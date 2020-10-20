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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Вів 24 лис, 2020 10:20
Мировые фондовые рынки во вторник в основном смотрятся неплохо из-за успехов фармацевтических компаний в разработке вакцины от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли более чем на 1% на позитиве по вакцине. Ранее британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Кроме того, в воскресенье советник администрации президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря.
Азиатские биржи во вторник прибавляют в пределах 1,5% по основным индексам в том числе и на позитивной статистике по экономике США, опубликованной накануне.
Кроме того, действующий американский президент заявил, что отдал распоряжение о передаче власти Джо Байдену, который будет приведен к присяге в январе.
Европейские рынки смотрятся умеренно негативно, продолжая динамику предыдущего торгового дня на статистике по экономике региона.
Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 45,1 пункта, минимума за полгода, с 50 пунктов месяцем ранее. При этом индексы PMI промышленности еврозоны и Германии, крупнейшей экономики Европы, оказались лучше ожиданий.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:18
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 24 ноября к 15.00 GMT+3 росла на 0,8% до 46,40 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» обновляет максимумы с марта и уже поднимался во вторник до 46,69 доллара. Участники торгов отыгрывают общее усиление аппетита к риску на фоне косвенного признания Трампом итогов президентских выборов не в его пользу.
Так, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от демократической партии Джо Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. При этом действующий американский президент Дональд Трамп повторил отказ признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение "делать, что нужно" для реализации "первоначальных протоколов" в процессе передачи власти.
СМИ пишут, что один из резервуаров-хранилищ распределительной станции Saudi Aramco близ саудовского города Джидда все же был выведен из строя в результате произошедшего ранее ракетного удара хуситов. Впрочем, это не повлияло на поставки нефтепродуктов клиентам компании. Возникший в результате атаки на предприятии пожар удалось потушить примерно за 40 минут. Сама же распределительная станция, на которой находится резервуар – довольно значимый объект, поскольку поставляет более 120 тысяч баррелей нефтепродуктов в сутки в Джидду, Мекку и в округ Эль-Баха.
Между тем, возглавляемая Саудовской Аравией воюющая в Йемене арабская коалиция обвинила Иран в причастности к атакам йеменских повстанцев на нефтяные объекты в королевстве.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:13
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду вновь укрепился к доллару, прибавив к нему 1,69 тенге и поднявшись до 422,97 тенге.
Такая динамика наблюдается в то время, как мировые цены на нефть растут более чем на 1% - уже пятую торговую сессию подряд.
Оптимизм на сырьевом рынке вызван новостями об успехах в разработке вакцин от коронавируса. В понедельник британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech, отмечая эффективность своих кандидатов на уровне около 95%.
Вероятно, в ближайшей перспективе на волне роста мировых цен на нефть тенге имеет шансы на еще некоторое укрепление и может подняться до отметки 420 тенге за доллар.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:14
Основные криптовалюты в среду в рамках широких колебаний рынка вновь вернулись к достаточно активному росту котировок. Курс биткоина превысил отметку в 19000 долларов. Это максимальное значение с декабря 2017 года, когда криптовалюта установила исторический максимум стоимости в 20000 долларов.
Позитив на рынок привнесло сообщение о том, что клиенты японского банка SBI Group смогут сдавать биткоины в аренду. Как ожидается, компания добавит поддержку нового сервиса, пользователи которого смогут за вознаграждение выдавать кредиты в криптовалюте.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 3,5% - до 19003 долларов с капитализацией 352,3 млрд долларов. Ethereum подорожал на 3,3%, но пока держится ниже 600 долларов, оказавшись на уровне 591 доллар при капитализации 67,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 8,8% - до 0,6446 доллара, его капитализация составила 29,9 млрд долларов. Litecoin укрепился на 2,3% - до 87,2 доллара с капитализацией 5,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 571,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшей перспективе продолжит совершать широкие колебания и может на время уйти в отрицательную область. Биткоин рискует опуститься ниже отметки в 19000 долларов, Ethereum пока не сможет вернуть себе уровень в 600 долларов, XRP скатится до 0,6 доллара. а Litecoin - до 85 долларов.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:15
Курс украинской гривны практически не меняется, она торгуется на уровне 28,36 гривны за доллар после того, как президент Украины своим указом создал делегацию для переговоров с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) по займу на преодоление последствий пандемии коронавируса в стране.
Ранее представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан заявил, что кабмин Украины на внеочередном заседании одобрил проект распоряжения, которым согласовал участие делегации Украины в переговорах с МБРР по заключению соглашения и получению 300 млн долларов займа для преодоления последствий COVID-19.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет все также мало меняться в цене и вряд ли выйдет из диапазона 28,3-28,4 гривны за доллар.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:24
Мировые фондовые рынки в среду прибавляют на хорошей статистике и на фоне новостей по вакцине от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,6% на позитиве по вакцине и сообщении о начале передаче власти объявившему о своей победе на выборах президента страны Джо Байдену, что свидетельствуют об окончании политической неопределенности в стране.
В начале же текущей недели британская компания AstraZeneca заявила, что промежуточный анализ ее вакцины показал эффективность от 70% до 90%. Ранее в ноябре об успешных испытаниях сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.
Азиатские биржи в среду прибавляют до 0,9% по основным индексам вслед за американскими торговыми площадками. Поводом для позитива остаются те же факторы, которые влияют и на фондовые индексы США.
Европейские рынки растут в пределах 1,6% после публикации неплохой статистики по экономике региона. Согласно официальным данным, ВВП Германии, по окончательной оценке, в III квартале снизился на 3,9% в годовом выражении при ожидаемом снижении на 4,1%. В то же время в квартальном выражении ВВП Германии за квартал вырос на 8,5%.
По данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии сократился в ноябре до 90,7 пункта по сравнению с 92,5 пункта в октябре. Показатель вместе с этим оказался выше прогнозируемых 90,1 пункта.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 09:44
Уже не за горами этот особенный и волшебный период года, когда семьи, друзья и просто знакомые люди вновь соберутся вместе, чтобы проникнуться такими важными вещами, как щедрость, великодушие и... огромные скидки! Чёрная пятница на носу, и мы подумали, что трейдеры также заслужили свой кусок пирога в этом году. Наши акции и предложения особенно впечатлят вас в свете экономического спада в связи с пандемией. Учитывая грядущие скидки на все потребительские товары, мы тоже решили сократить нашу торговую комиссию!
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