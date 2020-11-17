Додано: Пон 30 лис, 2020 10:30

Основные криптовалюты в понедельник вновь пошли в рост, хотя пока так

и не вернулись к достигнутым ранее локальным максимумам, на фоне сообщения о том, что Facebook в январе 2021 года все-таки запустит криптовалюту Libra.

Желание запустить собственную криптовалюту у Facebook возникло в середине 2019 года, а в 2020-ом она уже должна была появиться. Но критика, с которой столкнулась компания со стороны регуляторов, а также отказ от сотрудничества Visa, Mastercard и eBay привел к тому, что идею с запуском Libra пришлось отложить.

Кроме того, позитивной новостью для рынка стало сообщение о том, что американская финтех-компания Ripple продает треть своей доли в платежном сервисе MoneyGram. Это первая подобная операция с момента начала сотрудничества двух компаний в 2019 году.

В настоящий момент Ripple владеет 6,22 млн акций MoneyGram или 8,6% от общего количества, а также варрантом на покупку еще 5,95 млн акций, что позволяет ей нарастить свою долю до 12,2 млн акций или 17% от общего числа. Теперь Ripple решила продать 4 млн акций или примерно 33,3% своей доли.

На фоне этих известий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 4,5% - до 18625 долларов с капитализацией 344,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 8% - до 585,8 доллара при капитализации 66,6 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 0,2% - до 0,628 доллара, его капитализация составила 28,4 млрд долларов. Litecoin укрепился на 5,9% - до 79,1 доллара с капитализацией 5,2 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла отметки 556,7 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, рынок сейчас имеет некоторые шансы на восстановление позиций на новостном позитиве. Биткоин вскоре может подняться до 19000 долларов, Ethereum - до 600 долларов, XRP - до 0,65 доллара, а Litecoin - до 82 долларов.



Аналитики ГК Forex Club

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