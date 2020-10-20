Додано: Сер 25 лис, 2020 09:44

Уже не за горами этот особенный и волшебный период года, когда семьи, друзья и просто знакомые люди вновь соберутся вместе, чтобы проникнуться такими важными вещами, как щедрость, великодушие и... огромные скидки! Чёрная пятница на носу, и мы подумали, что трейдеры также заслужили свой кусок пирога в этом году. Наши акции и предложения особенно впечатлят вас в свете экономического спада в связи с пандемией. Учитывая грядущие скидки на все потребительские товары, мы тоже решили сократить нашу торговую комиссию!



После некоторых раздумий мы посчитали уместным предоставить скидки на акции тех компаний, которые лучше всего проявляют себя в Чёрную пятницу. Речь идёт о команде «А», состоящей из таких розничных гигантов, как Amazon, Alibaba и Apple. Акции этих компаний всегда пользуются повышенным интересом со стороны инвесторов ближе к последней неделе ноября. Учитывая это, мы подумали, что будет справедливо дать нашим клиентам то, чего они хотят. Наших CFD, в отличие от телевизоров, смартфонов и игровых консолей, хватит на всех. Вам также достанутся праздничные цены, при условии, что вы не забудете войти в систему и открыть позицию в период с 20 ноября по 4 декабря.



Что именно мы предлагаем?



Ближе к сути! Как уже было сказано выше, мы намерены предложить скидки на комиссии при торговле акциями Amazon, Alibaba и Apple. Но насколько большие? Прежде чем ответить на этой вопрос, советуем присесть, потому что у нас сногсшибательное предложение!



С 20 ноября по 4 декабря, пока на платформе Libertex будут действовать скидки по случаю Чёрной пятницы, вы сможете торговать акциями гигантов электронной торговли Amazon и Alibaba с невероятной скидкой в размере 70% на все стандартные комиссии. Кроме того, комиссия при торговле акциями Apple будет сокращена на 30%!



Благодаря тому, что этим летом Apple провела дробление своих акций, теперь они более доступны и будут разлетаться как горячие пирожки, независимо от каких-либо рекламных мероприятий. Не упустите эту возможность получить своё по более выгодной цене! Ходят также слухи, что перед самым Рождеством Apple представит новую продукцию. Что касается Alibaba, мы также возлагаем на неё большие надежды в этом квартале, поскольку Китай на сегодняшний день является единственной странной в мире с растущим ВВП. И, наконец, пару слов об Amazon – крупнейшем интернет-магазине западного региона. Помимо того, что эта компания всегда демонстрирует отличные результаты в Чёрную пятницу, она также одна из немногих, кто умудряется расти во время кризиса. Не будем забывать о том, что компания Джеффа Безоса уже зафиксировала операционный доход за третий квартал в размере 6,2 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году (3,2 млрд).



Итак, если у вас нет возможности выйти из дома и пройтись по магазинам, то вы можете легко всё купить в сети, а также воспользоваться отличными скидками от Forex Club в эту Чёрную пятницу и прикупить немного акций крупнейших в мире компаний розничной торговли!

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