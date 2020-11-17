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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47
Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 9 декабря к 15.40 GMT+3 повышалась на 0,2% до 48,94 доллара за баррель марки Brent.
Рынок «черного золота» продолжает попытки выйти на психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и поднимался сегодня до 49,53 доллара за баррель сорта Brent.
Поддержка приходит от надежд на скорое снятие карантинных ограничений на передвижения из-за коронавируса, которые снижают сейчас спрос на углеводороды во всем мире. Этому помогают сообщения о том, что Великобритания начала массовую вакцинацию с использованием вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech. Американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины.
В то же время, Американский институт нефти (API) зафиксировал рост на прошлой неделе запасов нефти в стране на 1,14 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США по запасам топлива выйдут позже, и эксперты ожидают, что они зафиксируют снижение показателя на 1,42 миллиона баррелей.
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки с 21 марта 2021 года. Он заявил, что Исламской республике необходимо стать крупной экспортной силой на мировом уровне, отметив, что, если бы Тегеран ранее мог экспортировать 10 миллионов баррелей нефти, страну невозможно было бы подвергнуть санкциям.
Спрос на нефть в мире в ноябре составил 95,6 миллиона баррелей в сутки против 95,3 миллиона баррелей в сутки в октябре, оценило минэнерго США. Годовое снижение показателя составило 6,3 миллиона баррелей, к среднему значению третьего квартала он вырос на 2,1 миллиона.
Прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году составляет 92,4 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго США. Это на 8,8 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается возврат к росту показателя - на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
Оценка средней добычи нефти в США в текущем году повышена на 5 тысяч баррелей до 11,34 миллиона в сутки, на 2021 год она сохранена на уровне 11,1 миллиона, оценило минэнерго США. Добыча нефти в стране в прошлом году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США повысило среднюю цену барреля Brent на текущий год до 41,43 доллара с прежних 40,61 доллара. На следующий год цена повышена до 48,53 доллара с прежних 46,59 доллара за баррель.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:21
Основные криптовалюты в четверг смогли удержать свои позиции при преимущественно позитивных новостях, биткоин оттолкнулся наверх от отметки 18000 долларов.
В частности, рынок поддержало известие о том, что компания Bitwise Asset Management открыла доступ к индексному криптофонду на внебиржевом рынке США. Теперь акции доступны через брокерские счета.
Кроме того, MyEtherWallet, один из самых популярных программных кошельков Ethereum, присоединяется к другим криптовалютным компаниям, предоставляя пользователям доступ к размещению ставок Ethereum 2.0.
Благодаря партнерству со службой хостинга узлов Staked, MyEtherWallet теперь предлагает пользователям браузера и мобильного кошелька возможность вносить токены ETH в депозитный контракт Ethereum 2.0 Beacon Chain, смарт-контракт, который закладывает основы для обновленной инфраструктуры блокчейна Ethereum.
А британская многонациональная банковская и финансовая компания Standard Chartered объявила о партнерстве, направленном на хранение биткоинов и криптовалют в 2021 году.
На фоне этих сообщений курс биткоина за сутки, по данным Libertex, увеличился на 0,6% - до 18421 доллара с капитализацией 341,9 млрд долларов. Ethereum подорожал на 2,9% - до 569,2 доллара при капитализации 64,6 млрд долларов. XRP поднялся в цене на 2,6% - до 0,5742 доллара, его капитализация увеличилась до 26 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 76,9 доллара с капитализацией 5,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 547.3 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре продолжит идти наверх, хотя вряд ли темпы подъема снова будут взрывными. Биткоин имеет шансы подняться до отметки 18500 долларов, Ethereum - укрепиться до 580 долларов, XRP - до 0.6 доллара, а Litecoin - до 78 долларов.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:28
Курс тенге на Казахстанской фондовой бирже символически ослабел к доллару, уступив ему 0,04 тенге и опустившись до отметки 419,96 тенге.
Такая динамика наблюдается на фоне внутреннего негатива - ВВП Казахстана за январь-ноябрь 2020 года снизился на 2,8%. Годовая инфляция при этом составила 7,3%.
Министерство национальной экономики Казахстана в начале марта прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако в начале апреля, после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках, прогноз был пересмотрен до снижения на 0,9%. В свою очередь Национальный банк в сентябре скорректировал прогноз снижения ВВП в текущем году до 2-2,3% с прежних 1,8%. В январе-октябре ВВП страны упал на 2,9%. Согласно уточненному прогнозу социально-экономического развития Казахстана на 2020 год ВВП страны в текущем году снизится на 2,1%.
Вероятно, реагируя на негативные внутренние сигналы, курс тенге в ближайшей перспективе еще несколько уступит доллару. Можно ждать диапазона 420-422 тенге за доллар.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 09:39
Мировые фондовые рынки в четверг смотрятся неоднозначно из-за множества противоречивых сигналов, влияющих на настроения инвесторов.
Американские индексы накануне упали в пределах 2% из-за неопределенности с пакетом поддержки экономики, который обсуждают в конгрессе. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин предложил 916 млрд долларов в качестве стимулирующих мер в период пандемии коронавируса. Эта сумма оказалась выше ранее предлагаемой.
На настроения инвесторов повлияла и новость об антимонопольном иске 48 штатов США против соцсети Facebook. Штаты обвиняют соцсеть в подавлении конкуренции путем покупки потенциальных конкурентов.
Азиатские биржи в четверг не показывают единой динамики в то время, как инвесторы продолжают следить за процессом принятия пакета поддержки экономики США, переговорами по Brexit между Великобританией и Евросоюзом и ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что ЕС и Великобритания придут к решению по Brexit к концу текущей недели. Переговоры ведутся уже несколько месяцев, переходный период после Brexit истекает 31 декабря.
Европейские фондовые индексы смотрятся относительно неплохо в то время, как инвесторы надеются на начало массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в регионе.
Великобритания уже начала вакцинацию с использованием продукта совместной разработки Pfizer и BioNTech. Кроме того, американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины.
Вместе с этим число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти. Ранее министр здравоохранения Германии поддержал дальнейшее ужесточение ограничительных мер, направленных на подавление распространения коронавируса в стране. А власти Кипра ужесточают ограничения сроком до конца года.
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