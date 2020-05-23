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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:08
Обзор: нефть продолжает прибавлять - в районе месячных максимумов
Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) во вторник 10 ноября к 15.34 GMT+3 росла на 1% до 42,81 долларов за баррель марки Brent, оставаясь немного ниже максимума с 9 октября, подтвержденного накануне на отметке 43,48 доллара.
Рынок «черного золота» продолжает отыгрывать надежды на то, что вакцина от коронавируса снимет необходимость карантина, что повысит спрос на топливо.
Между тем, освобожденная ранее от обязательств по сокращению добычи нефти ОПЕК+ Ливия будет готова присоединиться к соглашению только при достижении стабильного производства в стране на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки, заявил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла. Добыча уже восстановилась до 1 миллиона баррелей в сутки, а через месяц может достигнуть 1,3 миллиона, то есть выйти на максимум производственных мощностей в стране. По плану показатель должен вырасти до 2,1 миллиона баррелей в сутки в течение пяти лет. Впрочем, недостаточное финансирование нефтяного сектора страны делает даже текущий уровень производства, а также будущие планы неустойчивыми, добавил глава NOC.
США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии.
Курс евро стабилизируется около круглого уровня 1,18 доллара. Давление на евровалюту оказывает макроэкономическая статистика по Германии. Так, Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), зафиксировал снижение индекса доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре до 39 пунктов с октябрьских 56,1 пункта при прогнозах снижения индикатора только до 41,7 пункта.
К 15.41 GMT+3 курс европейской валюты снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,1% и равнялся 1,1803 доллара.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 07:50
Гривна остается стабильной в надежде на рост международных резервов Украины
Курс украинской гривны остается стабильным и держится на отметке 28,18 гривны за доллар на фоне заявления главы Нацбанка Украины о том, что сотрудничество страны с Международным валютным фондом позволит увеличить международные резервы Украины до 29-30 млрд долларов.
В октябре резервы сократились на 1,5%, до 26,1 млрд долларов, сообщал ранее регулятор.
Вместе с тем, на внутренний валютный рынок по-прежнему продолжает влиять негативный фактор роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в стране. По данным Минздрава Украины, число больничных листов за месяц увеличилось на 50%.
Вероятно, в ближайшее время гривна все же продолжит сохранять свою стабильность и сможет удержаться вблизи отметки 28 гривен за доллар.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 08:48
Основные криптовалюты, немного скорректировавшись вниз после окончания президентских выборов в США, в среду вновь умеренно растут на целой порции позитивных для рынка новостей.
В частности, компания Ripple начала выкупать токены XRP для “поддержки здорового рынка”, и уже провела операции на 46 млн долларов.
Кроме того, известный миллиардер и инвестор Стэн Дракенмиллер изменил свое отношение к криптовалютам и инвестировал часть своего состояния в биткоины.
А криптобиржа Gemini ведет разработку сервиса, который позволит использовать собственный токен блокчейн-проекта Filecoin в блокчейне Ethereum.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,3% - до 15412 долларов с капитализацией 285,4 млрд долларов. Ethereum подорожал на 2,5% - до 460,9 доллара при капитализации 52,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 1,4% - до 0,2544 доллара, его капитализация составила 3,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,9% - до 59,4 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 446,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, хотя темпы роста будут оставаться достаточно умеренными. Биткоин имеет шансы подняться до отметки 15600 долларов, Ethereum может дорасти до 462 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 62 долларов.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 08:28
Гривна почти стабильна в то время, как глава Нацбанка Украины ведет переговоры в Вашингтоне
Курс украинской гривны сохраняет относительную стабильность и держится на уровне 28,2 гривны за доллара в то время, как глава Национального банка Украины в Вашингтоне провел встречи с представителями Всемирного банка и обсудил с ними сотрудничество в рамках общих проектов.
Ведется совместная работа для укрепления финансовой системы Украины, в частности, совместные проекты по реформированию государственного банковского сектора, небанковского финансового сектора, а также работа над снижением доли неработающих кредитов в банках. В этом году только за сентябрь доля проблемных кредитов в банках Украины снизилась с 48% до 45,6%.
Вероятно, в ближайшее время гривна практически не изменится в цене, и ее курс сохранится вблизи отметки 28,2 гривны за доллар.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 08:32
Криптовалюта пока держится, но рискует откатиться вниз после сбоев на биржах
Основные криптовалюты в четверг умеренно растут в цене на новостях о том, что крупный китайский банк China Construction начнет продавать облигации за биткоины, за счет которых он планирует привлечь до 3 млрд долларов.
Вместе с тем, негативным сигналом для рынка стала ситуация, произошедшая на криптобиржах накануне. Цифровые торговые площадки, включая крупнейшую по объемам торгов Binance, приостановили вывод средств из-за сбоя в сети Ethereum.
Кроме того, по данным аналитической компании CipherTrace, в 2020 году хакеры украли из DeFi-протоколов 100 млн долларов. В результате этих действий совокупный ущерб криптоиндустрии с начала года достиг 468 миллионов долларов.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,7% - до 15692 долларов с капитализацией 289,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,8% - до 459,4 доллара при капитализации 13,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,4% - до 0,2549 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,9% - до 58,5 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 450,5 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас смотрится не очень уверенно и вскоре рискует скатиться в отрицательную область. В этом случае биткоин может ослабеть до отметки 15500 долларов, Ethereum - до 455 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 57 долларов.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 08:43
Основные криптовалюты в пятницу вновь идут наверх на позитивных новостях о том, что платежная система PayPal запустила покупку и продажу биткоина для пользователей из США. Среди поддерживаемых ею криптовалют также оказались Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
Вместе с тем, инвесторы несколько напуганы заявлением основателя инвесткомпании Bridgewater Associates миллиардера Рэй Далия об угрозе запрета биткоина правительствами. По его мнению, если биткоин покажется властям разных стран опасным, то его запретят.
Кроме того, компания XRP Forensics, специализирующаяся на анализе данных в сети XRP, утверждает, что криптобиржа HitBTC не принимает должных мер для предотвращения незаконных операций.
На фоне этих неоднозначных сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, все же увеличился на 4,9% - до 16442 долларов с капитализацией 304,7 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1% - до 463,6 доллара при капитализации 52,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,6% - до 0,2558 доллара, его капитализация составила 2,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 5,9% - до 61,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 466,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, хотя не исключены краткосрочные периоды снижения котировок. Можно ожидать, что вскоре биткоин поднимется до отметки 16500 долларов, Ethereum - до 465 долларов, XRP - до 0,26 доллара, а Litecoin - до 63 долларов.
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Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:38
Гривна держит позиции, несмотря на карантин и болезнь президента Украины
Курс украинской гривны остается стабильным, торгуясь на уровне 28,17 гривны за доллар, несмотря на то, что с субботы, 14 ноября, в Украине начнет действовать "карантин выходного дня".
Ранее кабмин Украины в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 ввел в стране этот режим, который будет действовать с 14 по 30 ноября. В выходные будет разрешено работать ограниченному числу учреждений, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, почта и финансовые учреждения.
Кроме того, с коронавирусной инфекцией был госпитализирован президент Украины Владимир Зеленский, но он утверждает, что чувствует себя хорошо.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свои позиции и вряд ли отойдет далеко от отметки 28,2 гривны за доллар.
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