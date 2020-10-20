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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:20

Мировые рынки подрастают на новостях о вакцине от коронавиру

Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо из-за успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли более чем на 1% на позитиве по вакцине. Ранее британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Кроме того, в воскресенье советник администрации президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря.
Азиатские биржи во вторник прибавляют в пределах 1,5% по основным индексам в том числе и на позитивной статистике по экономике США, опубликованной накануне.
Кроме того, действующий американский президент заявил, что отдал распоряжение о передаче власти Джо Байдену, который будет приведен к присяге в январе.
Европейские рынки смотрятся умеренно негативно, продолжая динамику предыдущего торгового дня на статистике по экономике региона.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 45,1 пункта, минимума за полгода, с 50 пунктов месяцем ранее. При этом индексы PMI промышленности еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, оказались лучше ожиданий.

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