки газа из Ирана в Турцию шли с перебоями из-за подрыва в конце марта участка газопровода на турецкой территории, что привело к падению экспорта иранского газа в соседнюю страну до нуля. Лишь спустя три месяца – в начале июля - Тегеран возобновил поставки газа в Турцию. У Ирана также готов предварительный проект о поставках газа в Афганистан.
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