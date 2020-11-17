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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:06
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 30 ноября к 14.52 GMT+3 снижалась на 1,5% до 47,53 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» снижается, не сумев протестировать психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и не дойдя до него чуть менее 1 доллара. При этом рост нефти за последнюю декаду ноября составил около 9%, а с начала ноября превышал 30%, и у игроков есть задел для фиксации прибыли.
Игроки рынка выжидают перед министерской встречей ОПЕК+. Неформальное заседание министерского мониторингового комитета, состоявшееся в воскресенье, завершилось без единого согласованного мнения по судьбе нефтяной сделки после начала 2021 года. Таким образом, пока в силе остается договоренность о наращивании альянсом добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.
Однако боле вероятно обсуждение возможности продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже на четыре месяца. Также есть вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января. Серия встреч представителей ОПЕК+ по этому поводу пройдет 30 ноября и 1 декабря.
Между тем, минэнерго Алжира, который председательствует в ОПЕК, считает, что участники альянса ОПЕК+ договорятся о продлении до конца марта 2021 года действующих квот на нефтедобычу. Необходимость такого шага диктуется замедлением восстановления спроса на углеводороды на фоне ограничений из-за "второй волны" пандемии COVID-19.
Курс евро растет в направлении 1,2 доллара, обновляя максимумы с начала сентября. Давление на валюту США оказывает общий рост аппетита к риску на фоне повышения индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре до 52,1 пункта против октябрьских 51,4 пункта при прогнозе 51,5 пункта.
К 14.51 GMT+3 курс европейской валюты рос относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,1989 доллара.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:08
Курс украинской гривны после своего падения держится на отметке 28,51 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне того, что глава министерства здравоохранения Украины не исключает введения жесткого локдауна в декабре из-за резкого роста количества заразившихся коронавирусом в стране.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране будет ужесточение карантинных мер из-за COVID-19 вплоть до локдауна, однако заявил, что правительство хочет подойти к этому "очень интеллектуально".
При этом Минздрав не планирует предлагать кабмину продлить "карантин выходного дня" в Украине.
Вероятно, при ухудшении эпидемиологической и экономической ситуации гривна может еще ослабеть и рискует опуститься до отметки 28,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:10
Основные криптовалюты в понедельник продолжают довольно активно расти в цене после того, как биткоин накануне превысил свой рекорд, зафиксированный им в 2017 году. Во вторник эта криптовалюта держится недалеко от достигнутых ей ранее отметок.
Подъем рынка наблюдается в основном за счет надежд инвесторов на улучшение ситуации на мировых рынках, что связано с успехами в разработке вакцин от коронавируса.
Позитивным сигналом также стал и прошедший в выходные в сети Ethereum Classic хардфорк Thanos. Его цель — повысить безопасность этой криптовалюты после серии недавних атак 51%.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 5,5% - до 19611 долларов с капитализацией 363,6 млрд долларов. Ethereum увеличился на 3,6% - до 607,8 доллара при капитализации 69,1 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 3,7% - до 0,6522 доллара, его капитализация составила 29,7 млрд долларов. Litecoin подскочил на 12,9% - до 89,3 доллара с капитализацией 5,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 583,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, цифровые валюты в целом готовы к штурму новых максимумов. Биткоин имеет шансы пробить психологическую отметку 20000 долларов, Ethereum может подняться выше 650 долларов, XRP - выше 0,7 доллара, а Litecoin - преодолеть уровень 92 доллара.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:10
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник сократился к доллару до 425,07 тенге. Во вторник торги не проводятся в связи с празднованием Дня первого президента республики.
Тем не менее, уже в среду, когда они возобновятся, тенге может несколько ослабить свои позиции на слухах о том, что Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+.
Заседание ОПЕК+ было перенесено на 3 декабря, по его итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.
Между тем, мировые цены на нефть во вторник умеренно снижаются, что может негативно сказаться на курсе тенге. Можно ожидать, что в среду, когда возобновятся торги на Казахстанской фондовой бирже, тенге может опуститься к доллару до отметки 426 тенге.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55
Мировые фондовые рынки во вторник вновь смотрятся неоднозначно, так как инвесторы несколько растеряны под влиянием большого числа неоднозначных факторов.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% в рамках коррекции после относительно долгого роста. Они в том числе негативно отреагировали на рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета избранного президентом страны Джо Байдена. Ожидается, что на пост министра финансов выдвинут экс-главу ФРС Джанет Йеллен, но финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.
Азиатские биржи во вторник растут более чем на 1% по основным индексам в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики региона с учетом новостей о вакцинах от коронавируса и макростатистики.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре в силу активного восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны вырос до максимума с декабря 2010 года, до 54,9 пункта. А тот же показатель для Японии поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в октябре. Кроме того, безработица в Японии, с учетом сезонных колебаний, в октябре ожидаемо выросла до 3,1% с 3% месяцем ранее.
Кроме того, накануне американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Позднее медицинский регулятор США FDA сообщил, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора.
Европейские рынки смотрятся негативно после публикации статистики по экономике Германии. Потребительские цены в стране в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3% после дефляции в 0,2% в октябре, в месячном – на 0,8%. При этом на рынке ожидали годовую дефляцию в стране на уровне 0,1%, месячную – на уровне 0,7%.
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