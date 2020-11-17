Додано: Сер 09 гру, 2020 14:47

Цена на нефть (февральский фьючерс марки Brent) в среду 9 декабря к 15.40 GMT+3 повышалась на 0,2% до 48,94 доллара за баррель марки Brent.

Рынок «черного золота» продолжает попытки выйти на психологически значимый уровень 50 долларов за баррель и поднимался сегодня до 49,53 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержка приходит от надежд на скорое снятие карантинных ограничений на передвижения из-за коронавируса, которые снижают сейчас спрос на углеводороды во всем мире. Этому помогают сообщения о том, что Великобритания начала массовую вакцинацию с использованием вакцины совместной разработки Pfizer и BioNTech. Американский регулятор подтвердил эффективность этой вакцины.

В то же время, Американский институт нефти (API) зафиксировал рост на прошлой неделе запасов нефти в стране на 1,14 миллиона баррелей. Официальные данные минэнерго США по запасам топлива выйдут позже, и эксперты ожидают, что они зафиксируют снижение показателя на 1,42 миллиона баррелей.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран планирует продавать значительно больше 2,3 миллиона баррелей нефти в сутки с 21 марта 2021 года. Он заявил, что Исламской республике необходимо стать крупной экспортной силой на мировом уровне, отметив, что, если бы Тегеран ранее мог экспортировать 10 миллионов баррелей нефти, страну невозможно было бы подвергнуть санкциям.

Спрос на нефть в мире в ноябре составил 95,6 миллиона баррелей в сутки против 95,3 миллиона баррелей в сутки в октябре, оценило минэнерго США. Годовое снижение показателя составило 6,3 миллиона баррелей, к среднему значению третьего квартала он вырос на 2,1 миллиона.

Прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году составляет 92,4 миллиона баррелей в сутки, оценило минэнерго США. Это на 8,8 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается возврат к росту показателя - на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Оценка средней добычи нефти в США в текущем году повышена на 5 тысяч баррелей до 11,34 миллиона в сутки, на 2021 год она сохранена на уровне 11,1 миллиона, оценило минэнерго США. Добыча нефти в стране в прошлом году составляла 12,25 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США повысило среднюю цену барреля Brent на текущий год до 41,43 доллара с прежних 40,61 доллара. На следующий год цена повышена до 48,53 доллара с прежних 46,59 доллара за баррель.



Аналитики ГК Forex Club

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