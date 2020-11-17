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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 30 лис, 2020 14:06
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в понедельник 30 ноября к 14.52 GMT+3 снижалась на 1,5% до 47,53 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» снижается, не сумев протестировать психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и не дойдя до него чуть менее 1 доллара. При этом рост нефти за последнюю декаду ноября составил около 9%, а с начала ноября превышал 30%, и у игроков есть задел для фиксации прибыли.
Игроки рынка выжидают перед министерской встречей ОПЕК+. Неформальное заседание министерского мониторингового комитета, состоявшееся в воскресенье, завершилось без единого согласованного мнения по судьбе нефтяной сделки после начала 2021 года. Таким образом, пока в силе остается договоренность о наращивании альянсом добычи нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки.
Однако боле вероятно обсуждение возможности продления текущих квот по сокращению добычи нефти на первый квартал 2021 года или даже на четыре месяца. Также есть вариант постепенного ежемесячного ослабления этих ограничений начиная с января. Серия встреч представителей ОПЕК+ по этому поводу пройдет 30 ноября и 1 декабря.
Между тем, минэнерго Алжира, который председательствует в ОПЕК, считает, что участники альянса ОПЕК+ договорятся о продлении до конца марта 2021 года действующих квот на нефтедобычу. Необходимость такого шага диктуется замедлением восстановления спроса на углеводороды на фоне ограничений из-за "второй волны" пандемии COVID-19.
Курс евро растет в направлении 1,2 доллара, обновляя максимумы с начала сентября. Давление на валюту США оказывает общий рост аппетита к риску на фоне повышения индекса деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в ноябре до 52,1 пункта против октябрьских 51,4 пункта при прогнозе 51,5 пункта.
К 14.51 GMT+3 курс европейской валюты рос относительно предыдущего фиксинга на 0,2% и равнялся 1,1989 доллара.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:08
Курс украинской гривны после своего падения держится на отметке 28,51 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне того, что глава министерства здравоохранения Украины не исключает введения жесткого локдауна в декабре из-за резкого роста количества заразившихся коронавирусом в стране.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль не исключил, что в стране будет ужесточение карантинных мер из-за COVID-19 вплоть до локдауна, однако заявил, что правительство хочет подойти к этому "очень интеллектуально".
При этом Минздрав не планирует предлагать кабмину продлить "карантин выходного дня" в Украине.
Вероятно, при ухудшении эпидемиологической и экономической ситуации гривна может еще ослабеть и рискует опуститься до отметки 28,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:10
Основные криптовалюты в понедельник продолжают довольно активно расти в цене после того, как биткоин накануне превысил свой рекорд, зафиксированный им в 2017 году. Во вторник эта криптовалюта держится недалеко от достигнутых ей ранее отметок.
Подъем рынка наблюдается в основном за счет надежд инвесторов на улучшение ситуации на мировых рынках, что связано с успехами в разработке вакцин от коронавируса.
Позитивным сигналом также стал и прошедший в выходные в сети Ethereum Classic хардфорк Thanos. Его цель — повысить безопасность этой криптовалюты после серии недавних атак 51%.
В результате курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 5,5% - до 19611 долларов с капитализацией 363,6 млрд долларов. Ethereum увеличился на 3,6% - до 607,8 доллара при капитализации 69,1 млрд долларов. XRP увеличился в цене на 3,7% - до 0,6522 доллара, его капитализация составила 29,7 млрд долларов. Litecoin подскочил на 12,9% - до 89,3 доллара с капитализацией 5,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 583,1 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, цифровые валюты в целом готовы к штурму новых максимумов. Биткоин имеет шансы пробить психологическую отметку 20000 долларов, Ethereum может подняться выше 650 долларов, XRP - выше 0,7 доллара, а Litecoin - преодолеть уровень 92 доллара.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 08:10
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник сократился к доллару до 425,07 тенге. Во вторник торги не проводятся в связи с празднованием Дня первого президента республики.
Тем не менее, уже в среду, когда они возобновятся, тенге может несколько ослабить свои позиции на слухах о том, что Казахстан предлагает рассмотреть смягчение ограничений сделки ОПЕК+.
Заседание ОПЕК+ было перенесено на 3 декабря, по его итогам должно быть принято решение, переходить ли к увеличению добычи нефти альянсом почти на 2 млн баррелей в сутки с начала 2021 года.
Между тем, мировые цены на нефть во вторник умеренно снижаются, что может негативно сказаться на курсе тенге. Можно ожидать, что в среду, когда возобновятся торги на Казахстанской фондовой бирже, тенге может опуститься к доллару до отметки 426 тенге.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:55
Мировые фондовые рынки во вторник вновь смотрятся неоднозначно, так как инвесторы несколько растеряны под влиянием большого числа неоднозначных факторов.
