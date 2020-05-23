Додано: Пон 09 лис, 2020 15:30

Обзор: нефть взмыла на 9% к $43 на новостях о вакцине Pfizer и BioNTech

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник 9 ноября к 16.13 GMT+3 росла на 9% до 43 долларов за баррель марки Brent (обновив максимум с 20 октября – на отметке 43,09 доллара).

Рынок «черного золота» реагирует бурным ростом на сообщения об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. В ходе испытаний она показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре. Это дает надежду на скорое восстановление экономической активности и соответственно - на повышение спроса на углеводороды.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики. В частности, возможно продление сделки до конца 2022 года с текущими параметрами. Сейчас альянс добывает на 7,7 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в октябре 2018 года. С начала следующего года показатель его члены собирались понизить до 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в Ливии превысила 1 миллион баррелей в сутки, сообщила Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии. Однако NOC не гарантирует поддержание достигнутого уровня добычи, более того, он может быть уменьшен или полностью приостановлен из-за препон со стороны ряда противников увеличения добычи нефти Ливией, заявила она.

Тегеран проведет переговоры с Анкарой по поводу продления договора на поставки газа в Турцию. В этом году поставки газа из Ирана в Турцию шли с перебоями из-за подрыва в конце марта участка газопровода на турецкой территории, что привело к падению экспорта иранского газа в соседнюю страну до нуля. Лишь спустя три месяца – в начале июля - Тегеран возобновил поставки газа в Турцию. У Ирана также готов предварительный проект о поставках газа в Афганистан.

Аналитики ГК Forex Club

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