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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:45
Гривна стабильна, несмотря на статистике по сокращению ВВП Украины
Курс украинской гривны держится на отметке 28,12 гривны за доллар, практически не отреагировав на сообщение о том, что ВВП Украины в III квартале сократился на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом реальный ВВП страны за три месяца увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5%.
Ранее Верховная Рада внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым по итогам этого года ВВП снизится на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо ожидавшихся 5,5%, а курс гривны - 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен, или 7,5% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет двигаться вблизи отметки 28,1 гривны за доллар.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:00
Гривна держит позиции на обещаниях США помочь Украине с вакциной от коронавируса
Курс украинской гривны вновь практически не меняется, торгуясь на уровне 28,14 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей США о том, что они посодействуют Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии МВФ с страну. Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и не отойдет далеко от отметки 28,1 гривны за доллар.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 08:59
Основные криптовалюты в четверг плавно корректируются вниз после взлета рынка во главе с биткоином в предыдущие дни.
Ранее биткоин поднялся выше психологической отметки 18000 долларов впервые с декабря 2017 года и обогнал такие компании, как NVIDIA и Mastercard, по своей по капитализации. Рыночная стоимость криптовалюты установила новый максимум на отметке в 342 млрд долларов.
Кроме того, спрос на сделки с биткоином на Чикагской товарной бирже (CME) впервые превысил 1 млрд долларов. С марта текущего года их объем вырос на 550%.
Теперь же в рамках коррекции курс биткоина, по данным Libertex, за сутки опустился на 0,9% - до 17845 долларов с капитализацией 331,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,3% - до 477 долларов при капитализации 54,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,7% - до 0,2901 доллара, его капитализация составила 13,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 74,1 доллара с капитализацией 4,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 501,1 млрд долларов, что также соответствует локальным максимумам.
По мнению финансовых скаутов, на рынке вскоре продолжат царить коррекционные настроения, в связи с чем курс биткоина в ближайшей перспективе рискует опуститься до отметки 17500 долларов, Ethereum может подешеветь до 460 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 73 долларов.
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