Гривна стабильна, несмотря на статистике по сокращению ВВП Украины
Курс украинской гривны держится на отметке 28,12 гривны за доллар, практически не отреагировав на сообщение о том, что ВВП Украины в III квартале сократился на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом реальный ВВП страны за три месяца увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5%.
Ранее Верховная Рада внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым по итогам этого года ВВП снизится на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо ожидавшихся 5,5%, а курс гривны - 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен, или 7,5% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет двигаться вблизи отметки 28,1 гривны за доллар.
Аналитики ГК Forex Club