Додано: Пон 30 лис, 2020 14:06

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 30 ноября к 14.52 GMT+3 снижалась на 1,5% до 47,53 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» снижается, не сумев протестировать психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и не дойдя до него чуть менее 1 доллара. При этом рост нефти за последнюю декаду ноября составил около 9%, а с начала ноября превышал 30%, и у игроков есть задел для фиксации прибыли.

Игроки рынка выжидают перед министерской встречей ОПЕК+. Неформальное заседание министерского мониторингового комитета, состоявшееся в воскресенье, завершилось без единого согласованного мнения по судьбе нефтяной сделки после начала 2021 года. Таким образом, пока в силе остается договоренность о наращивании альянсом добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.

Однако боле вероятно обсуждение возможности продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже на четыре месяца. Также есть вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января. Серия встреч представителей ОПЕК+ по этому поводу пройдет 30 ноября и 1 декабря.

Между тем, минэнерго Алжира, который председательствует в ОПЕК, считает, что участники альянса ОПЕК+ договорятся о продлении до конца марта 2021 года действующих квот на нефтедобычу. Необходимость такого шага диктуется замедлением восстановления спроса на углеводороды на фоне ограничений из-за "второй волны" пандемии COVID-19.

Курс евро растет в направлении 1,2 доллара, обновляя максимумы с начала сентября. Давление на валюту США оказывает общий рост аппетита к риску на фоне повышения индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре до 52,1 пункта против октябрьских 51,4 пункта при прогнозе 51,5 пункта.

К 14.51 GMT+3 курс европейской валюты рос относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,1989 доллара.



Аналитики ГК Forex Club

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial