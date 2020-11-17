Додано: Сер 09 гру, 2020 09:21

Мировые рынки в среду в основном смотрятся позитивно при преобладающем благоприятном новостном фоне.

Американские индексы накануне увеличились в пределах 0,5% на оптимизме по поводу вакцины от коронавируса - есть шансы на то, что вакцина компании Pfizer будет одобрена уже на этой неделе, а вакцина производства Moderna - в скором времени после этого.

Также две партии конгресса США согласовали оборонный бюджет и готовятся принять его, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа наложить вето на законопроект.

Азиатские биржи в среду демонстрируют подъем до 1,5% по основным индексам в том числе и на фоне публикации неплохой статистики по экономике Китая. Индекс потребительских цен в стране в ноябре снизился на 0,5% в годовом выражении, а в месячном – на 0,6%. При этом участники рынка прогнозировали рост показателя в годовом выражении на 0,8%, а в месячном ожидалось его снижение на 0,2%.

Европейские рынки не показывают единой динамики, что связано с продолжающимися обсуждениями выхода Великобритании из Евросоюза. Ранее представители обеих сторон предварительно договорились об исполнении договора о Brexit. Стороны также достигли соглашения по статусу Северной Ирландии, Великобритания же вместе с этим заключила с Норвегией и Исландией торговое соглашение после Brexit.

Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на внутреннюю статистику по региону. ВВП стран еврозоны в III квартале увеличился на 12,5% в квартальном выражении и уменьшился на 4,3% - в годовом. При этом на рынке ожидали рост показателя на 12,6% в квартальном выражении и снижение на 4,4% в годовом. Показатель квартального роста в еврозоне стал при этом самым сильным с начала ведения статистики с 1995 года.

Кроме того, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в декабре вырос до 55 пунктов с 39 пунктов в ноябре, тогда как эксперты прогнозировали рост индикатора лишь до 45,5 пункта.



Аналитики ГК Forex Club

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