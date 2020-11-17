Додано: П'ят 04 гру, 2020 14:42

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в пятницу 4 декабря к 14.53 GMT+3 росла на 1,25% до 49,32 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает прибавлять и тянется к психологически значимому уровню 50 долларов, выше которого он не был с марта. Участники рынка продолжают отыгрывать ясность, которую внес ОПЕК+ по поводу квот на добычу с начала следующего года.

Так, альянс договорился в январе нарастить производство нефти не более чем на 500 тысяч баррелей в сутки (а не на 1,9 миллиона, как договаривались ранее). В итоге общее сокращение добычи ОПЕК+ от уровня октября 2018 года уменьшится до 7,2 миллиона. Также члены альянса условились собираться на министерском уровне ежемесячно, чтобы определить шаг изменения добычи на следующий месяц, но ее увеличение или уменьшение не будет превышать 500 тысяч баррелей в сутки.

При этом «двоечникам» продлевается срок до 31 марта 2021 года, когда эти отстающие в сокращении добычи нефти страны могут восполнить свои долги по сокращению за предыдущие месяцы.

Между тем, правительство Дании и парламент страны пришли к соглашению о полном прекращении к 2050 году нефтегазовой добычи и разведки в Северном море. Все тендеры на лицензирование такой деятельности отменяются уже сейчас. Дания приняла амбициозный проект о сокращении на 70% выбросов загрязняющих веществ к 2030 году, чтобы в 2050 году стать "климатически нейтральной" страной. Дания – крупнейший производитель нефти и газа в Евросоюзе, не считая не входящей в блок Норвегии и выходящей из него Великобритании.

В русле подобных тенденций итальянская энергетическая компания Eni выходит на рынок шельфовой ветроэнергетики Северной Европы, заходя в проект крупнейшего в мире ветропарка Dogger Bank. Она покупает 20% в проекте у Equinor и SSE Renewables за 545,21 миллиона долларов. Совокупная мощность двух фаз проекта, о которых пока идет речь, оценивается в 2,4 ГВт. Ветропарк Dogger Bank планируется построить у северо-восточного побережья Англии. Все три фазы планируется сдать в марте 2026 года, и тогда ветропарк станет крупнейшим в мире.



Аналитики ГК Forex Club

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