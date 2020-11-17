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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 07 гру, 2020 08:27
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в понедельник подешевел к доллару на 0,47 тенге, до 421,37 тенге.
Негативная динамика наблюдается в то время, как цены на нефть снижаются на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом в мире и новых карантинных ограничений в разных странах.
Ограничительные меры по коронавирусу вызывают опасения за спрос, что оказывает давление на котировки нефти. При этом некоторый оптимизм участников рынка вызывают успехи в разработке вакцин от коронавируса и ожидания старта массовой вакцинации.
Вероятно, в ближайшей перспективе тенге может еще несколько ослабеть к доллару в то время, как инвесторы продолжат следить за нисходящей динамикой нефтяных котировок. Можно прогнозировать, что национальная валюта войдет в диапазон 421-423 тенге.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 09:22
Мировые фондовые рынки в понедельник в основном умеренно идут наверх на неплохих экономических данных и в ожидании принятия мер по поддержке экономики США.
Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,9% на статистике по безработице в стране. Этот показатель в ноябре уменьшился до 6,7% с 6,9% месяцем ранее. А рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики страны составил 245 тысяч.
Кроме того, дефицит торгового баланса США в октябре вырос на 1 млрд долларов, или на 1,7% по сравнению с показателем сентября, до 63,1 млрд доллара. При этом ожидался рост показателя до 64,8 млрд долларов.
Участники рынка также продолжают следить за ситуацией с пакетом финансовой поддержки экономики США. Ранее сенаторы от обеих партий представили этот пакет на 908 млрд долларов. Глава республиканского большинства в сенате уже заявлял, что законодатели близки к компромиссу по этому вопросу.
Кроме того, на рынках продолжает наблюдаться некоторый оптимизм вокруг вакцины от коронавируса.
Азиатские биржи в понедельник преимущественно снижаются в понедельник на фоне сообщений о том, что американские власти планируют ввести санкции в отношении примерно 14 чиновников Китая из-за дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга.
Участники торгов также обратили внимание на неоднозначную статистику из Китая. Так, экспорт этой страны в ноябре вырос на 21,1% - до 268,07 млрд долларов, тогда как ожидался рост всего на 12%. В то же время импорт увеличился только на 4,5%, до 192,6 млрд долларов, оказавшись значительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 7%.
Европейские рынки продолжают рост на статистике из Германии, где объем промышленных заказов в октябре увеличился на 2,9% в месячном исчислении после подъема на 1,1% месяцем ранее. При этом участники рынка ждали роста показателя только на 1,5%.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 08:32
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже во вторник немного припал к доллару, уступив ему 0,11 тенге и опустившись до 421,69 тенге.
Нисходящая динамика продолжает наблюдаться на фоне снижения цен на нефть, которые идут вниз в то время, как инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавируса.
Новости о вакцине, которые вызвали кратковременный всплеск спроса на рисковые активы, уступили место новому периоду повышенного беспокойства по поводу эпидемиологической обстановки.
Особенно тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в США, где суточный прирост заразившихся превышает отметку в 100 тысяч. Такой рост вынуждает власти отдельных штатов вводить дополнительные ограничения.
Вероятно, в ближайшее время курс тенге продолжит следовать вниз за ценами на нефть. Можно прогнозировать коридор 422-424 тенге за доллар.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 09:17
Основные криптовалюты во вторник немного припадают в цене после того, как G7 отметила необходимость регулирования использования цифровых валют.
На прошедшем заседании министры финансов и управляющие центробанками стран G7 обсуждали принимаемые меры и стратегии для достижения устойчивого восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Помимо прочего, речь на заседании шла и о текущих мерах регулирования при использовании цифровых активов, а также о работе властей, направленной на предотвращение их использования в незаконной деятельности.
Ещё одной не очень хорошей новостью для рынка стало сообщение о том, что обьем заблокированных в Ethereum 2.0 монет достиг 700 млн долларов. Инвесторы перевели на депозитный контракт второй версии блокчейна альткоина более 1,1 млн ETH. Теперь пользователи не смогут забрать свои средства до следующего обновления криптовалюты.
Кроме того, исследователи из Бернского университета усомнились в безопасности и жизнеспособности сети Ripple, обнаружив проблемы в протоколе.
Вместе с тем, Чарли Ли, создатель Litecoin, экс-директор по разработке Coinbase и управляющий директор Litecoin Foundation, опубликовал сообщение, согласно которому пользователи из США могут заказать карту Litecoin Card, позволяющую тратить Litecoin везде, где принимают Visa.
