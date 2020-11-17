Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55

Мировые фондовые рынки во вторник вновь смотрятся неоднозначно, так как инвесторы несколько растеряны под влиянием большого числа неоднозначных факторов.

Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% в рамках коррекции после относительно долгого роста. Они в том числе негативно отреагировали на рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета избранного президентом страны Джо Байдена. Ожидается, что на пост министра финансов выдвинут экс-главу ФРС Джанет Йеллен, но финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.

Азиатские биржи во вторник растут более чем на 1% по основным индексам в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики региона с учетом новостей о вакцинах от коронавируса и макростатистики.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре в силу активного восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны вырос до максимума с декабря 2010 года, до 54,9 пункта. А тот же показатель для Японии поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в октябре. Кроме того, безработица в Японии, с учетом сезонных колебаний, в октябре ожидаемо выросла до 3,1% с 3% месяцем ранее.

Кроме того, накануне американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Позднее медицинский регулятор США FDA сообщил, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора.

Европейские рынки смотрятся негативно после публикации статистики по экономике Германии. Потребительские цены в стране в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3% после дефляции в 0,2% в октябре, в месячном – на 0,8%. При этом на рынке ожидали годовую дефляцию в стране на уровне 0,1%, месячную – на уровне 0,7%.



Аналитики ГК Forex Club

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