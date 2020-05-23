Додано: Чет 12 лис, 2020 08:32

Криптовалюта пока держится, но рискует откатиться вниз после сбоев на биржах

Основные криптовалюты в четверг умеренно растут в цене на новостях о том, что крупный китайский банк China Construction начнет продавать облигации за биткоины, за счет которых он планирует привлечь до 3 млрд долларов.

Вместе с тем, негативным сигналом для рынка стала ситуация, произошедшая на криптобиржах накануне. Цифровые торговые площадки, включая крупнейшую по объемам торгов Binance, приостановили вывод средств из-за сбоя в сети Ethereum.

Кроме того, по данным аналитической компании CipherTrace, в 2020 году хакеры украли из DeFi-протоколов 100 млн долларов. В результате этих действий совокупный ущерб криптоиндустрии с начала года достиг 468 миллионов долларов.

На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,7% - до 15692 долларов с капитализацией 289,9 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,8% - до 459,4 доллара при капитализации 13,3 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,4% - до 0,2549 доллара, его капитализация составила 11,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 1,9% - до 58,5 доллара с капитализацией 3,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 450,5 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас смотрится не очень уверенно и вскоре рискует скатиться в отрицательную область. В этом случае биткоин может ослабеть до отметки 15500 долларов, Ethereum - до 455 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 57 долларов.

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