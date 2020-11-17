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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 07 гру, 2020 08:27
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник подешевел к доллару на 0,47 тенге, до 421,37 тенге.
Негативная динамика наблюдается в то время, как цены на нефть снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений в разных странах.
Ограничительные меры по коронавирусу вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти. При этом некоторый оптимизм участников рынка вызывают успехи в разработке вакцин от коронавируса и ожидания старта массовой вакцинации.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге может еще несколько ослабеть к доллару в то время, как инвесторы продолжат следить за нисходящей динамикой нефтяных котировок. Можно прогнозировать, что национальная валюта войдет в диапазон 421-423 тенге.
Аналитики ГК Forex Club
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:22
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном умеренно идут наверх на неплохих экономических данных и в ожидании принятия мер по поддержке экономики США.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,9% на статистике по безработице в стране. Этот показатель в ноябре уменьшился до 6,7% с 6,9% месяцем ранее. А рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны составил 245 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 1 млрд долларов, или на 1,7% по сравнению с показателем сентября, до 63,1 млрд доллара. При этом ожидался рост показателя до 64,8 млрд долларов.
Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с пакетом финансовой поддержки экономики США. Ранее сенаторы от обеих партий представили этот пакет на 908 млрд долларов. Глава республиканского большинства в сенате уже заявлял, что законодатели близки к компромиссу по этому вопросу.
Кроме того, на рынках продолжает наблюдаться некоторый оптимизм вокруг вакцины от коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений о том, что американские власти планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, экспорт этой страны в ноябре вырос на 21,1% - до 268,07 млрд долларов, тогда как ожидался рост всего на 12%. В то же время импорт увеличился только на 4,5%, до 192,6 млрд долларов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%.
Европейские рынки продолжают рост на статистике из Германии, где объем промышленных заказов в октябре увеличился на 2,9% в месячном исчислении после подъема на 1,1% месяцем ранее. При этом участники рынка ждали роста показателя только на 1,5%.
Аналитики ГК Forex Club
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