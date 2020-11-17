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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:29
Мировые фондовые рынки в четверг движутся разнонаправленно на фоне противоречивых новостных сигналов.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,6% после публикации статистики по экономике США. ВВП страны в III квартале вырос на рекордные 33,1% в пересчете на год, тогда как на рынке ожидалось увеличение показателя только на 33,2%. При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю выросло до 778 тысяч при прогнозе в 730 тысяч заявок.
Доходы населения в США в октябре неожиданно снизились на 0,7% при ожидаемом росте на 0,1%, расходы - увеличились на 0,5% вместо ожидаемого роста на 0,4%. Продажи новых домов в стране в октябре неожиданно уменьшились на 0,3%, до 999 тысяч, тогда как на рынке ожидали рост на 1,5%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь сократился до 76,9 пункта с уровня октября в 81,8 пункта, при этом прогнозировалось снижение до 77 пунктов.
Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне новостей о вакцине от коронавируса. Ранее стало известно, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca показал ее среднюю эффективность на уровне 70%.
Европейские рынки движутся разнонаправленно после того, как директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что вакцины полностью не остановят пандемию, хотя они и дают большую надежду в борьбе с вирусом.
Дополнительным негативным сигналом для британского индекса стали прогнозы по экономике Великобритании. Как заявил министр финансов страны, ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%. В 2021 году, отметил он, начнется восстановление экономики, рост ВВП ожидается на уровне 5,5%.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:20
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в пятницу опустился к доллару на 1,21 тенге, до 423,81 тенге.
Негативная динамика казахстанской валюты наблюдается, несмотря на прогноз Евразийского банка развития, согласно которому Казахстан в 2021 году раньше всех стран-участниц ЕАБР выйдет на докризисные темпы роста ВВП.
Национальная валюта больше ориентируется на снижение мировых цен на нефть, которые отступают после достижения максимумов марта.
Темпы распространения коронавируса в мире продолжают оказывать давление на рынки в то время, как инвесторы ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге имеет риск еще ослабеть к доллару и опуститься к нему до отметки 425 тенге за доллар.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
Основные криптовалюты не смогли удержать достигнутых максимальных позиций и рухнули со своих локальных рекордов. Так, например, биткоин в моменте падал сразу на 10% после достижения 3-летнего максимума, за ним потянулись и другие цифровые валюты. Это происходит в рамках коррекции, которая пришла на смену ралли на рынке.
Дополнительный негатив привнесло сообщение о том, что PayPal приостановил торговлю криптовалютами одного из своих пользователей
Предположительно, пользователь торговал «слишком часто», и PayPal навсегда заблокировал его учетную запись без какого-либо предварительного предупреждения.
Вместе с тем, хорошей новостью для Litecoin стало сообщение о том, что криптобиржа Binance будет предлагать опционные контракты на эту криптовалюту.
Курс биткоина за сутки по данным Libertex, упал на 4,3% - до 17211 долларов с капитализацией 320,3 млрд долларов. Ethereum подешевел на 5,4% - до 524,4 доллара при капитализации 59,5 млрд долларов. XRP опустился в цене на 10,1% - до 0,5515 доллара, его капитализация составила 25,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 7,5% - до 71,2 доллара с капитализацией 4,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 513,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти вниз в рамках коррекции, но затем не исключено восстановление позиций. Пока же биткоин может опуститься до отметки 16500 долларов, Ethereum - до 500 долларов, XRP - до 0,5 доллара, а Litecoin - до 67 долларов.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:22
Курс украинской гривны держится на отметке 28,44 гривны за доллар после того, как кабинет министров Украины на внеочередном заседании в четверг утвердил проект госбюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховной раде. В документе удалось снизить дефицит с 6% до 5,5% ВВП.
В свою очередь министр финансов Украины прогнозирует перевыполнение доходной части бюджета в 2020 году на 10 млрд гривен. Ранее он уже заявлял, что минфин ожидает незначительного перевыполнения доходной части бюджета, однако цифр министр не называл.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит двигаться вблизи достигнутых ею уровней и пока не выйдет из диапазона 28,4-28,5 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:30
Мировые фондовые рынки в пятницу в основном снижаются, так как инвесторы сомневаются в эффективности вакцины от коронавируса.
Торги на американском рынке накануне не проводились из-за празднования Дня благодарения.
Азиатские биржи в пятницу снижаются в пределах 0,6% из-за сомнений инвесторов по поводу эффективности вакцины от коронавируса, представленной британской компанией AstraZeneca. В начале недели исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Они оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%.
Европейские рынки в пятницу также смотрятся не очень уверенно после публикации слабой статистики по экономике Германии.
Согласно данным исследовательской компании Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в декабре упал до минус 6,7 пункта по сравнению с прошлым месяцем прогноз предполагал уменьшение до минус 5 пунктов.
Негативное воздействие на настроения инвесторов в Европе также по-прежнему оказывает неопределенность вокруг дальнейшего распространения пандемии коронавируса и ее влияния на экономику стран региона.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:29
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу 27 ноября к 15.24 GMT+3 повышалась на 0,9% до 48,20 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» растет в ожидании министерской встречи альянса ОПЕК+ 30 ноября - 1 декабря. Игроки надеются на отсрочку наращивания добычи на квартал или полгода из-за замедления восстановления спроса на нефть в мире в связи со "второй волной" COVID-19.
