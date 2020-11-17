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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:40
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 2 декабря к 15.24 GMT+3 снижалась на 0,3% до 47,27 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает в целом колебаться без определенной тенденции и еще немного сполз из-за неопределенности по поводу решения ОПЕК+ по квотам на добычу с начала следующего года.
Члены альянса встречаются завтра по этому поводу для дополнительных консультаций, хотя ранее все должно было решится 1 декабря. Сейчас есть предложения наращивать добычу постепенно, например, на 500 тысяч баррелей в сутки, а не сразу на 2 миллиона, как договорились ранее. Между тем, рынок уже почти заложился на сохранение текущих квот из-за ограничительных мер на фоне второй волны коронавируса.
Американский институт нефти (API) зафиксировал неожиданный рост на прошлой неделе запасов нефти в США на 4,15 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики выйдут вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство зафиксирует сокращение запасов на 2,36 миллиона баррелей.
Мексика в текущем году получит от 2 до 2,5 миллиарда долларов от хеджирования падения цен на нефть, и это станет четвертым случаем за последние 20 лет, когда хедж приносит стране денежные средства, сообщает Bloomberg. Предполагается, что Мексика хеджировала поставки по цене около 45-47 долларов за баррель и обеспечила такой же объем, как и в предыдущие годы. За последние 20 лет хедж принес стране 5,1 миллиарда долларов в 2009 году, когда цены упали во время мирового финансового кризиса, 6,4 миллиарда долларов страна получила в 2015 году и 2,7 миллиарда долларов в 2016 году, когда Саудовская Аравия вела ценовую войну.
Bloomberg сообщает, что сейчас к азиатским потребителям направляются до 20 танкеров с американской нефтью, добытой на побережье Мексиканского залива. Большая часть – это супертанкеры, способные перевозить до 2 миллионов баррелей каждый.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 08:15
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в четверг вырос к доллару сразу на 2,61 тенге, до 422,66 тенге после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2021-2023 годы, составленный с учетом ожидания роста ВВП в 2021 году на 2,8%.
При формировании бюджета были взяты за основу следующие показатели: реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется на уровне 2,8% в 2021 году, планируется, что в 2025 году он достигнет 4,6%. Добыча нефти в 2021 году составит 86 млн тонн с увеличением в 2025 году до 100,7 млн тонн.
Вместе с тем, цены на нефть в четверг незначительно снижаются в ожидании решений ОПЕК+ по объемам дальнейшего сокращения добычи.
Вероятно, тенге вскоре может негативно отреагировать на нисходящую динамику цен на нефть и вскоре перейдёт к падению котировок, рискуя вернуться к отметке 425 тенге за доллар.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:04
Основные криптовалюты в четверг продолжают умеренно колебаться в цене после бурного роста котировок к локальным максимумам и последовавшей за ней временной коррекции.
Вместе с тем, на мировых рынках в основном царит оптимизм, который связан с успехами в разработке вакцин от коронавируса. Ожидается, что массовая вакцинация в некоторых странах начнется уже в самое ближайшее время.
Кроме того, хорошей новостью для крипторынка стало сообщение о том, что платежная система Visa предложит клиентам новый продукт - кредитную карту, которая даст возможность пользователям получать вознаграждение за покупки в виде биткоинов вместо бонусных миль или денег. Планируется, что карта будет запущена весной 2021 года.
Под действием этих факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,5% - до 19224 долларов с капитализацией 355,3 млрд долларов. Ethereum подорожал на 0,4% - до 596,5 долларов при капитализации 67,5 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 0,4% - до 0,6238 доллара, его капитализация составила 28,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,9% - до 88,1 доллара с капитализацией 5,8 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 567,3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит демонстрировать достаточно широкие колебания, но все же можно ожидать движения биткоина выше психологической отметки 19000 долларов, Ethereum имеет шансы вернуться выше 600 долларов, XRP - выше 0,6 доллара, а Litecoin - удержать отметку 88 долларов.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:09
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно из-за разнообразия противоречивых новостных сигналов, которые поступают на торговые площадки и влияют на настроения инвесторов.
Американские индексы накануне не показали единой динамики, но практически не изменились на фоне политической неопределенности
в США и подготовки к запуску вакцин от коронавируса.
В среду вакцина компаний Pfizer и BioNTech была одобрена для применения в Великобритании. Кроме того, компания Johnson & Johnson сообщила, что планирует завершить третью фазу испытаний своей вакцины от COVID-19 в середине января 2021 года и поставить на рынок 1 млрд доз.
Азиатские биржи в четверг закрылись ростом основных индексов в пределах 0,6% после публикации статистики по экономике Китая. Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг экономики страны в ноябре увеличился до 57,8 пункта при прогнозе в 56,5 пункта. В октябре этот показатель составлял 56,8 пункта.
При этом некоторое давление на настроения инвесторов региона оказал тот факт, что Палата представителей конгресса США приняла закон о выводе китайских компаний с фондовых американских бирж в том случае, если они не полностью соблюдают правила аудита страны.
Европейские рынки в четверг смотрятся неоднозначно, чуть лучше остальных выглядит британский фондовый индекс FTSE 100. Поддержку ему оказало одобрение вакцины от компании Pzifer в Великобритании.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 14:36
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 3 декабря к 14.35 GMT+3 снижалась на 0,6% до 47,98 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает в целом стабилизироваться около 48 долларов за баррель, ожидая решений ОПЕК+ по судьбе сокращения добычи с начала 2021 года.
СМИ пишут, что ОПЕК+ склоняется к сохранению с начала следующего года квот на добычу нефти, однако вскоре предполагается постепенное увеличение добычи, возможно, с шагом в 500 тысяч баррелей в сутки. Именно скорость ослабления ограничительных квот станет предметом обсуждения членов альянса на сегодняшнем заседании.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 700 тысяч баррелей (0,1%) до 488 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2,36 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США возросли на прошлой неделе на 3,5 миллиона баррелей (1,5%) до 233,6 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 2,4 миллиона. Запасы дистиллятов при этом увеличились на 3,2 миллиона баррелей (2,3%) до 145,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 200 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США при этом составила 78,2% против 78,7% неделей ранее.
При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились за неделю на 300 тысяч баррелей до 59,6 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю не изменился, оставшись на уровне 638,2 миллиона баррелей, оценило минэнерго.
Добыча нефти в США за прошлую неделю увеличилась на 100 тысяч баррелей и составила в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. Средняя за последние четыре недели величина показателя составила 10,875 миллиона баррелей в сутки.
Нехватка топлива возникла на ряде заправочных станций в юго-западной саудовской провинции Джизан из-за технической неисправности одного из насосов распределительной станции нефтепродуктов компании Saudi Aramco. В сообщении не указывается причина поломки насоса. Однако на прошлой неделе в одном из резервуаров распределительной станции к северу от Джидды вспыхнул пожар из-за ее обстрела мятежниками-хуситами из Йемена. Впрочем, саудиты заверили, что никто не пострадал в результате инцидента, и поставки топлива клиентам Saudi Aramco не были нарушены.
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