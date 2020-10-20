Додано: Чет 19 лис, 2020 08:59

Основные криптовалюты в четверг плавно корректируются вниз после взлета рынка во главе с биткоином в предыдущие дни.

Ранее биткоин поднялся выше психологической отметки 18000 долларов впервые с декабря 2017 года и обогнал такие компании, как NVIDIA и Mastercard, по своей по капитализации. Рыночная стоимость криптовалюты установила новый максимум на отметке в 342 млрд долларов.

Кроме того, спрос на сделки с биткоином на Чикагской товарной бирже (CME) впервые превысил 1 млрд долларов. С марта текущего года их объем вырос на 550%.

Теперь же в рамках коррекции курс биткоина, по данным Libertex, за сутки опустился на 0,9% - до 17845 долларов с капитализацией 331,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,3% - до 477 долларов при капитализации 54,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,7% - до 0,2901 доллара, его капитализация составила 13,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 74,1 доллара с капитализацией 4,9 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 501,1 млрд долларов, что также соответствует локальным максимумам.

По мнению финансовых скаутов, на рынке вскоре продолжат царить коррекционные настроения, в связи с чем курс биткоина в ближайшей перспективе рискует опуститься до отметки 17500 долларов, Ethereum может подешеветь до 460 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 73 долларов.

Аналитики ГК Forex Club

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