Китай продолжит развивать двустороннее сотрудничество с Венесуэлой в нефтяной сфере вне зависимости от изменения ситуации, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Ранее сообщалось, что Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай, которые из-за санкций США более года осуществлялись тайным образом. Однако Лицзянь, так и не дал прямого ответа, возобновились ли поставки венесуэльской нефти в Китай или нет.
Между тем, Reuters пишет, что первым танкером, возобновившим прямую транспортную связь с Китаем, стало судно Kyoto, которое в конце августа этого года загрузило в венесуэльском порту Хосе 1,8 миллиона баррелей нефти. Еще один танкер Warrior King выгрузил венесуэльскую нефть в китайском порту Байюцюань, а танкеры PetroChina в ноябре загружались нефтью в Венесуле,
CNPC и PetroChina перестали забирать грузы нефти в венесуэльских портах с августа 2019 года после расширения санкций США, грозящих торговым партнерам властей Венесуэлы.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:33
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник снизился на 0,94 тенге по отношению к доллару, до 424,86 тенге.
Такая динамика наблюдается в то время, как мировые цены на нефть активно снижаются на беспокойстве инвесторов в преддверии встречи ОПЕК+.
Инвесторы начали неделю осторожно, ожидая заседаний ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря, по итогам которых будет принято решение о том, стоит ли переходить к увеличению добычи нефти альянса почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.
При этом опасения участникам рынка добавили сообщения о том, что не все страны согласны продлить текущие квоты по сокращению добычи на первый квартал следующего года. Против выступают ОАЭ и Казахстан.
Вероятно, в ближайшее время тенге продолжит своё паление и теперь будет стремиться к отметкам 426-427 тенге за доллар.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:34
Курс украинской гривны упал до отметки 28,54 гривны за доллар после сообщения о том, что Международный валютный фонд (МВФ) не рассматривает возможность предоставления Украине экстренной помощи в связи с пандемией коронавируса.
Между тем, послы стран "Большой семерки" (G7) заявили, что поддерживают приватизацию государственных активов в Украине и рассчитывают, что это откроет новые возможности для развития экономики страны.
Ранее президент Украины поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что она стартует после завершения эпидемии COVID-19.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит отыгрывать негативную новость от МВФ и вскоре может уйти в диапазон 28,6-28,7 гривны за доллар.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:30
Основные криптовалюты в понедельник вновь пошли в рост, хотя пока так
и не вернулись к достигнутым ранее локальным максимумам, на фоне сообщения о том, что Facebook в январе 2021 года все-таки запустит криптовалюту Libra.
Желание запустить собственную криптовалюту у Facebook возникло в середине 2019 года, а в 2020-ом она уже должна была появиться. Но критика, с которой столкнулась компания со стороны регуляторов, а также отказ от сотрудничества Visa, Mastercard и eBay привел к тому, что идею с запуском Libra пришлось отложить.
Кроме того, позитивной новостью для рынка стало сообщение о том, что американская финтех-компания Ripple продает треть своей доли в платежном сервисе MoneyGram. Это первая подобная операция с момента начала сотрудничества двух компаний в 2019 году.
В настоящий момент Ripple владеет 6,22 млн акций MoneyGram или 8,6% от общего количества, а также варрантом на покупку еще 5,95 млн акций, что позволяет ей нарастить свою долю до 12,2 млн акций или 17% от общего числа. Теперь Ripple решила продать 4 млн акций или примерно 33,3% своей доли.
На фоне этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,5% - до 18625 долларов с капитализацией 344,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 8% - до 585,8 доллара при капитализации 66,6 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 0,2% - до 0,628 доллара, его капитализация составила 28,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 5,9% - до 79,1 доллара с капитализацией 5,2 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 556,7 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас имеет некоторые шансы на восстановление позиций на новостном позитиве. Биткоин вскоре может подняться до 19000 долларов, Ethereum - до 600 долларов, XRP - до 0,65 доллара, а Litecoin - до 82 долларов.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 10:40
Мировые фондовые рынки в понедельник смотрятся противоречиво из-за разнообразных факторов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы в пятницу подросли в пределах 0,9% на оптимизме по поводу перспектив восстановления экономики США в 2021 году.
Участники рынка надеются на скорое создание вакцины от коронавируса, что в итоге окажет позитивное влияние на мировую экономику. В течение ноября компании AstraZeneca, Moderna, Pfizer и BioNTech отчитались об успехах в разработках своих вакцин.
Азиатские биржи в основном смотрятся негативно за исключением рынков Китая, которые торгуются в плюсе на сильной статистике по деловой активности в стране.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре вырос до 52,1 пункта против 51,4 в октябре, тогда как прогноз составлял 51,5 пункта. PMI в непроизводственном секторе страны в отчетном месяце на фоне эффективного восстановления экономики продолжил рост и достиг 56,4 пункта, показатель ожидался на уровне в 56 пунктов. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности.
Европейские рынки в понедельник не показывают единой динамики, хуже остальных биржевых индикаторов смотрится британский FTSE 100, который оказался под давлением из-за неблагоприятных ожиданий по Brexit.
Остальные же индексы региона поддержала сильная внутренняя статистика. ВВП Франции в III квартале, по окончательной оценке, вырос на 18,7% по сравнению со II кварталом. При этом на рынке ожидали сохранение показателя на уровне предварительной оценки роста в 18,3%. В годовом исчислении показатель снизился на 3,9%.
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