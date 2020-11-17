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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

Обзор: нефть сползла к $47, все еще надеясь на решимость ОПЕ

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 2 декабря к 15.24 GMT+3 снижалась на 0,3% до 47,27 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает в целом колебаться без определенной тенденции и еще немного сполз из-за неопределенности по поводу решения ОПЕК+ по квотам на добычу с начала следующего года.
Члены альянса встречаются завтра по этому поводу для дополнительных консультаций, хотя ранее все должно было решится 1 декабря. Сейчас есть предложения наращивать добычу постепенно, например, на 500 тысяч баррелей в сутки, а не сразу на 2 миллиона, как договорились ранее. Между тем, рынок уже почти заложился на сохранение текущих квот из-за ограничительных мер на фоне второй волны коронавируса.
Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданный рост на прошлой неделе запасов нефти в США на 4,15 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики выйдут вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство зафиксирует сокращение запасов на 2,36 миллиона баррелей.
Мексика в текущем году получит от 2 до 2,5 миллиарда долларов от хеджирования падения цен на нефть, и это станет четвертым случаем за последние 20 лет, когда хедж приносит стране денежные средства, сообщает Bloomberg. Предполагается, что Мексика хеджировала поставки по цене около 45-47 долларов за баррель и обеспечила такой же объем, как и в предыдущие годы. За последние 20 лет хедж принес стране 5,1 миллиарда долларов в 2009 году, когда цены упали во время мирового финансового кризиса, 6,4 миллиарда долларов страна получила в 2015 году и 2,7 миллиарда долларов в 2016 году, когда Саудовская Аравия вела ценовую войну.
Bloomberg сообщает, что сейчас к азиатским потребителям направляются до 20 танкеров с американской нефтью, добытой на побережье Мексиканского залива. Большая часть – это супертанкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей каждый.

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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:15

Тенге растёт после принятия бюджета Казахстана

Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вырос к доллару сразу на 2,61 тенге, до 422,66 тенге после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2021-2023 годы, составленный с учетом ожидания роста ВВП в 2021 году на 2,8%.
При формировании бюджета были взяты за основу следующие показатели: реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году, планируется, что в 2025 году он достигнет 4,6%. Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн.
Вместе с тем, цены на нефть в четверг незначительно снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи.
Вероятно, тенге вскоре может негативно отреагировать на нисходящую динамику цен на нефть и вскоре перейдёт к падению котировок, рискуя вернуться к отметке 425 тенге за доллар.

Аналитики ГК Forex Club
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