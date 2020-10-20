Додано: Вів 24 лис, 2020 14:18

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 24 ноября к 15.00 GMT+3 росла на 0,8% до 46,40 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» обновляет максимумы с марта и уже поднимался во вторник до 46,69 доллара. Участники торгов отыгрывают общее усиление аппетита к риску на фоне косвенного признания Трампом итогов президентских выборов не в его пользу.

Так, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. При этом действующий американский президент Дональд Трамп повторил отказ признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.

СМИ пишут, что один из резервуаров-хранилищ распределительной станции Saudi Aramco близ саудовского города Джидда все же был выведен из строя в результате произошедшего ранее ракетного удара хуситов. Впрочем, это не повлияло на поставки нефтепродуктов клиентам компании. Возникший в результате атаки на предприятии пожар удалось потушить примерно за 40 минут. Сама же распределительная станция, на которой находится резервуар – довольно значимый объект, поскольку поставляет более 120 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки в Джидду, Мекку и в округ Эль-Баха.

Между тем, возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене арабская коалиция обвинила Иран в причастности к атакам йеменских повстанцев на нефтяные объекты в королевстве.



Аналитики ГК Forex Club

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