Под влиянием этих факторов курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 0,69% - до 19202 долларов с капитализацией 355,8 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,78% - до 529,39 доллара при капитализации 67,2 млрд долларов. XRP опустился в цене на 1,8% - до 0,6062 доллара, его капитализация составила 27,5 млрд долларов. Litecoin ослабел на 1,8% - до 82,9 доллара с капитализацией 5,5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 568,4 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время будет ждать недолгий период умеренного коррекционного снижения. Биткоин рискует опуститься до отметки 19000 долларов, Ethereum может ослабеть до 500 долларов, XRP - до 0,6 доллара, а Litecoin - до 80 долларов.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 12:13
Мировые фондовые рынки во вторник в основном идут вниз из-за по-прежнему сложной ситуации с коронавирусом в мире, негативно влияющей на состояние экономики многих стран.
Американские индексы накануне закрылись разнонаправленно из-за сохраняющейся напряженности в отношениях США с Китаем и распространения коронавируса в США.
Азиатские биржи во вторник снижаются в пределах 0,6% на опасениях за восстановление мировой экономики на фоне продолжающегося роста заболеваемости и ужесточении карантинных мер в регионе.
В то же время снижение японского фондового рынка немного сдерживают данные по ВВП страны. Этот показатель в III квартале 2020 года вырос на 5,3% к предыдущему кварталу, что оказалось выше ожиданий участников рынка. В годовом выражении ВВП страны вырос на 22,9%.
Европейские рынки идут вниз, теряя в пределах 0,4%, на опасениях трейдеров относительно того, что переходный период после выхода Великобритании из Евросоюза завершится без торговой сделки.
Как сообщила ранее глава еврокомиссии, ключевые разногласия между Европейским союзом и Великобританией по будущему экономическому партнерству после Brexit сохраняются.
Великобритания 31 декабря окончательно покидает ЕС. До этого момента стороны должны договориться о будущих отношениях в области торговли, но длительные переговоры пока так и не увенчались успехом из-за сохраняющихся серьезных разногласий по ряду ключевых вопросов.
Инвесторы также отреагировали на статистику по экономике Германии. Промышленное производство в стране с учетом сезонных колебаний в октябре выросло на 3,2% по сравнению с сентябрем, при этом на рынке ожидали рост только на 1,6%.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:37
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) во вторник 8 декабря к 15.10 GMT+3 снижалась на 0,4% до 48,58 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» остается под давлением на фоне продолжающегося сильного роста количества заболевших коронавирусом в США. Из-за опасений о падении спроса нефтяные котировки пока не могут выйти на психологически значимый уровень 50 долларов и снижаются.
По мере приближения сроков вступления в права президента США Джо Байдена, власти Ирана дают все больше поводов для игры на понижение рынка нефти. Официальный представитель правительства страны Али Рабии заявил, что Иран планируют довести экспорт нефти до 2,3 миллиона баррелей в сутки против 600-700 тысяч, отмечавшихся в текущем году. Указанные числа предусмотрены бюджетом страны на следующий год (с 21 марта 2021 года). Аналогичные показатели были до введения со стороны США санкций, блокирующих поставки нефти Ираном в другие страны.
Япония надеется нарастить мощность электростанций с использованием водородного топлива и к 2030 году сжигать его до 10 миллионов тонн в год, чтобы вырабатывать электроэнергию, эквивалентную годовой мощности более 30 атомных реакторов, сообщила газета Nikkei. 88 частных компаний в стране создали Японскую водородную ассоциацию (сокращенно JH2A), в которую вошли автомобильный гигант Toyota Motor и поставщик газа Iwatani.
К 2050 году Япония по аналогии Евросоюза намерена добиться "нулевого уровня" выброса углерода в атмосферу. Затраты на реализацию водородной идеи составят примерно 19,2 миллиарда долларов, и одна из проблем использования водородного топлива - его высокая стоимость, почти в 10 раз выше, чем СПГ. Тем не менее, в 2021 году ожидается прибытие первой партии водорода на танкере, разработанном специально для этого компанией Kawasaki Heavy Industries. В самой Японии, в префектуре Фукусима, в нынешнем году начал действовать крупнейший в мире завод по производству водородного топлива с участием компании Toshiba.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:29
Основные криптовалюты в среду достаточно серьезно корректируются в цене после достижения своих локальных максимумов. Так, например, биткоин, который ранее вернулся к уровням конца 2017 года, вновь упал до отметки 18000 долларов.
При этом коррекция наблюдается, несмотря на преимущественно позитивный новостной фон.
В частности, Штутгартская фондовая биржа заявила, что объем торгов в ее приложении для торговли криптовалютами Bison в этом году достиг 1 млрд евро.
А ноябре было несколько дней, когда приложение демонстрировало рекордные ежедневные объемы торгов, превышающие 35 млн евро. Кроме того, за год количество активных пользователей приложения также достигло нового максимума, увеличившись на 180% — до 206 тысяч человек.
Еще одной хорошей новостью является тот факт, что на текущей неделе биржевой траст Ethereum дебютирует на фондовой бирже Торонто. Предложение будет закрыто не позднее 10 декабря, а максимальное предложение для запуска составит 100 млн долларов. Фонд даст возможность трейдерам инвестировать в цифровые активы, используя привычные для них инструменты.
Помимо этого, соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о новом проекте под названием Efforce, торговой площадке на основе блокчейна для обмена токенизированной энергией. Платформа объединит компании, которые хотят повысить свою энергоэффективность, с участниками, заинтересованными в получении вознаграждения в токенах.
Несмотря на новостной позитив, курс биткоина за сутки, по данным Libertex, сократился на 5,1% - до 18223 долларов с капитализацией 338,4 млрд долларов. Ethereum подешевел на 6,6% - до 550,6 доллара при капитализации 62,6 млрд долларов. XRP опустился в цене на 8,2% - до 0,5559 доллара, его капитализация составила 25,2 млрд долларов. Litecoin ослабел на 8% - до 76,5 долларов с капитализацией 5 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 538,2 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит умеренно корректироваться вниз. Биткоин вскоре опустится ниже психологической отметки 18000 долларов, Ethereum - уйдет ниже уровня 550 долларов, XRP - пробьет 0,55 доллара, а Litecoin - уровень 75 долларов.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:35
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже в среду увеличился по отношению к доллару, укрепившись к нему на 1,16 тенге, до 419,97 тенге.
Это происходит в то время, как цены на нефть умеренно снижаются на данных Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов сырья в США. Этот показатель вырос за неделю на 1,14 млн баррелей, тогда как на рынке ожидали его снижения на 1,51 млн. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Участники рынка прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов топлива на 1,42 млн баррелей.
Вместе с тем, некоторый оптимизм инвесторов сохраняется на рынке
на фоне надежд на то, что пандемию коронавируса можно будет взять под контроль с помощью вакцин в следующем году. Накануне американские власти подтвердили эффективность вакцины, совместно разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, в начале недели Великобритания начала вакцинацию населения.
Вероятно, в ближайшей перспективе казахстанская валюта все же проследует вниз за нефтяными котировками и вскоре опустится к отметкам 421-423 тенге за доллар.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:21
Мировые рынки в среду в основном смотрятся позитивно при преобладающем благоприятном новостном фоне.
Американские индексы накануне увеличились в пределах 0,5% на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса - есть шансы на то, что вакцина компании Pfizer будет одобрена уже на этой неделе, а вакцина производства Moderna - в скором времени после этого.
Также две партии конгресса США согласовали оборонный бюджет и готовятся принять его, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа наложить вето на законопроект.
Азиатские биржи в среду демонстрируют подъем до 1,5% по основным индексам в том числе и на фоне публикации неплохой статистики по экономике Китая. Индекс потребительских цен в стране в ноябре снизился на 0,5% в годовом выражении, а в месячном – на 0,6%. При этом участники рынка прогнозировали рост показателя в годовом выражении на 0,8%, а в месячном ожидалось его снижение на 0,2%.
Европейские рынки не показывают единой динамики, что связано с продолжающимися обсуждениями выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее представители обеих сторон предварительно договорились об исполнении договора о Brexit. Стороны также достигли соглашения по статусу Северной Ирландии, Великобритания же вместе с этим заключила с Норвегией и Исландией торговое соглашение после Brexit.
Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на внутреннюю статистику по региону. ВВП стран еврозоны в III квартале увеличился на 12,5% в квартальном выражении и уменьшился на 4,3% - в годовом. При этом на рынке ожидали рост показателя на 12,6% в квартальном выражении и снижение на 4,4% в годовом. Показатель квартального роста в еврозоне стал при этом самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.
Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 55 пунктов с 39 пунктов в ноябре, тогда как эксперты прогнозировали рост индикатора лишь до 45,5 пункта.
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