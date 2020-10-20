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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 17 лис, 2020 08:45
Гривна стабильна, несмотря на статистике по сокращению ВВП Украины
Курс украинской гривны держится на отметке 28,12 гривны за доллар, практически не отреагировав на сообщение о том, что ВВП Украины в III квартале сократился на 3,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом реальный ВВП страны за три месяца увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 8,5%.
Ранее Верховная Рада внесла изменения в госбюджет Украины, согласно которым по итогам этого года ВВП снизится на 3,9% вместо прогнозируемого роста на 3,7%, инфляция составит 8,7% вместо ожидавшихся 5,5%, а курс гривны - 29,5 за доллар вместо ранее прогнозируемых 27 гривен за доллар. Дефицит госбюджета заложен в размере 298 млрд гривен, или 7,5% ВВП.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет двигаться вблизи отметки 28,1 гривны за доллар.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 10:00
Гривна держит позиции на обещаниях США помочь Украине с вакциной от коронавируса
Курс украинской гривны вновь практически не меняется, торгуясь на уровне 28,14 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне заявлений властей США о том, что они посодействуют Украине в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии МВФ с страну. Совет управляющих МВФ в начале июня одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит сохранять свою стабильность и не отойдет далеко от отметки 28,1 гривны за доллар.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 08:59
Основные криптовалюты в четверг плавно корректируются вниз после взлета рынка во главе с биткоином в предыдущие дни.
Ранее биткоин поднялся выше психологической отметки 18000 долларов впервые с декабря 2017 года и обогнал такие компании, как NVIDIA и Mastercard, по своей по капитализации. Рыночная стоимость криптовалюты установила новый максимум на отметке в 342 млрд долларов.
Кроме того, спрос на сделки с биткоином на Чикагской товарной бирже (CME) впервые превысил 1 млрд долларов. С марта текущего года их объем вырос на 550%.
Теперь же в рамках коррекции курс биткоина, по данным Libertex, за сутки опустился на 0,9% - до 17845 долларов с капитализацией 331,6 млрд долларов. Ethereum подешевел на 2,3% - до 477 долларов при капитализации 54,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 2,7% - до 0,2901 доллара, его капитализация составила 13,3 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 74,1 доллара с капитализацией 4,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 501,1 млрд долларов, что также соответствует локальным максимумам.
По мнению финансовых скаутов, на рынке вскоре продолжат царить коррекционные настроения, в связи с чем курс биткоина в ближайшей перспективе рискует опуститься до отметки 17500 долларов, Ethereum может подешеветь до 460 долларов, XRP - до 0,28 доллара, а Litecoin - до 73 долларов.
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Додано: Чет 19 лис, 2020 10:30
Гривна немного подешевела после утверждения Радой в I чтении проекта госбюджета
Курс украинской гривны чуть сократился и опустился до отметки 28,2 гривны за доллар после того, как Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен.
Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году.
Проект предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП при том, что показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.
Кроме того, кабинет министров Украины утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов до 2023 года. Среди них в частности строительство ряда мусороперерабатывающих заводов, реконструкция и строительство аэропортов в крупных городах, концессия в ряде портов и строительство дорог.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны не уйдет из узкого коридора 28-28,2 гривны за доллар, продолжив движение в этом диапазоне.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:28
Основные криптовалюты в пятницу колеблются в цене, но двигаются в положительной области после резкого рывка наверх в начале текущей недели, когда биткоин поднялся выше отметки 18000 впервые с конца 2017 года.
Согласно опросу инвесткомпании DeVere, порядка 73% ее клиентов-миллионеров имеют в своем финансовом портфеле биткоин или купят его в будущем. Deutsche Bank же объяснил секрет взлета популярности биткоина тем, что инвесторы хотят получать большую прибыль и обеспечить сбережения защитой от инфляции.
Позитивной новостью для крипторынка стало известие о том, что власти Японии с 2021 года начнут ввод цифровой валюты. Так они хотят ускорить развитие экономики и переход на безналичные платежи.
А дубайская инвесткомпания IBC Group объявила о вложении 10 млн долларов в стейкинг Ethereum 2.0.
Под влиянием всех этих факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,3% - до 17973 долларов с капитализацией 333,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 485,8 доллара при капитализации 55,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,1% - до 0,3029 доллара, его капитализация составила 13,8 млрд долларов. Litecoin укрепился сразу на 9,7% - до 81,3 доллара с капитализацией 5,4 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 506,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, хотя рынок сейчас во многом перекуплен, все же в ближайшее время основные криптовалюты еще имеют шансы на некоторое продолжение роста цены. В этом случае биткоин может подняться до отметки 18200 долларов, Ethereum - до 490 долларов, XRP - до 0,31 доллара, а Litecoin - до 83 долларов.
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Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:44
Курс украинской гривны достаточно существенно сократился и опустился до отметки 28,38 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне общего ухудшения настроений инвесторов на мировых финансовых рынках.
Вместе с тем, министр финансов Украины заявил, что ожидает перевыполнения плановых показателей доходности государственного бюджета к концу года. По его словам, такие результаты будут достигнуты "благодаря работе налоговой службы в части минимизации схем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость".
В начале ноября Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год. Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3% и среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен. Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар.
Вероятно, национальная валюта в ближайшее время еще упадет в цене, реагируя на пессимизм инвесторов на мировых рынках. Можно ждать ее движения к отметке 28,5 гривен за доллар.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 08:35
Гривна имеет шансы на рост в ожидании финансовой помощи Украине от МВФ
Курс украинской гривны мало изменяется и держится на отметке 28,32 гривны за доллар на фоне того, что кабинет министров Украины ожидает получить от Международного валютного фонда (МВФ) "позитивный сигнал" о поддержке договоренностей для получения очередного транша макрофинансовой помощи в ближайшее время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с директором-распорядителем МВФ бюджет страны на 2021 год, антикоррупционное законодательство и визит миссии МВФ в страну.
Вероятно, в ожидании скорой финансовой помощи Украине от фонда гривна имеет шансы на некоторое укрепление и в ближайшее время может подняться до отметки 28,2 гривны за доллар.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:02
Курс украинской гривны остается относительно стабильным и держится на отметке 28,38 гривны за доллар после того, как кабмин Украины на внеочередном заседании одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по заключению соглашения и получении 300 млн долларов займа.
Заем позволит правительству страны привлечь дополнительные средства для улучшения результатов деятельности системы социальной помощи и социальных услуг на Украине.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит свое движение в довольно узком диапазоне и вряд ли далеко отойдет от отметок 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 09:13
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник ещё вырос к доллару, укрепившись к нему на 1,32 тенге, до 424,28 тенге.
Позитивная динамика наблюдается после того, как депутаты мажилиса парламента Казахстана согласились с изменениями, внесенными сенатом в проект закона о республиканском бюджете на 2021-2023 годы, которые касаются, в частности, увеличения средств на социальную поддержку граждан, бизнеса и развитие регионов.
Ранее документ был одобрен мажилисом и направлен на рассмотрение в сенат, где парламентарии посчитали необходимым внести ряд поправок и вернули законопроект с изменениями в нижнюю палату.
Сенатом внесены поправки, которые коснулись структуры расходов бюджета. Увеличены расходы республиканского бюджета в 2021 году на 15,2 млрд тенге и в 2022 году - на 4,7 млрд тенге за счет перераспределения резерва правительства.
Вероятно, в ближайшее время тенге может ещё несколько укрепиться на позитивных внутренних новостях и имеет шансы постепенно дорасти до отметки 420 тенге за доллар.
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