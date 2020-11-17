Додано: Вів 01 гру, 2020 14:24

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 1 декабря к 15.06 GMT+3 снижалась на 0,04% до 47,86 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» колеблется без определенной тенденции из-за отсутствия решения ОПЕК+ по квотам на добычу с начала следующего года. Члены альянса перенесли дату заседания по этому вопросу с 1 на 3 декабря для дополнительных консультаций. В частности, ОАЭ не хочет мириться со слабой дисциплиной некоторых членов альянса, особенно на фоне недавно открытых в стране месторождений, на которых ОАЭ хочется, как можно скорее начать добычу.

Рынок уже почти заложился на сохранение текущих квот из-за ограничительных мер на фоне второй волны коронавируса. Однако действующие пока договоренности альянса предполагают наращивание добычи странами ОПЕК+ суммарно на 1,9 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2021 года.

Bloomberg пишет, что Венесуэла за счёт поставок в Китай увеличивает экспорт нефти, даже после введения США санкций и несмотря на падение добычи. В ноябре экспорт нефти превысил 500 тысяч баррелей в сутки, при этом почти вся нефть направлялась в Китай. Добыча нефти Венесуэлой в ноябре составила 484 тысячи баррелей в сутки (то есть поставлялись и какие-то запасы), сократившись на 48% в годовом выражении.

На первом месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США в сентябре осталась Канада с результатом 118,341 миллиона баррелей, Мексика поставила 21,44 миллиона баррелей, Саудовская Аравия - 10,98 миллиона баррелей. В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в сентябре вырос на 1% до 7,543 миллиона баррелей в сутки, а экспорт снизился на 1,4% - до 8,376 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США сократился на 0,6% до 5,398 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - на 1,8% до 3,238 миллиона баррелей в сутки.

Между тем, американский ExxonMobil готовит к списанию газовые активы (они будут исключены из плана разработки) на сумму от 17 по 20 миллиардов долларов в связи с продолжающимся "коронавирусным" экономическим кризисом. Такое списание может стать крупнейшим в современной истории компании, пишет Bloomberg.



Аналитики ГК Forex Club

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