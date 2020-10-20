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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29
Мировые фондовые рынки в четверг движутся разнонаправленно на фоне противоречивых новостных сигналов.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после публикации статистики по экономике США. ВВП страны в III квартале вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год, тогда как на рынке ожидалось увеличение показателя только на 33,2%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.
Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы - увеличились на 0,5% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшились на 0,3%, до 999 тысяч, тогда как на рынке ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь сократился до 76,9 пункта с уровня октября в 81,8 пункта, при этом прогнозировалось снижение до 77 пунктов.
Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.
Европейские рынки движутся разнонаправленно после того, как директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что вакцины полностью не остановят пандемию, хотя они и дают большую надежду в борьбе с вирусом.
Дополнительным негативным сигналом для британского индекса стали прогнозы по экономике Великобритании. Как заявил министр финансов страны, ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%. В 2021 году, отметил он, начнется восстановление экономики, рост ВВП ожидается на уровне 5,5%.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:20
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу опустился к доллару на 1,21 тенге, до 423,81 тенге.
Негативная динамика казахстанской валюты наблюдается, несмотря на прогноз Евразийского банка развития, согласно которому Казахстан в 2021 году раньше всех стран-участниц ЕАБР выйдет на докризисные темпы роста ВВП.
Национальная валюта больше ориентируется на снижение мировых цен на нефть, которые отступают после достижения максимумов марта.
Темпы распространения коронавируса в мире продолжают оказывать давление на рынки в то время, как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге имеет риск еще ослабеть к доллару и опуститься к нему до отметки 425 тенге за доллар.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
Основные криптовалюты не смогли удержать достигнутых максимальных позиций и рухнули со своих локальных рекордов. Так, например, биткоин в моменте падал сразу на 10% после достижения 3-летнего максимума, за ним потянулись и другие цифровые валюты. Это происходит в рамках коррекции, которая пришла на смену ралли на рынке.
Дополнительный негатив привнесло сообщение о том, что PayPal приостановил торговлю криптовалютами одного из своих пользователей
Предположительно, пользователь торговал «слишком часто», и PayPal навсегда заблокировал его учетную запись без какого-либо предварительного предупреждения.
Вместе с тем, хорошей новостью для Litecoin стало сообщение о том, что криптобиржа Binance будет предлагать опционные контракты на эту криптовалюту.
Курс биткоина за сутки по данным Libertex, упал на 4,3% - до 17211 долларов с капитализацией 320,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,4% - до 524,4 доллара при капитализации 59,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 10,1% - до 0,5515 доллара, его капитализация составила 25,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 7,5% - до 71,2 доллара с капитализацией 4,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 513,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз в рамках коррекции, но затем не исключено восстановление позиций. Пока же биткоин может опуститься до отметки 16500 долларов, Ethereum - до 500 долларов, XRP - до 0,5 доллара, а Litecoin - до 67 долларов.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:22
Курс украинской гривны держится на отметке 28,44 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде. В документе удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП.
В свою очередь министр финансов Украины прогнозирует перевыполнение доходной части бюджета в 2020 году на 10 млрд гривен. Ранее он уже заявлял, что минфин ожидает незначительного перевыполнения доходной части бюджета, однако цифр министр не называл.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых ею уровней и пока не выйдет из диапазона 28,4-28,5 гривны за доллар.
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