Американские индексы накануне снизились в пределах 0,9% в рамках коррекции после относительно долгого роста. Они в том числе негативно отреагировали на рекордный рост случаев коронавируса в США и ожидающиеся назначения в финансовом блоке кабинета избранного президентом страны Джо Байдена. Ожидается, что на пост министра финансов выдвинут экс-главу ФРС Джанет Йеллен, но финансовая политика потенциального кабинета Байдена пока не определена.
Азиатские биржи во вторник растут более чем на 1% по основным индексам в то время, как инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики региона с учетом новостей о вакцинах от коронавируса и макростатистики.
Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая, по данным делового издания Caixin, в ноябре в силу активного восстановления пострадавшей от коронавируса экономики страны вырос до максимума с декабря 2010 года, до 54,9 пункта. А тот же показатель для Японии поднялся до 49 пунктов с 48,7 пункта в октябре. Кроме того, безработица в Японии, с учетом сезонных колебаний, в октябре ожидаемо выросла до 3,1% с 3% месяцем ранее.
Кроме того, накануне американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, а при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Позднее медицинский регулятор США FDA сообщил, что рассмотрит заявку Moderna на вакцину 17 декабря на заседании консультационного комитета регулятора.
Европейские рынки смотрятся негативно после публикации статистики по экономике Германии. Потребительские цены в стране в ноябре в годовом выражении, по предварительной оценке, снизились на 0,3% после дефляции в 0,2% в октябре, в месячном – на 0,8%. При этом на рынке ожидали годовую дефляцию в стране на уровне 0,1%, месячную – на уровне 0,7%.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:24
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 1 декабря к 15.06 GMT+3 снижалась на 0,04% до 47,86 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» колеблется без определенной тенденции из-за отсутствия решения ОПЕК+ по квотам на добычу с начала следующего года. Члены альянса перенесли дату заседания по этому вопросу с 1 на 3 декабря для дополнительных консультаций. В частности, ОАЭ не хочет мириться со слабой дисциплиной некоторых членов альянса, особенно на фоне недавно открытых в стране месторождений, на которых ОАЭ хочется, как можно скорее начать добычу.
Рынок уже почти заложился на сохранение текущих квот из-за ограничительных мер на фоне второй волны коронавируса. Однако действующие пока договоренности альянса предполагают наращивание добычи странами ОПЕК+ суммарно на 1,9 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2021 года.
Bloomberg пишет, что Венесуэла за счёт поставок в Китай увеличивает экспорт нефти, даже после введения США санкций и несмотря на падение добычи. В ноябре экспорт нефти превысил 500 тысяч баррелей в сутки, при этом почти вся нефть направлялась в Китай. Добыча нефти Венесуэлой в ноябре составила 484 тысячи баррелей в сутки (то есть поставлялись и какие-то запасы), сократившись на 48% в годовом выражении.
На первом месте по поставкам нефти и нефтепродуктов в США в сентябре осталась Канада с результатом 118,341 миллиона баррелей, Мексика поставила 21,44 миллиона баррелей, Саудовская Аравия - 10,98 миллиона баррелей. В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в сентябре вырос на 1% до 7,543 миллиона баррелей в сутки, а экспорт снизился на 1,4% - до 8,376 миллиона в сутки. При этом импорт только нефти в США сократился на 0,6% до 5,398 миллиона баррелей в сутки, а экспорт - на 1,8% до 3,238 миллиона баррелей в сутки.
Между тем, американский ExxonMobil готовит к списанию газовые активы (они будут исключены из плана разработки) на сумму от 17 по 20 миллиардов долларов в связи с продолжающимся "коронавирусным" экономическим кризисом. Такое списание может стать крупнейшим в современной истории компании, пишет Bloomberg.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 07:54
Основные криптовалюты в среду продолжают совершать широкие колебания, и после достижения биткоином максимума 2017 года, их котировки вновь перешли в отрицательную область.
В частности, это происходит из-за перипетий с криптовалютой Facebook, которую компания все же планирует запустить в 2021 году, хотя ранее собиралась сделать это еще в 2019 году. Теперь валюту решено переименовать из Libra в Diem. По мнению участников рынка, смена названия говорит о желании дистанцироваться от негативного контекста, с которым стала ассоциироваться Libra из-за критики властей многих стран.
Вместе с тем, позитивным сигналом для инвесторов стал запуск Ethereum 2.0 - обновление до второй версии сети альткоина вошло в нулевую фазу. Криптоюиржи Binance и Coinbase сообщили, что добавят монеты ETH2 в ближайшее время, пользователи смогут торговать ими и зарабатывать на стекинге.
А компания Ripple подала на YouTube в суд из-за якобы мошеннических роликов о токене XRP.
На фоне всех этих событий курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 4,7% - до 18526 долларов с капитализацией 346,2 млрд долларов. Ethereum подешевел на 3,5% - до 583,1 доллара при капитализации 66,8 млрд долларов. XRP опустился в цене на 6,7% - до 0,6084 доллара, его капитализация составила 27,8 млрд долларов. Litecoin ослабел на 4,9% - до 83,9 доллара с капитализацией 5,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 555,5 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит совершать достаточно широкие колебания. В этом случае в самой ближайшей перспективе биткоин рискует еще подешеветь и может опуститься до 18000 долларов, Ethereum - ослабеть до 550 долларов, XRP - до 0,57 доллара, а Litecoin - до 80 долларов.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 07:55
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду снизился к доллару на 0,33 тенге, до 425,4 тенге.
Негативная динамика наблюдается в то время, как цены на нефть снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США.
Этот показатель по итогам прошедшей недели увеличился на 4,15 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали снижения на 2,3 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы позднее. На рынке прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,36 млн баррелей.
Инвесторы также продолжают следить за новостями вокруг ОПЕК+, ожидая решений со стороны альянса по вопросу продления текущей сделки. Заседание альянса должно было состояться во вторник, однако было перенесено на 3 декабря.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге еще просядет вслед за нефтяными котировками и рискует опуститься до 426-427 тенге за доллар.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:29
Мировые фондовые рынки в среду демонстрируют умеренную восходящую динамику, что объясняется в основном благоприятными прогнозами относительно появления вакцины от коронавируса.
Американские индексы накануне выросли в пределах 1,3% на оптимизме инвесторов по поводу перспектив вакцины.
Эффективность по нескольким таким вакцинам уже была оценена как высокая, что улучшило ожидания участников рынка относительно перспектив восстановления экономики, которая серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса.
Американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса может достигать эффективности до 100% при тяжелых случаях. А в Европе уже в течение нескольких недель примут решение по заявке на вакцину от Pfizer и BioNTech.
Азиатские биржи в среду умеренно идут наверх по основным индексам, рост которых не превышает 0,1%. На рынке наблюдается некоторая коррекция к существенному росту конца ноября, когда азиатские биржевые индикаторы достигли своих локальных максимумов.
Европейские рынки смотрятся позитивно, прибавляя 1-1,5% в том числе и на фоне публикации сильной статистики по экономике Германии. Безработица в стране в ноябре снизилась до 6,1% с уровня октября в 6,2%, при этом на рынке ожидали роста показателя.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:22
«Измени одну жизнь» – это благотворительный фонд, основанный при поддержке Forex Club. С 2012 года он помогает детям-сиротам находить новые дома. Благодаря усердной работе волонтёров и активистов, уже более 18 000 детей смогли стать частью любящих и крепких семей. Мы чрезмерно гордимся тем, чего нам удалось достичь на сегодняшний день. Но мы знаем, что при наличии надлежащего финансирования, фонд способен на большее.
И вот тут нужна ваша помощь! Благодаря пожертвованиям таких людей, как вы, фонд сможет продолжать свою ценную деятельность. В этой связи мы рады сообщить, что краудфандинговая платформа Global Giving увеличит все пожертвования, сделанные в фонд «Измени одну жизнь» 1 декабря 2020 года в рамках проекта #GivingTuesday! При общей сумме бонусов в 1 млн долларов, это будет крупнейшая акция от Global Giving на сегодняшний день.
Организация «Измени одну жизнь» помогает создавать и публиковать видеосюжеты о детях-сиротах по всей Украине. Это помогает раскрыть личность каждого ребёнка и повысить его шансы на усыновление. Сегодня в Украине насчитывается боле 7000 детей-сирот. К сожалению, люди неохотно принимают детей из интернатов. Основные причины – проблемы со здоровьем у детей и недостаточная информация о государственных базах данных о сиротах.
С помощью ваших щедрых пожертвований фонд «Измени одну жизнь» сможет сделать видеосюжеты о каждом ребёнке. В этих сюжетах дети смогут рассказать о себе, своих увлечениях, а также выразить надежду на встречу с новыми семьями, которые хотят усыновить или удочерить ребёнка. Затем видеоролики будут распространены через социальные платформы, СМИ и специальные организации, чтобы ускорить процесс соединения детей с новыми любящими родителями.
Видео организации «Измени одну жизнь» помогут привлечь внимание общественности к детям-сиротам и избавить общество от предубеждений по отношению к ним. Конечной целью фонда является изменение общего отношения людей к вопросу усыновления и привлечение дополнительной поддержки.
Благодаря проекту #GivingTuesday, сейчас самое время для пожертвований в пользу этой уникальной организации. Внесите свой посильный вклад в этот вторник, 1 декабря, и помогите изменить больше, чем одну жизнь!
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