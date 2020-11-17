Додано: Пон 07 гру, 2020 09:22

Мировые фондовые рынки в понедельник в основном умеренно идут наверх на неплохих экономических данных и в ожидании принятия мер по поддержке экономики США.

Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,9% на статистике по безработице в стране. Этот показатель в ноябре уменьшился до 6,7% с 6,9% месяцем ранее. А рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны составил 245 тысяч.

Кроме того, дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 1 млрд долларов, или на 1,7% по сравнению с показателем сентября, до 63,1 млрд доллара. При этом ожидался рост показателя до 64,8 млрд долларов.

Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с пакетом финансовой поддержки экономики США. Ранее сенаторы от обеих партий представили этот пакет на 908 млрд долларов. Глава республиканского большинства в сенате уже заявлял, что законодатели близки к компромиссу по этому вопросу.

Кроме того, на рынках продолжает наблюдаться некоторый оптимизм вокруг вакцины от коронавируса.

Азиатские биржи в понедельник преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений о том, что американские власти планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.

Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, экспорт этой страны в ноябре вырос на 21,1% - до 268,07 млрд долларов, тогда как ожидался рост всего на 12%. В то же время импорт увеличился только на 4,5%, до 192,6 млрд долларов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%.

Европейские рынки продолжают рост на статистике из Германии, где объем промышленных заказов в октябре увеличился на 2,9% в месячном исчислении после подъема на 1,1% месяцем ранее. При этом участники рынка ждали роста показателя только на 1,5%.



Аналитики ГК Forex Club

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