Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29

Мировые фондовые рынки в четверг движутся разнонаправленно на фоне противоречивых новостных сигналов.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после публикации статистики по экономике США. ВВП страны в III квартале вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год, тогда как на рынке ожидалось увеличение показателя только на 33,2%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.

Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы - увеличились на 0,5% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшились на 0,3%, до 999 тысяч, тогда как на рынке ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь сократился до 76,9 пункта с уровня октября в 81,8 пункта, при этом прогнозировалось снижение до 77 пунктов.

Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.

Европейские рынки движутся разнонаправленно после того, как директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что вакцины полностью не остановят пандемию, хотя они и дают большую надежду в борьбе с вирусом.

Дополнительным негативным сигналом для британского индекса стали прогнозы по экономике Великобритании. Как заявил министр финансов страны, ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%. В 2021 году, отметил он, начнется восстановление экономики, рост ВВП ожидается на уровне 5,5%.



Аналитики ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial