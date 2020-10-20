Додано: П'ят 20 лис, 2020 09:28

Основные криптовалюты в пятницу колеблются в цене, но двигаются в положительной области после резкого рывка наверх в начале текущей недели, когда биткоин поднялся выше отметки 18000 впервые с конца 2017 года.

Согласно опросу инвесткомпании DeVere, порядка 73% ее клиентов-миллионеров имеют в своем финансовом портфеле биткоин или купят его в будущем. Deutsche Bank же объяснил секрет взлета популярности биткоина тем, что инвесторы хотят получать большую прибыль и обеспечить сбережения защитой от инфляции.

Позитивной новостью для крипторынка стало известие о том, что власти Японии с 2021 года начнут ввод цифровой валюты. Так они хотят ускорить развитие экономики и переход на безналичные платежи.

А дубайская инвесткомпания IBC Group объявила о вложении 10 млн долларов в стейкинг Ethereum 2.0.

Под влиянием всех этих факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,3% - до 17973 долларов с капитализацией 333,1 млрд долларов. Ethereum подорожал на 1,6% - до 485,8 доллара при капитализации 55,2 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 4,1% - до 0,3029 доллара, его капитализация составила 13,8 млрд долларов. Litecoin укрепился сразу на 9,7% - до 81,3 доллара с капитализацией 5,4 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 506,1 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, хотя рынок сейчас во многом перекуплен, все же в ближайшее время основные криптовалюты еще имеют шансы на некоторое продолжение роста цены. В этом случае биткоин может подняться до отметки 18200 долларов, Ethereum - до 490 долларов, XRP - до 0,31 доллара, а Litecoin - до 83 долларов.

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