Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 2 декабря к 15.24 GMT+3 снижалась на 0,3% до 47,27 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает в целом колебаться без определенной тенденции и еще немного сполз из-за неопределенности по поводу решения ОПЕК+ по квотам на добычу с начала следующего года.

Члены альянса встречаются завтра по этому поводу для дополнительных консультаций, хотя ранее все должно было решится 1 декабря. Сейчас есть предложения наращивать добычу постепенно, например, на 500 тысяч баррелей в сутки, а не сразу на 2 миллиона, как договорились ранее. Между тем, рынок уже почти заложился на сохранение текущих квот из-за ограничительных мер на фоне второй волны коронавируса.

Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданный рост на прошлой неделе запасов нефти в США на 4,15 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики выйдут вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство зафиксирует сокращение запасов на 2,36 миллиона баррелей.

Мексика в текущем году получит от 2 до 2,5 миллиарда долларов от хеджирования падения цен на нефть, и это станет четвертым случаем за последние 20 лет, когда хедж приносит стране денежные средства, сообщает Bloomberg. Предполагается, что Мексика хеджировала поставки по цене около 45-47 долларов за баррель и обеспечила такой же объем, как и в предыдущие годы. За последние 20 лет хедж принес стране 5,1 миллиарда долларов в 2009 году, когда цены упали во время мирового финансового кризиса, 6,4 миллиарда долларов страна получила в 2015 году и 2,7 миллиарда долларов в 2016 году, когда Саудовская Аравия вела ценовую войну.

Bloomberg сообщает, что сейчас к азиатским потребителям направляются до 20 танкеров с американской нефтью, добытой на побережье Мексиканского залива. Большая часть – это супертанкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей каждый.



Аналитики ГК Forex Club

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