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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 07 гру, 2020 08:27
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник подешевел к доллару на 0,47 тенге, до 421,37 тенге.
Негативная динамика наблюдается в то время, как цены на нефть снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений в разных странах.
Ограничительные меры по коронавирусу вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти. При этом некоторый оптимизм участников рынка вызывают успехи в разработке вакцин от коронавируса и ожидания старта массовой вакцинации.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге может еще несколько ослабеть к доллару в то время, как инвесторы продолжат следить за нисходящей динамикой нефтяных котировок. Можно прогнозировать, что национальная валюта войдет в диапазон 421-423 тенге.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:22
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном умеренно идут наверх на неплохих экономических данных и в ожидании принятия мер по поддержке экономики США.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,9% на статистике по безработице в стране. Этот показатель в ноябре уменьшился до 6,7% с 6,9% месяцем ранее. А рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны составил 245 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 1 млрд долларов, или на 1,7% по сравнению с показателем сентября, до 63,1 млрд доллара. При этом ожидался рост показателя до 64,8 млрд долларов.
Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с пакетом финансовой поддержки экономики США. Ранее сенаторы от обеих партий представили этот пакет на 908 млрд долларов. Глава республиканского большинства в сенате уже заявлял, что законодатели близки к компромиссу по этому вопросу.
Кроме того, на рынках продолжает наблюдаться некоторый оптимизм вокруг вакцины от коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений о том, что американские власти планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, экспорт этой страны в ноябре вырос на 21,1% - до 268,07 млрд долларов, тогда как ожидался рост всего на 12%. В то же время импорт увеличился только на 4,5%, до 192,6 млрд долларов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%.
Европейские рынки продолжают рост на статистике из Германии, где объем промышленных заказов в октябре увеличился на 2,9% в месячном исчислении после подъема на 1,1% месяцем ранее. При этом участники рынка ждали роста показателя только на 1,5%.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 08:32
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник немного припал к доллару, уступив ему 0,11 тенге и опустившись до 421,69 тенге.
Нисходящая динамика продолжает наблюдаться на фоне снижения цен на нефть, которые идут вниз в то время, как инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавируса.
Новости о вакцине, которые вызвали кратковременный всплеск спроса на рисковые активы, уступили место новому периоду повышенного беспокойства по поводу эпидемиологической обстановки.
Особенно тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в США, где суточный прирост заразившихся превышает отметку в 100 тысяч. Такой рост вынуждает власти отдельных штатов вводить дополнительные ограничения.
Вероятно, в ближайшее время курс тенге продолжит следовать вниз за ценами на нефть. Можно прогнозировать коридор 422-424 тенге за доллар.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:17
Основные криптовалюты во вторник немного припадают в цене после того, как G7 отметила необходимость регулирования использования цифровых валют.
На прошедшем заседании министры финансов и управляющие центробанками стран G7 обсуждали принимаемые меры и стратегии для достижения устойчивого восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Помимо прочего, речь на заседании шла и о текущих мерах регулирования при использовании цифровых активов, а также о работе властей, направленной на предотвращение их использования в незаконной деятельности.
Ещё одной не очень хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что обьем заблокированных в Ethereum 2.0 монет достиг 700 млн долларов. Инвесторы перевели на депозитный контракт второй версии блокчейна альткоина более 1,1 млн ETH. Теперь пользователи не смогут забрать свои средства до следующего обновления криптовалюты.
Кроме того, исследователи из Бернского университета усомнились в безопасности и жизнеспособности сети Ripple, обнаружив проблемы в протоколе.
Вместе с тем, Чарли Ли, создатель Litecoin, экс-директор по разработке Coinbase и управляющий директор Litecoin Foundation, опубликовал сообщение, согласно которому пользователи из США могут заказать карту Litecoin Card, позволяющую тратить Litecoin везде, где принимают Visa.
Под влиянием этих факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,69% - до 19202 долларов с капитализацией 355,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,78% - до 529,39 доллара при капитализации 67,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,8% - до 0,6062 доллара, его капитализация составила 27,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,8% - до 82,9 доллара с капитализацией 5,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 568,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время будет ждать недолгий период умеренного коррекционного снижения. Биткоин рискует опуститься до отметки 19000 долларов, Ethereum может ослабеть до 500 долларов, XRP - до 0,6 доллара, а Litecoin - до 80 долларов.
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