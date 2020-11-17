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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29
Мировые фондовые рынки в четверг движутся разнонаправленно на фоне противоречивых новостных сигналов.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после публикации статистики по экономике США. ВВП страны в III квартале вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год, тогда как на рынке ожидалось увеличение показателя только на 33,2%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.
Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы - увеличились на 0,5% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшились на 0,3%, до 999 тысяч, тогда как на рынке ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь сократился до 76,9 пункта с уровня октября в 81,8 пункта, при этом прогнозировалось снижение до 77 пунктов.
Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.
Европейские рынки движутся разнонаправленно после того, как директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что вакцины полностью не остановят пандемию, хотя они и дают большую надежду в борьбе с вирусом.
Дополнительным негативным сигналом для британского индекса стали прогнозы по экономике Великобритании. Как заявил министр финансов страны, ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%. В 2021 году, отметил он, начнется восстановление экономики, рост ВВП ожидается на уровне 5,5%.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:20
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу опустился к доллару на 1,21 тенге, до 423,81 тенге.
Негативная динамика казахстанской валюты наблюдается, несмотря на прогноз Евразийского банка развития, согласно которому Казахстан в 2021 году раньше всех стран-участниц ЕАБР выйдет на докризисные темпы роста ВВП.
Национальная валюта больше ориентируется на снижение мировых цен на нефть, которые отступают после достижения максимумов марта.
Темпы распространения коронавируса в мире продолжают оказывать давление на рынки в то время, как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге имеет риск еще ослабеть к доллару и опуститься к нему до отметки 425 тенге за доллар.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
Основные криптовалюты не смогли удержать достигнутых максимальных позиций и рухнули со своих локальных рекордов. Так, например, биткоин в моменте падал сразу на 10% после достижения 3-летнего максимума, за ним потянулись и другие цифровые валюты. Это происходит в рамках коррекции, которая пришла на смену ралли на рынке.
Дополнительный негатив привнесло сообщение о том, что PayPal приостановил торговлю криптовалютами одного из своих пользователей
Предположительно, пользователь торговал «слишком часто», и PayPal навсегда заблокировал его учетную запись без какого-либо предварительного предупреждения.
Вместе с тем, хорошей новостью для Litecoin стало сообщение о том, что криптобиржа Binance будет предлагать опционные контракты на эту криптовалюту.
Курс биткоина за сутки по данным Libertex, упал на 4,3% - до 17211 долларов с капитализацией 320,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,4% - до 524,4 доллара при капитализации 59,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 10,1% - до 0,5515 доллара, его капитализация составила 25,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 7,5% - до 71,2 доллара с капитализацией 4,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 513,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз в рамках коррекции, но затем не исключено восстановление позиций. Пока же биткоин может опуститься до отметки 16500 долларов, Ethereum - до 500 долларов, XRP - до 0,5 доллара, а Litecoin - до 67 долларов.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:22
Курс украинской гривны держится на отметке 28,44 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде. В документе удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП.
В свою очередь министр финансов Украины прогнозирует перевыполнение доходной части бюджета в 2020 году на 10 млрд гривен. Ранее он уже заявлял, что минфин ожидает незначительного перевыполнения доходной части бюджета, однако цифр министр не называл.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых ею уровней и пока не выйдет из диапазона 28,4-28,5 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:30
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном снижаются, так как инвесторы сомневаются в эффективности вакцины от коронавируса.
Торги на американском рынке накануне не проводились из-за празднования Дня благодарения.
Азиатские биржи в пятницу снижаются в пределах 0,6% из-за сомнений инвесторов по поводу эффективности вакцины от коронавируса, представленной британской компанией AstraZeneca. В начале недели исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.
Европейские рынки в пятницу также смотрятся не очень уверенно после публикации слабой статистики по экономике Германии.
Согласно данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре упал до минус 6,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем прогноз предполагал уменьшение до минус 5 пунктов.
Негативное воздействие на настроения инвесторов в Европе также по-прежнему оказывает неопределенность вокруг дальнейшего распространения пандемии коронавируса и ее влияния на экономику стран региона.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:29
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу 27 ноября к 15.24 GMT+3 повышалась на 0,9% до 48,20 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» растет в ожидании министерской встречи альянса ОПЕК+ 30 ноября - 1 декабря. Игроки надеются на отсрочку наращивания добычи на квартал или полгода из-за замедления восстановления спроса на нефть в мире в связи со "второй волной" COVID-19.
Китай продолжит развивать двустороннее сотрудничество с Венесуэлой в нефтяной сфере вне зависимости от изменения ситуации, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее сообщалось, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом. Однако Лицзянь, так и не дал прямого ответа, возобновились ли поставки венесуэльской нефти в Китай или нет.
Между тем, Reuters пишет, что первым танкером, возобновившим прямую транспортную связь с Китаем, стало судно Kyoto, которое в конце августа этого года загрузило в венесуэльском порту Хосе 1,8 миллиона баррелей нефти. Еще один танкер Warrior King выгрузил венесуэльскую нефть в китайском порту Байюцюань, а танкеры PetroChina в ноябре загружались нефтью в Венесуле,
CNPC и PetroChina перестали забирать грузы нефти в венесуэльских портах с августа 2019 года после расширения санкций США, грозящих торговым партнерам властей Венесуэлы.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:33
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник снизился на 0,94 тенге по отношению к доллару, до 424,86 тенге.
Такая динамика наблюдается в то время, как мировые цены на нефть активно снижаются на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+.
Инвесторы начали неделю осторожно, ожидая заседаний ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.
При этом опасения участникам рынка добавили сообщения о том, что не все страны согласны продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал следующего года. Против выступают ОАЭ и Казахстан.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит своё паление и теперь будет стремиться к отметкам 426-427 тенге за доллар.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:34
Курс украинской гривны упал до отметки 28,54 гривны за доллар после сообщения о том, что Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает возможность предоставления Украине экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса.
Между тем, послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что поддерживают приватизацию государственных активов в Украине и рассчитывают, что это откроет новые возможности для развития экономики страны.
Ранее президент Украины поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что она стартует после завершения эпидемии COVID-19.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит отыгрывать негативную новость от МВФ и вскоре может уйти в диапазон 28,6-28,7 гривны за доллар.
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