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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08

Обзор: нефть продолжает прибавлять

Обзор: нефть продолжает прибавлять - в районе месячных максимумов﻿
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 10 ноября к 15.34 GMT+3 росла на 1% до 42,81 долларов за баррель марки Brent, оставаясь немного ниже максимума с 9 октября, подтвержденного накануне на отметке 43,48 доллара.
Рынок «черного золота» продолжает отыгрывать надежды на то, что вакцина от коронавируса снимет необходимость карантина, что повысит спрос на топливо.
Между тем, освобожденная ранее от обязательств по сокращению добычи нефти ОПЕК+ Ливия будет готова присоединиться к соглашению только при достижении стабильного производства в стране на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки, заявил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла. Добыча уже восстановилась до 1 миллиона баррелей в сутки, а через месяц может достигнуть 1,3 миллиона, то есть выйти на максимум производственных мощностей в стране. По плану показатель должен вырасти до 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение пяти лет. Впрочем, недостаточное финансирование нефтяного сектора страны делает даже текущий уровень производства, а также будущие планы неустойчивыми, добавил глава NOC.
США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии.
Курс евро стабилизируется около круглого уровня 1,18 доллара. Давление на евровалюту оказывает макроэкономическая статистика по Германии. Так, Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), зафиксировал снижение индекса доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре до 39 пунктов с октябрьских 56,1 пункта при прогнозах снижения индикатора только до 41,7 пункта.
К 15.41 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,1% и равнялся 1,1803 доллара.
Аналитики ГК Forex Club
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