|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:20
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо из-за успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли более чем на 1% на позитиве по вакцине. Ранее британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Кроме того, в воскресенье советник администрации президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря.
Азиатские биржи во вторник прибавляют в пределах 1,5% по основным индексам в том числе и на позитивной статистике по экономике США, опубликованной накануне.
Кроме того, действующий американский президент заявил, что отдал распоряжение о передаче власти Джо Байдену, который будет приведен к присяге в январе.
Европейские рынки смотрятся умеренно негативно, продолжая динамику предыдущего торгового дня на статистике по экономике региона.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 45,1 пункта, минимума за полгода, с 50 пунктов месяцем ранее. При этом индексы PMI промышленности еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, оказались лучше ожиданий.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 14:18
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 24 ноября к 15.00 GMT+3 росла на 0,8% до 46,40 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» обновляет максимумы с марта и уже поднимался во вторник до 46,69 доллара. Участники торгов отыгрывают общее усиление аппетита к риску на фоне косвенного признания Трампом итогов президентских выборов не в его пользу.
Так, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. При этом действующий американский президент Дональд Трамп повторил отказ признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
СМИ пишут, что один из резервуаров-хранилищ распределительной станции Saudi Aramco близ саудовского города Джидда все же был выведен из строя в результате произошедшего ранее ракетного удара хуситов. Впрочем, это не повлияло на поставки нефтепродуктов клиентам компании. Возникший в результате атаки на предприятии пожар удалось потушить примерно за 40 минут. Сама же распределительная станция, на которой находится резервуар – довольно значимый объект, поскольку поставляет более 120 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки в Джидду, Мекку и в округ Эль-Баха.
Между тем, возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене арабская коалиция обвинила Иран в причастности к атакам йеменских повстанцев на нефтяные объекты в королевстве.
Аналитики ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|162
|
|
|324
|114215
|
|
|362
|98095
|
|