Додано: Чет 03 гру, 2020 14:36

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в четверг 3 декабря к 14.35 GMT+3 снижалась на 0,6% до 47,98 доллара за баррель марки Brent.



Рынок «черного золота» продолжает в целом стабилизироваться около 48 долларов за баррель, ожидая решений ОПЕК+ по судьбе сокращения добычи с начала 2021 года.



СМИ пишут, что ОПЕК+ склоняется к сохранению с начала следующего года квот на добычу нефти, однако вскоре предполагается постепенное увеличение добычи, возможно, с шагом в 500 тысяч баррелей в сутки. Именно скорость ослабления ограничительных квот станет предметом обсуждения членов альянса на сегодняшнем заседании.



Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за прошлую неделю сократились на 700 тысяч баррелей (0,1%) до 488 миллионов баррелей, оценило минэнерго страны. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2,36 миллиона баррелей.



Запасы бензина в США возросли на прошлой неделе на 3,5 миллиона баррелей (1,5%) до 233,6 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения показателя на 2,4 миллиона. Запасы дистиллятов при этом увеличились на 3,2 миллиона баррелей (2,3%) до 145,9 миллиона баррелей при ожиданиях снижения на 200 тысяч баррелей. Загруженность нефтепереработки в США при этом составила 78,2% против 78,7% неделей ранее.



При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились за неделю на 300 тысяч баррелей до 59,6 миллиона. Американский стратегический резерв нефти за неделю не изменился, оставшись на уровне 638,2 миллиона баррелей, оценило минэнерго.



Добыча нефти в США за прошлую неделю увеличилась на 100 тысяч баррелей и составила в среднем 11,1 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго страны. Средняя за последние четыре недели величина показателя составила 10,875 миллиона баррелей в сутки.



Нехватка топлива возникла на ряде заправочных станций в юго-западной саудовской провинции Джизан из-за технической неисправности одного из насосов распределительной станции нефтепродуктов компании Saudi Aramco. В сообщении не указывается причина поломки насоса. Однако на прошлой неделе в одном из резервуаров распределительной станции к северу от Джидды вспыхнул пожар из-за ее обстрела мятежниками-хуситами из Йемена. Впрочем, саудиты заверили, что никто не пострадал в результате инцидента, и поставки топлива клиентам Saudi Aramco не были нарушены.



Аналитики ГК Forex Club

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