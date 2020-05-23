Додано: Пон 16 лис, 2020 11:13

Мировые фондовые рынки в понедельник смотрятся позитивно на хорошей статистике, финансовой отчетности и в ожидании вакцины от коронавируса.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 1,4% после публикации финансовой отчетности ряда компаний США.

Компания Walt Disney сообщила, что по итогам IV квартала 2019-2020 финансового года ее выручка снизилась на 23% и составила 14,707 млрд долларов, тогда как прогноз предполагал сокращение до 14,2 млрд. Согласно финансовой отчетности Cisco, компания по итогам I квартала 2020-2021 фингода снизила выручку на 9%, до 11,9 млрд долларов, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Кроме того, американские инвесторы продолжили с оптимизмом оценивать ситуацию вокруг вакцины от коронавируса. Компании BioNTech и Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90%.

Азиатские биржи в понедельник закрылись в плюсе более чем на 1%. Повод для оптимизма дала статистика из Китая и Японии. Объем промышленного производства в Китае в октябре вырос на 6,9% в годовом выражении, хотя эксперты ожидали роста на 6,5%. В то же время рост розничных продаж в стране в октябре ускорился до 4,3% в годовом выражении с 3,3% в сентябре, однако на рынке ждали более сильного роста показателя - на 4,9%. Безработица в Китае при этом снизилась до 5,3% по сравнению с 5,4% в сентябре, что полностью оправдало прогнозы рынка.

Поддержку японскому фондовому индексу оказали данные по ВВП Японии. Показатель в III квартале 2020 года, по предварительной оценке, увеличился на 5% к предыдущему кварталу. При этом участники рынка ждали роста показателей на 4,4% и 18,9% соответственно. Это первый рост ВВП Японии за последние четыре квартала.

Европейские рынки в понедельник смотрятся позитивно на фоне хороших данных по ВВП еврозоны. Этот показатель в III квартале поднялся на 12,6% в квартальном выражении и уменьшился на 4,4% - в годовом. Показатель квартального роста в еврозоне стал самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.



Аналитики ГК Forex Club

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